«مونديال 2026»: شجار بين جماهير الجزائر والأرجنتين يثير أزمة في نيويورك

اندلعت مشاجرة عنيفة بين حشود من مشجعي منتخبي الأرجنتين والجزائر لكرة القدم في ميدان «تايمز سكوير» الشهير بنيويورك، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، فجر الأربعاء، في بطولة كأس العالم 2026، مما أسفر عن تدخل فوري من قوات الشرطة للسيطرة على الشغب الذي أثار الذعر في واحدة من أكثر المناطق السياحية حيوية في العالم.

ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، عن شرطة نيويورك أن المشادات بدأت بتلاسن وتبادل للإشارات النابية والإهانات اللفظية بين المجموعتين عند تقاطع الشارع 46 وممر برودواي في مانهاتن، قبل أن يتحول الأمر سريعاً إلى تشابك بالأيدي وركل ودفع متبادل، واستخدام العصي وإلقاء المواد الصلبة والمشروبات في الهواء، مما عرَّض بعض الأطفال والعائلات المًوجودة في الموقع لخطر الدهس، نتيجة التدافع والهلع.

وأفادت تقارير صحافية وصحف دولية، مثل «لو باريزيان» الفرنسية، ومواقع رياضية، مثل «تي يو دي إن»، بأن مقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت مطالبات من المارة بضرورة التهدئة، قبل أن تتدخل عناصر شرطة نيويورك بشكل حازم لفض الشجار؛ حيث ألقت القبض على أحد المشجعين، ووجهت إليه استدعاء جنائياً، بتهمة السلوك الفوضوي والإخلال بالأمن العام، في حين أكدت مصادر الشرطة عدم تسجيل أي إصابات رسمية جراء الحادث.

تأتي هذه الأحداث المؤسفة لتفتح النقاش مجدداً حول التدابير الأمنية الوقائية المتبعة في المدن الكبرى المستضيفة لفعاليات المونديال، في وقت ضربت فيه جماهير الأرجنتين المًوجودة في مدينة كانساس سيتي نموذجاً مثالياً مغايراً؛ حيث احتشد الآلاف منهم في مسيرات سلمية وعائلية بالطبول والأهازيج التقليدية لدعم كتيبة المدرب ليونيل سكالوني.