«مونديال 2026»: إيران مهدَّدة بفقدان ترابي في المباراتين المقبلتين

ربما يضطر المنتخب الإيراني لكرة القدم لخوض مباراتيه المقبلتين في «كأس العالم» دون مهاجمه مهدي ترابي (31 عاماً)، بعد عدِّ تأشيرته غير صالحة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

ولم يشارك ترابي في مباراة المنتخب الإيراني الافتتاحية أمام منتخب نيوزيلندا، والتي انتهت بالتعادل 2/2.

وبينما حصل باقي لاعبي المنتخب الإيراني على تأشيرات تسمح لهم بدخول الولايات المتحدة عدة مرات، أفادت التقارير بأن ترابي منح تصريح دخول لمرة واحدة فقط، خاص بمباراة نيوزيلندا.

وتقدَّم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بالفعل، بطلب للحصول على تأشيرة جديدة تتيح لترابي المشاركة في المباراتين المقبلتين.

وتأثرت مشاركة إيران في «كأس العالم» بالحرب الدائرة بين البلاد والولايات المتحدة.

ولم يسمح للمنتخب بالبقاء ليلة واحدة داخل الولايات المتحدة، بعد مباراته الأولى في لوس أنجليس، حيث أُجبر على العودة إلى معسكره في المكسيك.

وقال المدرب أمير قلعة نويي إن فريقه هو «الأكثر تعرضاً للظلم» في «كأس العالم».

ومن الناحية الرياضية، قد لا يشكل غياب ترابي تأثيراً كبيراً على المنتخب الإيراني، حيث يشارك في البطولة بصفته بديلاً للاعب باير ليفركوزن السابق سردار آزمون، الذي وُجهت إليه اتهامات بالتصرف بشكل غير وطني.

وبينما انتقد آزمون، بشكل متكرر، النظام في إيران، خلال السنوات الأخيرة، ينظر إلى ترابي، لاعب نادي تراكتور الإيراني، على أنه من أكثر اللاعبين ولاءً للنظام.

كما أنه يعلن دعمه، بشكل علني، لـ«الحرس الثوري الإيراني»، المُدرَج على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.