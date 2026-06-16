لوف: ألمانيا تفتقر إلى الاستقرار اللازم للمنافسة على كأس العالم

يرى يواكيم لوف، المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن المنتخب الألماني غير مرشح للفوز بكأس العالم، رغم الفوز الكبير الذي حققه في المباراة الافتتاحية أمام كوراساو 7 - 1.

وقال لوف، مساء الاثنين عبر تطبيق «تيك توك»، خلال برنامج «كروس وكروس: كأس العالم تحت المجهر»، الذي يقدمه الدولي الألماني السابق توني كروس وشقيقه فيليكس: «الفريق يمتلك كثيراً من الجودة، لكنه لا يملك بعد الاستقرار اللازم للفوز بالألقاب».

وأضاف أن فريق المدرب يوليان ناغلسمان يحتاج، «إذا أراد تحقيق إنجاز كبير» في البطولة المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى «شخصيات قيادية من النوع الذي كان لدينا في عام 2014»، في إشارة إلى المنتخب الذي قاده إلى التتويج بكأس العالم في البرازيل.

وقال: «يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه النوعية من الشخصيات موجودة في التشكيلة الحالية. جوشوا كيميش وحده لن يكون كافياً، وكذلك مانويل نوير. نحن بحاجة إلى عدد أكبر من هذه الشخصيات».

وأوضح لوف (66 عاماً)، الذي قاد منتخب ألمانيا بين عامي 2006 و2021، أن الفريق لا يزال غير قادر على فرض سيطرته على المباريات طيلة الـ90 دقيقة كاملة.

وقال: «غالباً ما يمنحون المنافس فرصة للعودة إلى المباراة. إذا نجحنا في الحفاظ على الصلابة وتجاوز هذه الضغوط وأظهرنا تركيزاً ووضوحاً أكبر طيلة الـ90 دقيقة، فسنكون من بين المرشحين».

وبشكل عام، أكد لوف أنه يرى أن منتخب ألمانيا تحت قيادة ناغلسمان يسير في الاتجاه الصحيح، «مع أسلوب لعب أجرأ، وأعلى ابتكاراً، وتحركات هجومية أفضل».

وقال لوف: «الفريق تطور بشكل جيد منذ (بطولة أوروبا 2024). لم نكن في أعلى مستوياتنا سنوات عدة؛ لكنني أشعر الآن بأن لدينا خطة جيدة مجدداً، إضافة إلى الحيوية وبعض الإبداع».

وأشار المدرب السابق إلى أن الفوز الكبير 7 - 1 على كوراساو، يوم الأحد، منح اللاعبين دفعة قوية على مستوى الثقة والإيمان بقدراتهم. لكنه حذر في الوقت ذاته: «يجب ألا نبالغ في ردود الفعل الآن. كان ذلك بالتأكيد أسهل منافس في هذه النسخة من كأس العالم».