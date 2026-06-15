«مونديال 2026»: حارس الرأس الأخضر «المخضرم» يفوز بجائزة رجل مباراة إسبانيا

خطف فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر الأضواء من الجميع بتألقه في مباراة منتخب بلاده ضد إسبانيا التي انتهت بالتعادل السلبي، الاثنين، في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فاز حارس المرمى المخضرم البالغ من العمر 40 عاماً بجائزة رجل المباراة بعد تألقه بتصديه للعديد من المحاولات الخطيرة لإسبانيا، ليخرج بشباك نظيفة، ويمنح بلاده أول نقطة في تاريخها، حيث تشارك لأول مرة في كأس العالم.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحارس المخضرم برسالة تقول: «الحياة تبدأ بعد الأربعين».

من جانبها علقت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على تألق فوزينيا بالإشارة إلى أنه تصدى لسبع محاولات.

وأضافت أنه لأول مرة منذ مونديال 1966 الذي أقيم في إنجلترا يتصدى حارس مخضرم لهذا العدد من الكرات بعد تألق بات جينيجز حارس مرمى آيرلندا الشمالية الذي تصدى لعشر محاولات خلال مواجهة البرازيل في مونديال 1986 بالمكسيك.

وسيلعب منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثانية ضد الأوروغواي، بينما تلعب إسبانيا ضد السعودية.