جدل حول حكم أسترالي بسبب إشارة يد خلال مباراة ألمانيا وكوراساو

اتُّهم حكم أسترالي بالقيام بإيماءة يد ترمز للقومية البيضاء، خلال البث التلفزيوني لفوز منتخب ألمانيا لكرة القدم على كوراساو 7-1 في كأس العالم، أمس (الأحد).

وخلال عرض تغطية المباراة لطاقم حكم الفيديو المساعد (فار) قام الحكم شون إيفانز بتشكيل دائرة باستخدام الإبهام والسبابة مع مد بقية الأصابع.

وتستخدم هذه الإشارة تقليدياً للدلالة على معنى «حسناً»، ولكنها تم تبنيها من قبل جماعات اليمين المتطرف في السنوات الأخيرة، كرمز لعبارة «القوة البيضاء».

وصنَّفت رابطة مكافحة التشهير -وهي منظمة أميركية معنية بمكافحة التمييز- هذه الإشارة رمز كراهية، مع الإشارة إلى أنها لا تحمل دائماً دلالات قومية بيضاء.

ويعرف كثير من الأطفال هذه الإشارة كلعبة في المدارس؛ حيث يُسمح للمشاركين بصفع أي شخص ينظر مباشرة إلى الإشارة.

وذكرت شبكة «ذي أتلتيك» الأميركية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على علم بالحادثة، لكنه لم يعلق عليها حتى الآن.

في المقابل، دعت شبكة «فير» المناهضة للتمييز في كرة القدم إلى تدخل «فيفا»، متهمة إيفانز بـ«نقل رمز مرتبط بالنازية الجديدة واليمين المتطرف بشكل متعمد»، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.