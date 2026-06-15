بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق مع المغربي إسماعيل صيباري

اقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم من التعاقد مع نجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري.

وذكرت عدة تقارير إعلامية من بينها صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي» التلفزيونية، بالإضافة لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، اليوم (الاثنين)، أن بطل الدوري الألماني توصل لاتفاق مع فريق أيندهوفن الهولندي، لضم اللاعب مقابل نحو 55 مليون يورو (64 مليون دولار).

وذكرت التقارير أن لاعب خط الوسط وافق على عقد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى 2031.

ومن المقرر أن يخضع صيباري للفحص الطبي في أميركا الشمالية، أثناء إقامة كأس العالم، بينما يوجد طبيب بايرن يوخن هانه بالفعل في الولايات المتحدة مع المنتخب الألماني.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد تصدَّر عناوين الصحف في البطولة، بعد تسجيله هدفاً في المباراة التي تعادل فيها المنتخب المغربي 1-1 مع البرازيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

واختير صيباري أفضل لاعب في الدوري الهولندي، بعد لعبه دوراً بارزاً في قيادة آيندهوفن لتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، كما كان ضمن منتخب المغرب الذي تُوِّج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الجدل الذي أثير حول إلغاء فوز السنغال في النهائي.

وُلد صيباري في إسبانيا، ثم انتقل إلى بلجيكا في طفولته، ولعب لفرق الشباب في أندرلخت وجينك، قبل أن ينضم إلى فريق الرديف في آيندهوفن عام 2020، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2022.

ولا يُعد نجم المغرب اللاعب الوحيد المشارك لأول مرة في كأس العالم والمرشح للانتقال إلى بايرن ميونيخ؛ حيث يتوقع أيضاً انتقال الظهير الأيسر الألماني ناثانييل براون من آينتراخت فرانكفورت إلى بطل ألمانيا مقابل نحو 55 مليون يورو.