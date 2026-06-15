هندرسون: بيلينغهام مصدر قوة إنجلترا... ومودريتش «خطير»

اعتبر لاعب الوسط جوردان هندرسون، الأحد، أن زميله جود بيلينغهام يمكن أن يكون «العامل الحاسم» لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، في ظل سعي فريق المدرب الألماني توماس توخيل للظفر بأول لقب كبير منذ 60 عاماً.

ويُعد منتخب «الأسود الثلاثة» من بين أبرز المرشحين للتتويج بلقب البطولة، بعد سلسلة من المحاولات لتحقيق لقب كبير في كأسي أوروبا والعالم مؤخراً؛ حيث كان قريباً من ذلك، لكن من دون النجاح في تحقيق مبتغاه.

وأشار هندرسون في حديثه من معسكر منتخب إنجلترا في كانساس سيتي إلى أن زميله في خط الوسط بيلينغهام (22 عاماً) سيترك «أثراً كبيراً» خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال نجم ليفربول السابق إن لاعب ريال مدريد الإسباني حقق تطوراً هائلاً منذ ظهوره الدولي الأول عام 2020 وهو في السابعة عشرة.

وأضاف هندرسون: «مدى تطوره كلاعب وكشخص منذ ذلك الحين أمر مذهل حقاً. كانت لدي فكرة جيدة عندما رأيته لأول مرة يلعب ويتدرب والطريقة التي كان يتصرف بها. لكن ما فعله حتى الآن في هذه السن الصغيرة، أعتقد أن الجميع ينسى كم هو صغير السن، حتى أنا أحياناً».

وتابع لاعب برنتفورد: «بصراحة لا أستطيع الإشادة به بما يكفي. أعلم أن الكثير يُكتب عنه في وسائل الإعلام. أجد صعوبة أحياناً في قراءة ذلك، لأنني أعرف تماماً مدى تأثيره الكبير في هذا الفريق، ومدى روعته كزميل خارج الملعب».

وأكمل: «ما يقدمه لنا هو شيء مميز للغاية بالفعل. أعتقد أنه يمنحنا حقاً العامل الحاسم في فريقنا. مر بلحظات كبيرة في مسيرته. إنه لاعب يتألق في المباريات الكبيرة. يمتلك خبرة في البطولات. لذا فهو لاعب مهم للغاية لنا في هذه البطولة».

وتفتتح إنجلترا مشوارها بمواجهة صعبة أمام كرواتيا ضمن المجموعة الثانية عشرة في أرلينغتون بولاية تكساس، الأربعاء.

وأقر هندرسون بأن كرواتيا وصيفة مونديال 2018 في روسيا وثالثة كأس العالم 2022 في قطر، ستشكل اختباراً صعباً، مشيراً إلى خطورة المخضرم لوكا مودريتش (40 عاماً).

وقال: «بالنسبة لي، هو على الأرجح أفضل لاعب لعبت ضده في مسيرتي على مستوى خط الوسط. أعتقد أن مسيرته تتحدث عن نفسها. إنه لاعب عالمي من الطراز الأول، ومن الصعب للغاية اللعب ضده... أنا معجب به جداً جداً، وآمل ألا يقدم الأداء الذي نعرف أنه قادر على تقديمه في مواجهتنا».

وتضم المجموعة إلى جانب إنجلترا وكرواتيا كلاً من غانا وبنما.