ترمب: الاجتماعان مع نتنياهو وزيلينسكي كانا إيجابيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن اجتماعيه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانا إيجابيين.

وفي منشورات قصيرة منفصلة على تروث سوشال، قال ترمب إنه ناقش معهما مواضيع مختلفة، دون الخوض في التفاصيل. وكتب ترمب عن لقائه بنتنياهو «كان لقاء جيدا جدا! من الواضح أننا ناقشنا العديد من المواضيع المهمة». وقال عن لقائه زيلينسكي «نوقشت أمور كثيرة. سار اللقاء على ما يرام».

كان نتنياهو وزيلينسكي في واشنطن لحضور مراسم تأبين السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري الداعم المؤثر لإسرائيل وأوكرانيا.