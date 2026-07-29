زيلينسكي: زمام المبادرة في الحرب «لم يعد في يدَي بوتين»

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إن «زمام المبادرة لم يعد في يدَي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» في الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال زيارة يقوم بها لواشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يخسر بوتين 30 ألفا من جنوده شهريا (...) إنها حصيلة باهظة، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب».

وكشف زيلينسكي إن الرئيس الأميركي وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. وقال زيلينسكي «وافق على منحنا التراخيص، ثم عقدت اجتماعا مع ممثلي شركات التصنيع، وهي شركات عسكرية أميركية قوية جدا. آمل أن نتمكن من الدخول في شراكة إنتاجية».