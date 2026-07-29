كراكاس تستدعي السفير الإيراني عقب تصريحات «مهينة»

استدعت كراكاس السفير الإيراني لدى فنزويلا الثلاثاء عقب تصريحات صدرت عن طهران واعتُبرت «مهينة وغير لائقة»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان «استُدعي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى فنزويلا إلى وزارة الخارجية الفنزويلية لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات مسيئة وغير لائقة وُجّهت ضد مؤسسات فنزويلا وسلطاتها».

ولم توضح السلطات الفنزويلية لوكالة الصحافة الفرنسية عند التواصل معها ما هي تلك التصريحات لكن وفق فيديو متداول على الإنترنت، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في معرض حديثه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة بأن إيران «ليست فنزويلا».