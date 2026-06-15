ديك أدفوكات: الخسارة بسبعة أهداف ليست عاراً!

تباينت مشاعر الهولندي المخضرم ديك أدفوكات المدير الفني لمنتخب كوراساو بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة 1 - 7 أمام ألمانيا، مساء الأحد، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وقال أدفوكات عقب اللقاء الذي أقيم في هيوستن: «الخسارة بسبعة أهداف ليست جيدة رغم إدراكنا لمدى قوة المنتخب الألماني».

وأوضح أدفوكات الذي يبقى أكبر مدرب سناً في تاريخ كأس العالم: «لقد اخترنا اللعب بخطة هجومية، لأننا كنا نعلم أننا سنخسر إذا اعتمدنا على الدفاع فقط، ولكن الخطة لم تنجح في جميع الجوانب».

لكنه قال: «الهزيمة ليست عاراً، أعتقد أننا يمكننا الفخر أيضاً».

وكان ذلك اليوم مميزاً بالنسبة للمدرب البالغ من العمر 78 عاماً، وهو الذي سبق له تدريب هولندا في مونديال 1994 وكوريا الجنوبية في مونديال 2006، وظهر وهو يذرف الدموع قبل انطلاق مباراة المنتخب الذي يمثل بلداً يسكنه 158 ألف نسمة وصنع التاريخ بتأهله للمونديال للمرة الأولى.

وقال أدفوكات: «الأمر مرتبط بفرحة شعب كوراساو، ربما يكون الأمر متعلقا بسني، في هذه السن المشاعر تكون دائماً متحكمة، لا أحب ذلك حقاً لكن فرحة الشعب رائعة».

ديك أدفوكات مدرب منتخب كوراساو قبل بداية اللقاء (أ.ف.ب)

ورغم سعادة وفخر كوراساو بمواجهة ألمانيا في أول مباراة لها وتقديم أداء جيد في معظم فترات الشوط الأول، جاءت النتيجة النهائية مخيبة، حيث حقق الفريق رقماً سلبياً كونه صاحب أكبر فارق أهداف في شباكه في أول لقاء له بالمونديال، منذ خسارة كوريا الجنوبية في عام 1954 أمام المجر صفر - 9، وفقاً لشبكة «أوبتا».

وختم المدرب الهولندي المخضرم: «هذه المباراة كانت لحظة مذهلة لشعب كوراساو، فهي دولة صغيرة مقارنة بألمانيا، ويبقى الأهم حالياً أن ندافع بشكل أفضل في المباراة الثانية».

وجمعت مواجهة ألمانيا ضد كوراساو بين أصغر وأكبر مدربي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يبلغ أدفوكات 78 عاما بينما يبلغ يوليان ناغلسمان مدرب ألمانيا 38 عاماً.

واستقال أدفوكات من تدريب كوراساو في مارس (آذار) لأسباب شخصية، لكنه عاد مجدداً لتولي المسؤولية في الشهر الماضي بعد استقالة مواطنه الهولندي فريد روتن تحت تأثير احتجاج اللاعبين عليه.