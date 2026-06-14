«دورة هيرتوخنبوس»: مايخشاك يفاجئ دي مينور ويفوز بباكورة ألقابه

حقق اللاعب البولندي كاميل مايخشاك مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه بلقبه الأول في دورات رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب (إيه تي بي)، على حساب الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف سادساً عالمياً، 6-3 و2-6 و7-6 (7-5) في نهائي حماسي في دورة هيرتوخنبوس الهولندية الأحد.

وتوّجت هذه المباراة على الملاعب العشبية مشواراً خيالياً للمصنف 76 عالمياً، والذي سبق له أن تغلب على لاعبَين من العشرة الأوائل في دورَين متتاليَين، وهما الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الرابع، والروسي دانييل مدفيديف الثامن.

وواجه اللاعبان ظروفاً جوية عاصفة، لكن مايخشاك كان صاحب الأداء الأكثر هجوماً؛ إذ خاطر أكثر ونجح في النهاية في حسم المباراة لصالحه أمام دي مينور العنيد في مباراة استمرت ساعتين و25 دقيقة.

وقال اللاعب البالغ 30 عاماً أثناء تسلمه الكأس: «هذه لحظة مؤثرة للغاية بالنسبة لي. لقد انتظرت هذه اللحظة طوال مسيرتي».

وأضاف: «لقد لعبت في مواجهة بعض أفضل لاعبي العالم؛ لذا فإن هذا الفوز له طعم رائع، إنه شعور مميز حقاً. إن التغلب على ثلاثة لاعبين من أفضل عشرة في العالم يُعد إنجازاً لا يُصدق بالنسبة لي».

كاميل مايخشاك (يميناً) يتلقى تهنئة وصيفه أليكس دي مينور (أ.ف.ب)

بدأ البولندي المجموعة الأولى بقوة، متقدماً بنتيجة 3-0، وكسر إرسال دي مينور في شوطه الأول، حيث بدا أن الأسترالي يُعاني من الرياح العاتية أثناء الإرسال. وكان هذا الكسر المبكر كافياً؛ إذ حسم مايخشاك النتيجة 6-3 بضربة خلفية عالية عند الشبكة.

وبدا أن خسارة المجموعة الأولى في الدورة قد حفزت الأسترالي الذي كسر إرسال مايخشاك في شوطه الأول من المجموعة الثانية بضربة أمامية.

وردّ البولندي على الفور واستعاد زمام المبادرة بكسر إرسال منافسه الذي ضرب الكرة خارج الملعب. وبعد سلسلة من الأخطاء غير المقصودة من مايخشاك عند النتيجة 3-2 منحت دي مينور فرصة كسر إرسال أخرى، حسم الأسترالي المجموعة لصالحه 6-2 بكسر إرسال آخر بعدما أخطأ البولندي في ضربة أمامية.

واستمرت المجموعة الثالثة الحاسمة على الإرسال حتى الشوط السابع الحاسم، حين انتزع مايخشاك زمام المبادرة، وكسر إرسال الأسترالي بفضل خطأ مزدوج.

وردّ دي مينور العنيد بكسر إرسال منافسه فوراً، وفاز بشوط إرساله التالي بضربة خلفية رائعة على الخط، ليحتكم اللاعبان إلى شوط كسر التعادل في مباراة متقاربة.

بدأ دي مينور شوط كسر التعادل بخطأ مزدوج، واستغل مايخشاك الفرصة ليتقدم 3-0. ومع اقترابه من تحقيق لقبه الأول، تراجع أداء البولندي قليلاً، ما سمح للأسترالي بالعودة بصعوبة فارضاً التعادل 5-5، لكنه منح اللقب لمنافسه بخطأ مزدوج.

وسقط مايخشاك على ركبتَيه متأثراً بعد تحقيقه أكبر فوز في مسيرته في ملاعب «الكرة الصفراء».