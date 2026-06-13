زحام المباريات يهدد المونديال بـ«الاحتراق البدني»

في وقت تتصاعد فيه وتيرة المنافسات مع انطلاق كأس العالم 2026، برزت سلسلة من الملفات المثيرة التي ألقت الضوء على التحديات المحيطة بالبطولة داخل الملعب وخارجه.
وأطلق مدرب فرنسا ديدييه ديشان تحذيراً صريحاً من «الاحتراق البدني والذهني» للاعبين بسبب تضخم روزنامة المباريات، مع زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً، وارتفاع عدد مباريات البطولة إلى 104 مباريات، مؤكداً أن الإرهاق الذهني بات عاملاً خطيراً لا يمكن قياسه بالأرقام رغم تأثيره المباشر على الأداء.وفي مواجهة حرارة الصيف الأميركي، لجأ منتخب إسبانيا إلى حلول تكنولوجية متقدمة بعدما اعتمد جهازه الطبي سترات تبريد خاصة تحتوي على «هلام مجمد»، وهي قادرة على خفض حرارة الجسم والجلد بشكل ملحوظ، في خطوة وصفها الاتحاد الإسباني بأنها تضع المنتخب في طليعة الاستعدادات البدنية للمونديال.