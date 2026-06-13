«مونديال 2026»: إسبانيا تعتمد «سترات تبريد خاصة» لمواجهة الحرارة

يرتدي لاعبو المنتخب الإسباني لكرة القدم، سترات خاصة مملوءة بهلام (جيلي) مُجمَّد للمساعدة على تبريد أجسامهم خلال التدريبات في الأجواء الحارة التي تشهدها بطولة كأس العالم في أميركا الشمالية.

وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم (السبت)، أنَّ أبطال العالم عام 2010 وأحد أبرز المرشحين للفوز بمونديال 2026، يُعدُّون من بين 14 منتخباً يستخدم هذه التقنية الجديدة التي طوَّرتها شركة «أديداس» الألمانية للمستلزمات الرياضية.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أنَّ هذه السترات قادرة على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية بما يصل إلى 0.5 درجة مئوية، ودرجة حرارة الجلد بما يصل إلى 13 درجة مئوية.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الخطوة تضع إسبانيا «في طليعة استخدام التكنولوجيا لضمان منافسة اللاعبين بأفضل حالة بدنية ممكنة».

ويستهل المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى، يوم الاثنين المقبل في مدينة أتلانتا.

وللملعب في أتلانتا سقف مغلق، ما سيوفِّر الحماية للاعبين والجماهير من درجات الحرارة المرتفعة، لكن ملعب تدريبات المنتخب الإسباني في ولاية تينيسي مفتوح ويتعرَّض مباشرة للظروف المناخية الحارة.

وعاد الجناحان، لامين يامال ونيكو ويليامز، إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد تعافيهما من إصابات طفيفة.