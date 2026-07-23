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العالم العربي الخليج

تعرض سفينة سعودية لاستهداف في البحر الأحمر... وسلامة طاقمها

صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة
صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة
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TT

تعرض سفينة سعودية لاستهداف في البحر الأحمر... وسلامة طاقمها

صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة
صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة

أفاد مصدر سعودي مسؤول، فجر الخميس، بتعرض سفينة «إنسيليا» لاستهداف في البحر الأحمر، مؤكداً سلامة طاقمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.

وأوضح المسؤول بهيئة النقل، في بيان، أن السفينة «إنسيليا» التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمتها.

وأكد المصدر سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية جميع الاجراءات اللازمة لتأمينها وطاقمها وحماية البيئة البحرية.

وشدَّد المسؤول على أن هذه الاستهدافات تعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

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