تعرض سفينة سعودية لاستهداف في البحر الأحمر... وسلامة طاقمها

أفاد مصدر سعودي مسؤول، فجر الخميس، بتعرض سفينة «إنسيليا» لاستهداف في البحر الأحمر، مؤكداً سلامة طاقمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.

وأوضح المسؤول بهيئة النقل، في بيان، أن السفينة «إنسيليا» التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمتها.

وأكد المصدر سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية جميع الاجراءات اللازمة لتأمينها وطاقمها وحماية البيئة البحرية.

وشدَّد المسؤول على أن هذه الاستهدافات تعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.