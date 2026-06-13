«مونديال 2026»: هولندا الساعية لإنهاء «سوء الحظ» تواجه مهمة صعبة

يحلم منتخب هولندا لكرة القدم، وصيف كأس العالم 3 مرات، بالتتويج بأعظم لقب في عالم الساحرة المستديرة لأول مرة في تاريخه، وذلك حينما يخوض منافسات مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتطلع المنتخب الهولندي لإنهاء سوء الحظ، الذي لازمه أكثر من مرة في المونديال، حيث كان قريباً من الفوز بكأس العالم لولا خسارته في نهائي نسختي 1974 و1978، وكذلك نهائي نسخة 2010.

وأوقعت القرعة منتخب هولندا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات السويد واليابان وتونس، حيث يعد المنتخب البرتقالي المرشح الأبرز للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة، كمتصدر للمجموعة، لكن ثمة عقبات من المحتمل أن يواجهها في مشواره بالدور الأول، أبرزها مواجهة اليابان التي فاجأت ألمانيا وإسبانيا في النسخة الماضية لكأس العالم عام 2022.

وكثيراً ما تميز منتخب هولندا، الذي ابتكر ما يُعْرف بـ«الكرة الشاملة» في سبعينيات القرن الماضي، بأسلوب لعبه الجذاب، لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق لقب كأس العالم.

ويأمل المدرب المحلي رونالد كومان، في ولايته الثانية مع المنتخب الهولندي، في إنهاء انتظار بلاده الطويل.

وحقق كومان إنجازات كبيرة مع منتخب هولندا حينما كان لاعباً، حيث تُوج بكأس الأمم الأوروبية عام 1988، وحل وصيفاً في دوري أمم أوروبا عام 2019 خلال ولايته السابقة على رأس القيادة الفنية للفريق.

ويضم المنتخب الهولندي نخبة من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز على رأسهم فيرجيل فان دايك، وريان خرافنبيرغ، وتيغاني ريندرز، وكودي خاكبو، لكنه ربما يفتقر إلى بعض المواهب البارزة التي ميزت الأجيال السابقة.

وخلال استعداداته لكأس العالم، تلقى منتخب هولندا خسارة مباغتة 0 - 1 أمام ضيفه منتخب الجزائر في مباراة ودية جرت بمدينة روتردام في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي، قبل أن يحقق انتصاراً باهتاً 2 - 1 على أوزبكستان في لقائه الودي الأخير قبل مشاركته في كأس العالم.