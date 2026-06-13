بوكيتينو: فوز أميركا على باراغواي جاء بفضل «الجهد الجماعي»

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب الولايات المتحدة للصحافيين، إن فوز فريقه الساحق 4-1 على باراغواي في مباراته الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم، السبت، جاء نتيجة نهج يضع مصلحة الفريق في المقام الأول، وليس بفضل جهود لاعبين أفراد.

وكانت هذه المرة الأولى التي تسجل فيها الولايات المتحدة 4 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم، وكان هدفان منها من نصيب المهاجم فولارين بالوغون، الذي أصبح أول لاعب أميركي يسجل هدفين في مباراة بكأس العالم منذ بطولة عام 1930.

وعلى الرغم من الأداء الممتاز للاعبين، مثل بالوفون وكريستيان بوليسيتش وويستون ماكيني، فضل بوكيتينو الإشادة بالجهود المشتركة للفريق والجهاز الفني.

وقال: «لقد كان نهجاً جماعياً»، مضيفاً أن الفريق استمد طاقته من المشجعين.

وأضاف: «لقد كانوا مذهلين. يمكننا تحقيق إنجازات مذهلة إذا كان المشجعون مشاركين في هذا أيضاً».

وأظهر هذا الفوز السهل قوة أميركا الهجومية، ولكن كان هناك قلق بشأن حالة بوليسيتش البدنية، بعد استبداله بين الشوطين بسبب إصابة في ربلة الساق.

وقال بوكيتينو إنه على الرغم من سعادة الفريق بالفوز، فإنه يجب عليهم تذكر أن هذه مجرد بداية البطولة.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن القدرة على التدرب معاً لأسابيع قبل كأس العالم، سمحت للمدربين بالعمل مع اللاعبين بدلاً من مجرد اختيار الفريق، وهو ما يحدث عادة عندما لا يتبقى سوى بضعة أيام قبل معظم المباريات الدولية.

وستلعب الولايات المتحدة أيضاً ضد تركيا وأستراليا في المجموعة الرابعة.