توقعات ببيع ميدالية بيليه في «مونديال 1958» بـ670 ألف دولار

من المتوقع أن تُباع الميدالية التي نالها أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، بفوزه في «مونديال السويد 1958»، بمبلغ 670 ألف دولار أميركي، عند عرضها في مزاد علني بإنجلترا، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتُعدّ هذه الميدالية التي أحرزها الأسطورة البرازيلية وهو في سن الـ17 عاماً، جزءاً من مجموعة تضم 450 قطعة متعلقة بـ«كأس العالم»، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو مليونين و700 ألف دولار أميركي.

أما قميص المنتخب البرازيلي، الذي ارتداه بيليه في نهائي 1958، فيُتوقع أن يُباع بأكثر من 6 ملايين دولار أميركي في مزاد منفصل تُقيمه دار سوذبيز في نيويورك، خلال الفترة من 29 يونيو (حزيران) الحالي إلى 16 يوليو (تموز) المقبل؛ أي قبل ثلاثة أيام من نهائي «كأس العالم» لهذا العام.

وسجّل بيليه هدفين من أهداف البرازيل الخمسة في نهائي 1958 ضدّ السويد، الدولة المضيفة.

وشكّل هذا الفوز أول ألقاب البرازيل الخمسة في «كأس العالم»، وهو رقم قياسي، ثلاثة منها تحت قيادة اللاعب الذي عُرف لاحقاً باسم «الملك».

تُوفي بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، في ديسمبر (كانون الأول) 2022 عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد تشخيص إصابته بسرطان القولون.

وتشمل المعروضات الأخرى في المزاد البريطاني قميص حارس مرمى إنجلترا، جوردون بانكس، الذي أنقذ مرماه من تسديدة بيليه الشهيرة في «كأس العالم 1970» بالمكسيك.

كما يضم المزاد تذكارات من فوز إنجلترا بـ«كأس العالم 1966»، بما في ذلك ميدالية بانكس، وقميص آلان بول من المباراة النهائية.

وقال ديفيد كونفيري، رئيس قسم التذكارات الرياضية في دار مزادات «بادز»: «هذه أكبر مجموعة من تذكارات (كأس العالم) تُعرَض في مزاد، على الإطلاق، ومن الصعب تخيل مزادات أخرى تُضاهيها من حيث الأهمية التاريخية».

ويُقام مزاد إلكتروني من الأول إلى 21 يونيو الحالي، ويعرض قمصان المنتخبات المشارِكة في «كأس العالم 2026»، قبل المزاد الرسمي في 25 من الشهر نفسه في قاعات مزادات بادز في ويلينغبورغ، وسط إنجلترا.