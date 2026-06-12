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الرياضة رياضة عالمية

لاجئون من «أصول أفريقية» يبحثون عن هز الشباك لأستراليا في المونديال

نيستوري إيرانكوندا لاعب منتخب أستراليا (أ.ف.ب)
نيستوري إيرانكوندا لاعب منتخب أستراليا (أ.ف.ب)
  • سانتا كلارا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • سانتا كلارا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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لاجئون من «أصول أفريقية» يبحثون عن هز الشباك لأستراليا في المونديال

نيستوري إيرانكوندا لاعب منتخب أستراليا (أ.ف.ب)
نيستوري إيرانكوندا لاعب منتخب أستراليا (أ.ف.ب)

سيعكس ثلاثة لاعبين، وُلدوا في مخيمات للاجئين لآباء نزحوا بسبب الصراعات في أفريقيا، الوجه المتغير لكرة القدم الأسترالية في كأس العالم، متطلعين إلى تلبية حاجة بلادهم إلى تسجيل الأهداف.

ويضع المدرب توني بوبوفيتش ثقته بالمهاجمين محمد توري ونيستوري إيرانكوندا، وهما موهبتان شابتان تتطلّعان إلى خوض دقائقهما الأولى في كأس العالم خلال مباراة أستراليا الافتتاحية أمام تركيا، السبت.

ويمثّل أوير مابيل (30 عاماً) «الأخ الأكبر» لهذا الثنائي، وسيكون حاضراً لدعمهما بوصفه مرشداً في ثاني مشاركة له بكأس العالم.

ويتشارك الثلاثة تجربة واحدة بوصفهم أبناء لطالبي لجوء شقوا طريقهم عبر الفئات السنية لكرة القدم في أديليد.

وتحظى هذه المجموعة بمكانة مميزة بالفعل بين الجالية الأفريقية في أستراليا البالغ قوامها 500 ألف نسمة، وقد يكون التناغم بينهم عاملاً رئيسياً في آمال أستراليا في تخطي دور المجموعات والفوز بمباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى.

وقال توري (22 عاماً): «هذا هو البلد الذي منحنا فرصة العيش».

وأضاف: «لذا أعتقد أن (كأس العالم) ستكون أفضل طريقة لرد الجميل وفعل ما أحبه على أعلى مستوى».

ووُلد توري، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في مخيم للاجئين بغينيا بعد أن فر والداه من ليبيريا.

ورغم خوضه عشر مباريات دولية فقط، فقد نصب نفسه المهاجم الأول في خيارات بوبوفيتش بعد بداية قوية مع نورويتش سيتي، حيث سجل 9 أهداف في 11 مباراة.

ويرتبط توري بصداقة قوية مع إيرانكوندا، البالغ من العمر 20 عاماً، الذي وُلد في مخيم للاجئين بتنزانيا، ويلعب أيضاً في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي مع واتفورد.

ولم تكلل صفقة انتقال إيرانكوندا المرتقبة إلى بايرن ميونيخ في 2024 بالنجاح، لكن ابن الوالدين القادمين من بوروندي أصبح مفضلاً لدى الجماهير في 15 مباراة خاضها مع أستراليا، بفضل طاقته واحتفالاته الاستعراضية بالأهداف.

وكانت أولى خطوات مابيل في كرة القدم عبر اللعب مع أطفال آخرين في مخيم للاجئين بكينيا، حيث عاش هناك حتى بلغ العاشرة من عمره في أعقاب نزوح عائلته بسبب الحرب الأهلية في السودان.

وبعد أن استبعده بوبوفيتش في بادئ الأمر، تم استدعاء المهاجم الذي لعب 38 مباراة دولية إلى صفوف المنتخب الأسترالي لأول مرة منذ نحو عامين في مارس (آذار) الماضي، بعد استعادة مستواه مع كاستيون في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال مابيل: «من الواضح أنني تذوقت طعم المشاركة في النسخة الماضية (من كأس العالم)، لكن هذه النسخة ستعني لي الكثير، لأن العامين الماضيين لم يكونا سهلَين بالنسبة لي».

وبعد أن كان اللاعبون من ذوي الأصول الأوروبية يهيمنون تماماً على تشكيلة المنتخب الأسترالي، أصبحت قوائم الفريق أكثر تنوعاً بشكل متزايد.

وسيتطلع ستة لاعبين من أصول أفريقية -ما يقرب من ربع قوام تشكيلة كأس العالم- إلى النزول لأرض الملعب في أميركا الشمالية، وهو ضعف العدد الذي تم اختياره في نسخة «قطر 2022».

ونشأ أربعة منهم ولعبوا في أديليد، التي تحولت إلى معقل غير متوقع لمواهب كرة القدم الأفريقية.

تيتي ينجي لاعب منتخب أستراليا (أ.ف.ب)

ويُعد المهاجم الفارع الطول تيتي ينجي، المحترف في اليابان الذي سجل في ظهوره الأول خلال تعادل أستراليا (1-1) ودياً أمام سويسرا استعداداً لكأس العالم، عضواً آخر في مجموعة أديليد.

وينحدر ينجي، الذي يلعب شقيقه كوسيني أيضاً بوصفه مهاجماً دولياً مع أستراليا، من أصول جنوب سودانية، ويرتبط بعلاقة قوية مع زميله السابق في أديليد يونايتد إيرانكوندا.

ويرتبط نادي أديليد، المنافس في الدوري الأسترالي، بعلاقات قوية مع الجاليات الأفريقية في المدينة، ولديه سجل حافل في تصعيد الناشئين الواعدين، حيث منح إيرانكوندا فرصة ظهوره الأول في سن 15 عاماً.

وقال دينج أكوي، وهو مدرب من جنوب السودان وأستراليا لفريق الشباب في أديليد، لـ«رويترز»: «هذا هو السبب في أننا نواصل تقديم هذه الجواهر الخفية».

وبينما تمنح أستراليا حق اللجوء لآلاف اللاجئين كل عام، فقد أصبحت الهجرة قضية سياسية مثيرة للجدل في البلاد، حيث يلقي سياسيون شعبويون باللوم عليها في ارتفاع تكاليف السكن والمشكلات الاجتماعية.

وقال أكوي إن لاعبين مثل توري وإيرانكوندا يملكون الفرصة لتغيير هذا المنظور في كأس العالم وإظهار نجاح التعددية الثقافية.

وأضاف: «كرة القدم الأسترالية تعكس أستراليا الحديثة. وهذا أمر يجب علينا جميعاً أن نحتفي به».

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لويس هاميلتون: فوزي بأول لقب مع فيراري «شعور لا يوصف»

هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
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لويس هاميلتون: فوزي بأول لقب مع فيراري «شعور لا يوصف»

هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)

قال البريطاني لويس هاميلتون إن فوزه الأول مع فريق فيراري له شعور لا يوصف.

وتألق هاميلتون بطل العالم سبع مرات ليفوز بسباق جائزة برشلونة الكبرى لسباقات السيارات «فورمولا 1»، ليحقق أول فوز له منذ 686 يوماً و41 سباقاً.

وأصبح النجم البريطاني أكبر فائز بسباق في «فورمولا 1» منذ الأسترالي جاك برابهام في عام 1970، لكنه تأثر بشدة على منصة التتويج بفوزه الأول بقميص فيراري.

ووصل هاميلتون إلى قاعة المؤتمر الصحافي بصوت مبحوح بعد مواطنيه جورج راسل ولاندو نوريس، الذين صعدوا سوياً على منصة التتويج بالوجود في أول ثلاثة مراكز في إنجاز بريطاني يتحقق لأول مرة منذ عام 1968.

وقال هاميلتون في المؤتمر الصحافي: «فرحتي بهذا الفوز ستستمر لأيام، لا أجد كلمات تصف شعوراً يفوق كل توقعاتي».

أضاف النجم البريطاني: «أشعر بامتنان كبير تجاه كل الأشخاص الذين أعمل معهم، ورؤيتهم وهم يرددون النشيد الوطني هو الشعور الأفضل».

وحقق هاميلتون فوزه الأول مع فيراري على الحلبة نفسها التي حقق عليها الألماني مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات فوزه الأول قبل 30 عاماً.

وانضم هاميلتون إلى فيراري وسط ضجة إعلامية كبيرة قبل الموسم الماضي، وذلك بعد رحيله عن فريق مرسيدس الذي حقق معه ستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم، وواجه صعوبات كبيرة في موسمه الأول على التأقلم مع سيارة فيراري.

وقلص هاميلتون بفوزه في برشلونة الفارق من 66 إلى 41 نقطة مع الإيطالي كيمي أنتونيلي، لكن النجم البريطاني يبقى هادئاً بشأن حظوظه في المنافسة على لقب العام الحالي.

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الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوروغواي في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026.

وعلى ملعب ميامي ستاديوم سيلتقي الأخضر منتخب أوروغواي في الواحدة من صباح الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة في ميامي لحساب الجولة الثامنة التي تضم معهما منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر اللذين يلتقيان مساء الاثنين.

وأشار «فيفا» في تقريره إلى أن منتخب أوروغواي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا سيسعى لتجنب مصير جاره الأرجنتين الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام السعودية في النسخة الماضية «قطر 2022».

وأضاف التقرير: «صنع المنتخب السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم قطر 2022 عندما قلب تأخره إلى فوز تاريخي 2 - 1 على الأرجنتين، التي توجت لاحقاً باللقب، في مباراته الافتتاحية».

ولفت التقرير إلى أن «الأخضر» سيسعى لتكرار السيناريو ذاته أمام عملاق آخر من أميركا الجنوبية يتمثل في منتخب أوروغواي.

وتأتي هذه المواجهة بعد ما يقارب ثمانية أعوام من اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين في كأس العالم، وذلك في نسخة روسيا 2018.

ودخل منتخب أوروغواي تلك المباراة منتشياً بفوز متأخر 1 - صفر على مصر، فيما سعى المنتخب السعودي إلى التعويض بعد خسارته صفر - 5 أمام المنتخب الروسي المضيف.

وجاء الفارق ضئيلاً في تلك المباراة، إذ حسمت بهدف وحيد في منتصف الشوط الأول، عندما تابع لويس سواريز كرة بقدمه اليسرى إثر ركلة ركنية، ليؤمن تأهل منتخب «لا سيليستي» إلى دور الـ16.

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الرياضة رياضة عالمية

ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT

ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير صحافية أن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، اقترب من التعاقد مع المدافع الأيمن الألماني، ناثانيال برون، قادماً من آينتراخت فرانكفورت.

وقالت صحيفة «بيلد» الألماني، الأحد، إن الناديين على ثقة من إتمام إجراءات التعاقد خلال الأيام المقبلة، حيث اتفق ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة، وماركوس كروشه من فرانكفورت، على قيمة الصفقة التي تبلغ 55 مليون يورو (63.6 مليون دولار).

ذكر التقرير أن الناديين لم يتفقا بعد على قيمة الصفقة الأساسية والإضافات. ويزعم أن فرانكفورت طلب في البداية أكثر من 60 مليون يورو.

ومن المقرر أن يوقع براون (22 عاماً) عقداً مع بايرن ميونيخ حتى عام 2031، حيث يعد الكندي ألفونسو ديفيز الخيار الأول في مركز الظهير الأيسر منذ سنوات، إلا أنه عانى من إصابات متكررة.

شهد براون صعوداً سريعاً في فرانكفورت منذ انضمامه من نورمبرغ، أحد أندية الدرجة الثانية، عام 2024، ما أهله للانضمام إلى المنتخب الوطني.

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