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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: بوليسيك «مستعد للقتال» أمام الباراغواي

كريستيان بوليسك (أ.ف.ب)
كريستيان بوليسك (أ.ف.ب)
  • لوس انجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس انجليس: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: بوليسيك «مستعد للقتال» أمام الباراغواي

كريستيان بوليسك (أ.ف.ب)
كريستيان بوليسك (أ.ف.ب)

قال نجم المنتخب الأميركي كريستيان بوليسيك إن أصحاب الأرض المشاركين في استضافة كأس العالم "مستعدون للقتال" على أكبر مسرح كروي، وذلك مع استعدادهم لمباراة افتتاحية قد تكون صعبة أمام الباراغواي يوم الجمعة.

ويُعد بوليسيك، مهاجم ميلان الإيطالي، النجم الأبرز في صفوف المنتخب الأميركي منذ سنوات مراهقته، إذ يحمل على عاتقه توقعات كبيرة في بلد لا يُعرف تقليديا بقوته في كرة القدم.

ومع ارتفاع سقف الطموحات أكثر مع استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1994 إلى جانب المكسيك وكندا، يظل بوليسيك (27 عاما) الاسم الأبرز من دون منازع، لكنه أكد أن التشكيلة التي تحيط به باتت الآن "قادرة على منافسة أي منتخب".

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "نريد أن نكون قوة حقيقية في هذه البطولة".

وأضاف "لدينا ثلاث مباريات جيدة جدا لنُظهر للجميع ما نحن قادرون عليه".

وتأتي الأولى من هذه المباريات أمام منافس من أميركا الجنوبية هو الباراغواي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في لوس أنجليس (01:00 بتوقيت غرينتش السبت)، وستسبقها مراسم افتتاح على طريقة هوليوود في أول مباراة تُقام في الولايات المتحدة ضمن هذه النسخة من كأس العالم.

وتُعد الباراغواي أقل منتخبات المجموعة الرابعة تصنيفا التي تضم أيضا أستراليا وتركيا، لكنها تمتلك خبرة لا تقل عن منافسيها في نهائيات كأس العالم.

وبلغ منتخب أميركا الجنوبية الدور ربع النهائي في 2010، وهي آخر مشاركة له في العرس الكروي العالمي، كما تغلّب على الأرجنتين والبرازيل خلال التصفيات.

ويحاول مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ودرب أيضا تشلسي وباريس سان جرمان، جعل فريقه الموهوب أكثر حنكة وخبرة في التعامل مع المباريات.

وقال بوليسيك إن المدرب الأرجنتيني ساعد غرفة الملابس على الاستعداد لمواجهة منتخبات أميركا الجنوبية في مباراة قد تكون يوم الجمعة بدنية ومليئة بالالتحامات، وليست بالضرورة ممتعة من الناحية الجمالية.

وأضاف "نعلم أننا يجب أن نكون مستعدين للقتال. الأمر لا يتعلق فقط بتقديم كرة قدم جميلة، بل يجب علينا القيام بالتفاصيل الصغيرة والمنافسة بقوة".

ومن المتوقع أن يعتمد المنتخب الأميركي على مهاجم موناكو فولارين بالوغون في خط الهجوم بين بوليسيك ولاعب آيندهوفن سيرجينيو ديست.

أما في الوسط، فمن المرجح أن يتكون الثلاثي من نجم يوفنتوس ويستون ماكيني، وصانع ألعاب باير ليفركوزن مالك تيلمان، ولاعب الارتكاز تايلر آدامس من بورنموث.

وكان بوليسيك يعاني من صيام تهديفي دام خمسة أشهر، لكنه ظهر بمستوى رائع في الفوز الودي على السنغال 3-2 الشهر الماضي، حيث سجل هدفا وصنع آخر.

ومع ذلك، شدد على قيمة اللاعبين من حوله.

وقال للصحافيين "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين حولي. لا أشعر إطلاقا أنني مضطر للقيام بكل شيء بمفردي".

ويعول منتخب الباراغواي على مهاجم نيوكاسل السابق ميغل ألميرون، ولاعب الوسط الشاب خوليو إنسيسو الذي انتقل إلى نادي ستراسبورغ الفرنسي قادما من برايتون الصيف الماضي وتعرض أخيرا للإصابة.

كما يُعد المدافعان المخضرمان عمر ألديريتي وغوستافو غوميس من قادة الفريق، بينما يعتمد المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو الذي قاد الإكوادور في النسخة الماضية، أسلوبا مباشرا وبسيطا، مع التركيز على الكرات الهوائية.

وختم بوليسيك بالقول لوكالة الصحافة الفرنسية "الباراغواي فريق قوي واختبار مهم جدا".

وأضاف "نحن نعلم من الداخل ما نحن قادرون عليه، والآن يتعلق الأمر بإثبات ذلك".

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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

اختير كاي هافيرتز مهاجم آرسنال، رجل مباراة منتخب بلاده ألمانيا ضد كوراساو، التي انتهت بفوز ساحق للألمان 7 - 1 اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وسجل هافيرتز هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، ليساهم في تدشين بداية قوية لبطل العالم 2014، في مشواره بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي، عن حصول هافيرتز على جائزة رجل المباراة بعد الأداء القوي الذي قدمه في المباراة الأولى لمنتخب بلاده بالمونديال، والتي تأتي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً إكوادور وكوت ديفوار.

ويطارد ألمانيا أول ألقابه منذ 12 عاماً، كما يسعى لكسر عقدة دور المجموعات التي ظلت تلاحقه في آخر نسختين من البطولة في عامي 2018 و2022.

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بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)

وصل المنتخب الإيراني إلى مطار لوس أنجليس الدولي، الأحد، بعد رحلة قصيرة من تيخوانا بالمكسيك، حيث يقيم معسكره، استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في مستهل مشوارهما بكأس العالم.

بينما لوّح متظاهرون بالأعلام ورفعوا لافتة خلال تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عضوية إيران أو طردها من المنافسات الدولية، احتجاجاً على انتهاكاتها للوائح الفيفا المتعلقة بحقوق الرياضيين.

وهبطت طائرة «إيه 320» على المدرج «25 إل» في أجواء مشمسة في المطار، الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن ملعب لوس أنجليس الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لإيران بكأس العالم يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يتجه الفريق إلى فندقه حيث كان هناك بالفعل وجود أمني. ومن المقرر أن يشارك المدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي طارمي في مؤتمر صحافي في استاد لوس أنجليس.

وستقام المباراة الاثنين ضمن المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجليس على خلفية الحرب الأميركية مع إيران، مما يضيف جواً مشحوناً إلى المنافسة بين دولتين لم يلتقيا من قبل في كأس العالم.

ونقلت إيران معسكرها التدريبي لكأس العالم من مجمع رياضي في أريزونا إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي.

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الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)

قال كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إنه شعر بفراغ بعد أن انتهت سلسلة انتصاراته التي استمرت خمسة سباقات على التوالي في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى الأحد. وانسحب السائق الإيطالي البالغ عمره 19 عاما، وهو أصغر متصدر للترتيب العام في تاريخ هذه الرياضة، قبل خمس لفات من نهاية السباق بعد أن تعرضت سيارته لعطل كهربائي بينما كان في المركز الثاني.

وبفضل هذا العطل تمكن لويس هاميلتون سائق فيراري من الفوز بالسباق وتقليص الفارق الذي يفصله عن أنتونيلي في الترتيب العام من 66 نقطة إلى 41 بعد سبع جولات من أصل 22.

وقال السائق الشاب: «لم أتوقع ذلك. فجأة... توقفت السيارة. وبالطبع، أشعر بفراغ عاطفي كبير في الوقت الحالي، لأننا نحاول استيعاب ما حدث للتو».

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه «مستاء» من انسحاب سيارة مرسيدس للمرة الثانية في آخر ثلاث سباقات، بعد أن خرج جورج راسل من السباق وهو في الصدارة في كندا الشهر الماضي.

قال النمساوي: «لا يمكننا أن ننسحب بشكل منتظم ومستمر، إذ خسرنا 25 نقطة في الترتيب العام للصانعين في مونتريال وخسرنا 18 نقطة أخرى اليوم. الموثوقية، هذا ما نحتاج إليه. وهذا هو الأمر الأول. لذا لا أحد سعيد بذلك. ولن نألوا جهدا لفهم (ما حدث)». وأقر راسل، الذي فشل في تسجيل أي نقاط في السباقين السابقين، بأنه استفاد من سوء حظ زميله في الفريق بحصوله على المركز الثاني الأحد، لكنه أعرب أيضا عن قلقه. وقال: «من المؤسف أن نرى كيف انتهى السباق بالنسبة له، وبالطبع بالنسبة لنا كفريق وكشركة... عانينا من بعض الإخفاقات مؤخرا، لذا فإن هذا يمثل مصدر قلق كبير لنا».

كان فوز هاميلتون هو الهزيمة الأولى لمرسيدس هذا الموسم.

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