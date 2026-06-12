مونديال 2026: بوليسيك «مستعد للقتال» أمام الباراغواي

قال نجم المنتخب الأميركي كريستيان بوليسيك إن أصحاب الأرض المشاركين في استضافة كأس العالم "مستعدون للقتال" على أكبر مسرح كروي، وذلك مع استعدادهم لمباراة افتتاحية قد تكون صعبة أمام الباراغواي يوم الجمعة.

ويُعد بوليسيك، مهاجم ميلان الإيطالي، النجم الأبرز في صفوف المنتخب الأميركي منذ سنوات مراهقته، إذ يحمل على عاتقه توقعات كبيرة في بلد لا يُعرف تقليديا بقوته في كرة القدم.

ومع ارتفاع سقف الطموحات أكثر مع استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1994 إلى جانب المكسيك وكندا، يظل بوليسيك (27 عاما) الاسم الأبرز من دون منازع، لكنه أكد أن التشكيلة التي تحيط به باتت الآن "قادرة على منافسة أي منتخب".

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "نريد أن نكون قوة حقيقية في هذه البطولة".

وأضاف "لدينا ثلاث مباريات جيدة جدا لنُظهر للجميع ما نحن قادرون عليه".

وتأتي الأولى من هذه المباريات أمام منافس من أميركا الجنوبية هو الباراغواي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في لوس أنجليس (01:00 بتوقيت غرينتش السبت)، وستسبقها مراسم افتتاح على طريقة هوليوود في أول مباراة تُقام في الولايات المتحدة ضمن هذه النسخة من كأس العالم.

وتُعد الباراغواي أقل منتخبات المجموعة الرابعة تصنيفا التي تضم أيضا أستراليا وتركيا، لكنها تمتلك خبرة لا تقل عن منافسيها في نهائيات كأس العالم.

وبلغ منتخب أميركا الجنوبية الدور ربع النهائي في 2010، وهي آخر مشاركة له في العرس الكروي العالمي، كما تغلّب على الأرجنتين والبرازيل خلال التصفيات.

ويحاول مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ودرب أيضا تشلسي وباريس سان جرمان، جعل فريقه الموهوب أكثر حنكة وخبرة في التعامل مع المباريات.

وقال بوليسيك إن المدرب الأرجنتيني ساعد غرفة الملابس على الاستعداد لمواجهة منتخبات أميركا الجنوبية في مباراة قد تكون يوم الجمعة بدنية ومليئة بالالتحامات، وليست بالضرورة ممتعة من الناحية الجمالية.

وأضاف "نعلم أننا يجب أن نكون مستعدين للقتال. الأمر لا يتعلق فقط بتقديم كرة قدم جميلة، بل يجب علينا القيام بالتفاصيل الصغيرة والمنافسة بقوة".

ومن المتوقع أن يعتمد المنتخب الأميركي على مهاجم موناكو فولارين بالوغون في خط الهجوم بين بوليسيك ولاعب آيندهوفن سيرجينيو ديست.

أما في الوسط، فمن المرجح أن يتكون الثلاثي من نجم يوفنتوس ويستون ماكيني، وصانع ألعاب باير ليفركوزن مالك تيلمان، ولاعب الارتكاز تايلر آدامس من بورنموث.

وكان بوليسيك يعاني من صيام تهديفي دام خمسة أشهر، لكنه ظهر بمستوى رائع في الفوز الودي على السنغال 3-2 الشهر الماضي، حيث سجل هدفا وصنع آخر.

ومع ذلك، شدد على قيمة اللاعبين من حوله.

وقال للصحافيين "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين حولي. لا أشعر إطلاقا أنني مضطر للقيام بكل شيء بمفردي".

ويعول منتخب الباراغواي على مهاجم نيوكاسل السابق ميغل ألميرون، ولاعب الوسط الشاب خوليو إنسيسو الذي انتقل إلى نادي ستراسبورغ الفرنسي قادما من برايتون الصيف الماضي وتعرض أخيرا للإصابة.

كما يُعد المدافعان المخضرمان عمر ألديريتي وغوستافو غوميس من قادة الفريق، بينما يعتمد المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو الذي قاد الإكوادور في النسخة الماضية، أسلوبا مباشرا وبسيطا، مع التركيز على الكرات الهوائية.

وختم بوليسيك بالقول لوكالة الصحافة الفرنسية "الباراغواي فريق قوي واختبار مهم جدا".

وأضاف "نحن نعلم من الداخل ما نحن قادرون عليه، والآن يتعلق الأمر بإثبات ذلك".