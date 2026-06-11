ثلاث حالات طرد في فوز المكسيك على جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم

استهلت المكسيك مشوارها في كأس العالم 2026 لكرة القدم بفوز مستحق على جنوب أفريقيا 2-صفر، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت الخميس على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وشهدت ثلاث حالات طرد وأداءً قوياً من أصحاب الأرض أمام جماهيرهم.

وافتتح خوليان كينونيس التسجيل مبكراً للمكسيك بعدما استغل خطأ دفاعياً من سيفيلو سيثول، لينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية أشعلت المدرجات في العاصمة المكسيكية.

وازدادت معاناة جنوب أفريقيا مع بداية الشوط الثاني عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سيثول إثر تدخله على برايان غوتيريز، لتكمل المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم إهدار راؤول خيمينيز للركلة الحرة الناتجة عن المخالفة، فإنه عوض ذلك في الدقيقة 67 عندما ارتقى لعرضية متقنة وحولها برأسه إلى الشباك مسجلاً الهدف الثاني للمكسيك.

وتفاقمت متاعب المنتخب الجنوب أفريقي في الدقيقة 84 بعدما تلقى ثيمبا زواني بطاقة حمراء مباشرة بسبب سلوك عنيف عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، ليكمل فريقه اللقاء بتسعة لاعبين.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أشهر الحكم البطاقة الحمراء أيضاً في وجه مدافع المكسيك سيزار مونتيس، لتشهد المباراة ثلاث حالات طرد.

كما شهد اللقاء دخول جيلبرتو مورا بديلاً في الدقيقة 65، ليصبح أصغر لاعب يمثل المكسيك في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بعمر 17 عاماً و240 يوماً.

وتلعب المكسيك في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية في وادي الحجارة، بينما تواجه جنوب أفريقيا منتخب التشيك.