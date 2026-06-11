خيمنيز يسجل أول أهدافه المونديالية ويعادل رقم بورغيتي التاريخي

عزز راؤول خيمنيز تقدم المنتخب المكسيكي بتسجيله الهدف الثاني في شباك جنوب أفريقيا خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ67 على ملعب أزتيكا، بعدما ارتقى خيمنيز لعرضية متقنة من روبرتو ألفارادو وحولها برأسه إلى داخل الشباك.

وحمل الهدف أهمية خاصة للمهاجم المكسيكي؛ إذ يعد الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما سبق له الظهور في نسخ 2014 و2018 و2022 دون أن ينجح في هز الشباك.

ورفع خيمنيز رصيده إلى 46 هدفاً بقميص المنتخب المكسيكي منذ ظهوره الدولي الأول عام 2013، ليعادل رقم المهاجم السابق خاريد بورغيتي في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وبات مهاجم فولهام الإنجليزي، الذي سينتقل إلى وولفرهامبتون بداية من الموسم المقبل، على بعد ستة أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم خافيير «تشيتشاريتو» هرنانديز، الهداف التاريخي لمنتخب المكسيك.