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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: الولايات المتحدة وكندا تنشدان البداية المثالية

المنتخب الأميركي من تحضيراته الأخيرة (أ.ف.ب)
المنتخب الأميركي من تحضيراته الأخيرة (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: الولايات المتحدة وكندا تنشدان البداية المثالية

المنتخب الأميركي من تحضيراته الأخيرة (أ.ف.ب)
المنتخب الأميركي من تحضيراته الأخيرة (أ.ف.ب)

ينشد المنتخبان الأميركي والكندي بداية مثالية في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة في بلديهما مشاركة مع المكسيك، عندما يلتقيان بمنتخبَي الباراغواي والبوسنة والهرسك، الجمعة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعتين الرابعة والثانية توالياً.

وتبدأ الولايات المتحدة التي تشارك للمرة الـ12 في المونديال، مشوارها على ملعب «سو فاي ستاديوم» في لوس أنجليس بحضور وزير خارجيتها، ماركو روبيو، ممثلاً لإدارة الرئيس دونالد ترمب.

وبلغت الولايات المتحدة ثمن النهائي عندما استضافت المونديال في 1994، وتمني النفس على الأقل بتكرار نتيجة مماثلة بعد اجتيازها دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث الأخيرة (2010، 2014، 2022)، حيث لم تخسر سوى أمام ألمانيا التي توجت لاحقاً بطلة في 2014، ضمن آخر تسع مباريات لها في دور المجموعات (3 انتصارات، 5 تعادلات).

لكن مهمة رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لن تكون سهلة، خصوصاً أنهم يدخلون البطولة بثلاث هزائم في أربع مباريات خلال عام 2026 (فوز واحد).

وهذا أول لقاء بين المنتخبين في المونديال منذ أن سجل الأميركي بيرت باتينود أول ثلاثية في تاريخ المسابقة خلال الفوز 3-0 في النسخة الافتتاحية عام 1930.

من جهتها، فازت الباراغواي التي تشارك للمرة التاسعة في المونديال، في ثلاث من آخر أربع مباريات لها (خسارة واحدة أمام المغرب)، وتعود إلى النهائيات لأول مرة منذ 2010، بعد مشوار تصفيات قوي في منطقة «كونميبول» أنهاه المنتخب متساوياً في النقاط مع كولومبيا والأوروغواي والبرازيل.

لكن فريق المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو عانى على المستوى الهجومي، إذ بلغ معدله 0,78 هدف في المباراة الواحدة خلال التصفيات، وهو الأضعف بين المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات.

وتضم المجموعة أيضاً أستراليا وتركيا اللتين تلتقيان السبت في فانكوفر.

ويسعى منتخب كندا ومدربه الأميركي جيسي مارش إلى بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في بطولة كبرى خلال ثلاث سنوات، وذلك في مشاركتها الثانية توالياً في العرس العالمي والثالثة في تاريخها.

ولن يتطلب الأمر الكثير لتقديم أداء أفضل من النسخ السابقة، إذ خسرت كندا مبارياتها الست في المشاركتين السابقتين في المكسيك عام 1986 وقطر عام 2022، مكتفية بتسجيل هدفين فقط مع تلقيها معدل هدفين في المباراة الواحدة.

ولا يشاركها هذا السجل السلبي سوى السلفادور من حيث خوض العدد ذاته من المباريات من دون أي فوز في النهائيات.

وبالنظر إلى أن خمسة من تلك الهزائم جاءت أمام منتخبات أوروبية، سيعوّل الكنديون على سجلهم المميز في تورونتو (18 فوزاً، 9 تعادلات، خسارة واحدة) لقلب المعادلة.

وتخوض البوسنة والهرسك مشاركتها الثانية في كأس العالم بعد خروجها من دور المجموعات في البرازيل 2014 (فوز واحد، خسارتان).

لم يكن طريقها إلى النهائيات سهلاً، إذ اضطرت لخوض مواجهتين في الملحق الأوروبي أمام ويلز وإيطاليا، رغم تعرضها لهزيمة واحدة فقط في أول ثماني مباريات من التصفيات (5 انتصارات، تعادلان، خسارة).

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كندا تحلم أمام البوسنة بفوزها الأول (أ.ب)
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  • تورونتو : «الشرق الأوسط»
TT
  • تورونتو : «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: كندا تحلم أمام البوسنة بفوزها الأول

كندا تحلم أمام البوسنة بفوزها الأول (أ.ب)
كندا تحلم أمام البوسنة بفوزها الأول (أ.ب)

بعد عقد من التقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يأمل منتخب كندا في أن يتوّج نجاحه بكتابة صفحة مشرقة في مونديال 2026 المشارك في تنظيمه مع الولايات المتحدة والمكسيك، وتحقيق أول فوز له في المجموعة الثانية، يوم الجمعة أمام البوسنة والهرسك، وأن ينجح في انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

بعد مشاركتيه السابقتين في كأس العالم 1986 في المكسيك و2022 في قطر، يملك منتخب الـ«كانوكس» حصيلة سلبية من ست هزائم في ست مباريات، ويسعى إلى قلب هذه الصفحة في مجموعة تبدو في متناوله نظرياً، وتضم أيضاً قطر وسويسرا، المرشحة الأبرز لصدارة المجموعة.

وقال مدربه الأميركي جيسي مارش الذي تولى مهامه عام 2024 ومدد عقده مؤخراً حتى 2030: «كأس عالم ناجحة لكندا تعني تجاوز دور المجموعات. مع نظام البطولة، إذا أنهينا المجموعة في الصدارة فسنبقى في كندا لمباريات الأدوار الإقصائية، وهذا هدف مهم، لكن الأهم هو التأهل من المجموعة».

ويرى المدرب الأميركي الأمور على نطاق واسع مع فريقه المصنف 30 عالمياً والذي يضم خصوصاً الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس (25 عاماً)، قائد المنتخب، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي جوناثان ديفيد (26 عاماً).

لكن ديفيس شارك قليلاً هذا الموسم بعد سلسلة من الإصابات، آخرها في العضلة الخلفية للفخذ مطلع مايو (أيار) الماضي.

وبدأ المدافع سباقاً مع الزمن للعودة في الوقت المناسب إلى المونديال، وما زالت مشاركته في المباراة الأولى ضمن المجموعة غير مؤكدة.

أما ديفيد، المهاجم السابق لليل الفرنسي وأفضل هداف في تاريخ «الحمر» (39 هدفاً)، فخرج هو الآخر من موسم متوسط مع يوفنتوس.

كما تعرّض مهاجم شاب واعد آخر، هو مارسيلو فلوريس، لإصابة مباشرة بعد استدعائه من قبل مارش، فحلّ مكانه الجناح جايدن نيلسون.

وقال المدرب عقب إعلانه القائمة: «جمعنا أفضل مجموعة من 26 لاعباً عرفها هذا البلد في وقت واحد»، مضيفاً أن المجموعة شابة (بمعدل عمر 25 عاماً) وتميل إلى الطابع الدفاعي، مع تسعة مدافعين، وعشرة لاعبي وسط، وأربعة مهاجمين فقط».

وبالنظر إلى نتائج كندا خلال العامين الماضيين، يبدو تحقيق أول فوز في كأس العالم هدفاً واقعياً.

فقد فاجأ الكنديون الجميع بوصولهم إلى نصف نهائي كوبا أميركا 2024، وخسارتهم بركلات الترجيح أمام الأوروغواي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويقول الحارس الكندي ماكسيم كريبو، البالغ 32 عاماً والذي عُيّن حارساً أساسياً: «نريد أن نجعل الجميع يعيش الحلم، هذا هو هدفنا. لا نضع لأنفسنا حدوداً. نعرف إمكاناتنا ونعرف إلى أين يمكن أن نصل. نسمح لأنفسنا بالحلم».

وفي آخر مبارياتها التحضيرية، فازت كندا بثنائية نظيفة على أوزبكستان، وهي أيضاً من المنتخبات المتأهلة، وتعادلت (1-1) مع آيرلندا.

ويتعين على الكنديين الجمعة إيقاف المهاجمين البوسنيين الشابين إسمير بايراكتاريفيتش (21 عاماً) لاعب أيندهوفن الهولندي، وكريم علايبيغوفيتش (18 عاماً) لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، والأهم من ذلك المخضرم إدين دجيكو الذي لا يكل (148 مباراة دولية، 73 هدفاً، رقمان قياسيان مع البوسنة) والذي يشارك في سن الأربعين في كأس العالم الثانية له مع «التنانين» بعد نسخة 2014 التي كان حاضراً فيها أيضاً.

وأعرب المدرب سيرغي بارباريز بدوره عن طموحاته، آملاً بلوغ الدور ثمن النهائي.

وكانت البوسنة قد فجّرت مفاجأة بإقصاء إيطاليا، بطلة العالم ثلاث مرات، في نهائي الملحق الأوروبي أواخر مارس (آذار) الماضي وحرمتها من الوجود في العرس العالمي لمرة ثالثة توالياً.

وستحظى البوسنة بدعم جماهيري كبير في ملعب تورونتو، إذ يقدّر عدد أفراد الجالية بنحو 45 ألف شخص، وهم حاضرون بكثافة في شرق البلاد.

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الرياضة رياضة عالمية

محتجون يطالبون «فيفا» باستبعاد إيران من كأس العالم بسبب النظام

متظاهرون يطالبون بتعليق عضوية إيران أو استبعادها من المنافسات الدولية (رويترز)
متظاهرون يطالبون بتعليق عضوية إيران أو استبعادها من المنافسات الدولية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

محتجون يطالبون «فيفا» باستبعاد إيران من كأس العالم بسبب النظام

متظاهرون يطالبون بتعليق عضوية إيران أو استبعادها من المنافسات الدولية (رويترز)
متظاهرون يطالبون بتعليق عضوية إيران أو استبعادها من المنافسات الدولية (رويترز)

قال محتجون إنَّ كثيراً من الأميركيين من أصل إيراني يشعرون بالخجل بدلاً من الفخر إزاء مشارَكة المنتخب الإيراني في كأس العالم، ويطالبون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبعاد إيران عن البطولة.

ويثير وجود المنتخب الإيراني غضب الكثيرين ممَّن يرون أنَّ الحكومة الإيرانية تستغل البطولة وسيلةً لتبييض صورتها الرياضية بعد أن قتلت عشرات الآلاف من المعارضين منذ ثورة عام 1979، إذ قُتل الآلاف مؤخراً خلال الاحتجاجات واسعة النطاق في يناير (كانون الثاني). وقال المحتجون إنَّ من بين القتلى مئات الرياضيين.

أصغر أديبي لاعب كرة قدم إيراني سابق يتحدَّث بجوار صورة اللاعب الإيراني الراحل حبيب خيبري (رويترز)

قال شاب يدعى ريان سلامي (21 عاماً)، وُلد في الولايات المتحدة وفرَّ والداه من إيران، في مقابلة خلال مظاهرة أمام مبنى بلدية لوس أنجليس، أمس (الأربعاء): «إن إحضارهم إلى هنا وجعلهم يلعبون يظهر صورةً هادئةً للعالم، بينما لا يوجد هدوء في وطنهم في الواقع، بل يوجد الإعدام والمعاناة التي تسبب بها النظام فحسب». وأيَّد عدد من المتظاهرين دعوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى استبعاد إيران من البطولة. وانتشرت صور لعشرات الرياضيين الإيرانيين الذين لقوا حتفهم في أثناء احتجازهم لدى الحكومة في معرض ارتجالي في الهواء الطلق أمام مبنى بلدية لوس أنجليس. وعبَّر متحدثون، من بينهم كثير من لاعبي المنتخب الإيراني السابقين، عن حزنهم على الرياضيين الذين قالوا إنهم لقوا حتفهم بعد معارضتهم الحكومة، واحتجازهم.

وقال أصغر أديبي، الذي كان لاعباً في المنتخب الإيراني في عام 1970، للمحتجين «هذا فريق النظام».

وأضاف أن المنتخب يخضع لسيطرة «الحرس الثوري» الإيراني، وأنه من الخطأ السماح لمنظمة «تقتل الناس وتعذبهم بأن يكون لها فريق يمثلها».

كانت للمتظاهرين آراء متنوعة بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبار لاعبي إيران أنفسهم جزءاً من النظام. وقال سلامي إنه يتعاطف مع اللاعبين الذين قد يكونون مجرد رياضيين يتعيَّن عليهم التزام الصمت والطاعة؛ لتجنب مصير اللاعبين السابقين الذين قاوموا.

وقالت أخرى لـ«رويترز» إن «الحرس الثوري» الإيراني لن يسمح إلا للموالين بالانضمام إلى الفريق؛ لأنَّها تعتقد أنَّهم لا يريدون المخاطرة بحدوث انشقاقات، لذا ينبغي اعتبارهم أفضل قليلاً من المتعاونين.

وقالت محتجة أخرى إن اللاعبين يُستخدَمون بوصفهم أدوات لمساعدة الحكومة الإيرانية على الظهور بمظهر جيد على الساحة العالمية، وإنَّ هؤلاء اللاعبين لا يستحقون سوى قليل من الشفقة.

صور لرياضيين إيرانيين سابقين تُعرض خلال فعالية نظَّمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (رويترز)

وأوضحت بيمانة شافي، التي ذكرت أنَّها أصبحت معارضة للحكومة الإيرانية بعد أن أطلق مسلحون النار على معلمها أمامها: «جميعهم مرتبطون بالنظام بطريقة ما». وأضافت: «هؤلاء هم الرياضيون الحقيقيون» مشيرة إلى صور الرياضيين الذين يضطهدهم النظام الإيراني.

سار المحتجون بعد التجمع، الذي تضمَّن عدداً من الخطب والدعوات لتغيير النظام في طهران، في الحديقة المجاورة لمبنى البلدية. ولم يرد «فيفا» والمنتخب الإيراني بعد على طلب «رويترز» للتعليق.

وأعلن المنتخب الإيراني أنَّه سيتوقف عن اللعب إذا ظهرت أعلام محظورة أو شعارات تحمل انتقادات خلال المباريات.

هل سيحاول الأميركيون من أصل إيراني تهريب علم إيران الذي يحمل شعار الأسد والشمس، الذي كان مُستخدَماً قبل الثورة إلى ملعب «سوفي» ورفعه عندما يلعب المنتخب الإيراني؟.

قالت نسرين سيفى، التي قدمت إلى الولايات المتحدة قبل عام من الثورة الإيرانية عندما كانت في الـ17 من عمرها: «بالتأكيد». وتسللت سيفي بقميص عليه صورة العلم المحظور عندما لعبت الولايات المتحدة أمام إيران في ليون بفرنسا خلال كأس العالم في عام 1998.

وتحمل تذكرة لمباراة إيران الأولى المقررة يوم الاثنين المقبل في لوس أنجليس، لكنها غير متأكدة إذا كانت ستذهب أم لا.

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الرياضة رياضة عالمية

مدرب التشيك لا يكترث للضغوط الناجمة عن الغياب 20 عاماً عن كأس العالم

ميروسلاف كوبيك (رويترز)
ميروسلاف كوبيك (رويترز)
  • وادي الحجارة: «الشرق الأوسط»
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  • وادي الحجارة: «الشرق الأوسط»
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مدرب التشيك لا يكترث للضغوط الناجمة عن الغياب 20 عاماً عن كأس العالم

ميروسلاف كوبيك (رويترز)
ميروسلاف كوبيك (رويترز)

قال ميروسلاف كوبيك، مدرب منتخب جمهورية التشيك، إنه لا يكترث للضغوط ​المتزايدة الملقاة على عاتقه بشأن قيادة الفريق في أولى مشاركاته بكأس العالم لكرة القدم منذ 20 عاماً.

ودعم أيضاً خطة الفريق التكتيكية لمحاولة الحد من خطورة اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في مباراتهما الافتتاحية بالمجموعة الأولى المقررة اليوم الخميس.

وقال كوبيك للصحافيين ‌أمس الأربعاء: «أعمل ‌في هذا المجال منذ فترة ​طويلة؛ ‌لذا ⁠فإن ​هذه الأمور ⁠لا تجعلني أشعر بالتوتر»، متجاهلاً الإخفاقات التي عانت منها التشيك على مدى عقدين من الزمن.

وأشاد كوبيك باللاعب الكوري، البالغ من العمر 33 عاماً، ووصفه بأنه «أسطورة حقيقية»، وأنه يُمثل التهديد الرئيسي في هجوم كوريا الجنوبية ⁠الخطير.

ومع ذلك، أبدى المدرب ثقته بدفاعه، مشيراً إلى ‌أنهم «لعبوا أمام نجوم كرة ​قدم كبار»، وأنهم ‌قادرون على التعامل مع أفضل مهاجمي المنتخب الآسيوي.

ونظراً ‌لافتقار الفريق الحالي إلى الأسماء الكبيرة التي قادت التشيك في آخر ظهور لها في كأس العالم عام 2006، سيعتمد المنتخب على أسلوب قتالي ‌وقوي يهدف إلى تحقيق النتائج أمام المنافسين الأكثر مهارة فنية.

وقال المدرب: «كل شيء ⁠سيعتمد ⁠على الخطط وكيفية استغلال نقاط قوتنا»، مشيراً إلى أن اللعب الجماعي والوحدة وتحقيق أحلام الطفولة هي الدوافع الأساسية للفريق.

وأضاف: «نحن بحاجة بالتأكيد إلى الحفاظ على الانضباط والاستراتيجية الخاصة بنا في المباراة». ووضع كوبيك بصمته على الفريق بعد توليه المسؤولية عقب الخسارة المفاجئة في التصفيات أمام جزر فارو، إذ قاد التشيك في الملحق الأوروبي للتأهل إلى كأس العالم ​التي تستضيفها الولايات ​المتحدة وكندا والمكسيك.

وستواجه التشيك عقب مباراتها الافتتاحية جنوب أفريقيا، تليها المكسيك.

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