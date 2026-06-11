نيمار يواصل الغياب ولاعبو البرازيل يحتفلون بعيد ميلاد أنشيلوتي

تواصل غياب المهاجم نيمار عن تدريبات منتخب البرازيل في موريستاون بولاية نيوجيرزي اليوم الأربعاء، في ظل استعدادات الفريق لمباراته الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم ضد المغرب يوم السبت، كما احتفل اللاعبون بعيد ميلاد رقم 67 للمدرب كارلو أنشيلوتي. واحتفى اللاعبون بالمدرب الإيطالي إذ شكلوا ممرا شرفيا. ومع ذلك، مازح رافينيا مهاجم برشلونة بأن اللاعبين اختاروا معاملة ألطف من المعتاد.

وقال رافينيا "لقد مر من خلاله، لكن لم يلمسه أحد".

ويواصل النجم نيمار برنامج إعادة التأهيل المكثف لعلاج إصابة من الدرجة الثانية في ربلة الساق تعرض لها أثناء لعبه مع سانتوس في البرازيل في منتصف مايو أيار.

من المؤكد أن اللاعب البالغ عمره 34 عاما سيغيب عن المباراة الأولى، ولا توجد مؤشرات حتى الآن على ما إذا كان سيشارك في مباراتي هايتي واسكوتلندا.

ورغم غياب نيمار، ظل المحللون البرازيليون الحاضرون في ملعب التدريب متفائلين بشأن فرص الفريق في الفوز باللقب السادس والأول منذ 24 عاما.

قال زينيو، لاعب خط الوسط الرئيسي في المنتخب البرازيلي الذي فاز بكأس العالم في الولايات المتحدة عام 1994 "البرازيل ليست المرشحة الأكبر، لكن لديها لاعبون جيدون يمكنهم التكاتف لتشكيل فريق جيد. أعتقد أن لديها فرصتها". يعتقد زينيو، الذي يعمل حالياً محللاً في إي.إس.بي.إن، أن فريق أنشيلوتي سيتحلى بالحذر أمام منتخب المغرب الذي وصل إلى نصف النهائي في كأس العالم الأخيرة.

وقال بنجامين باك، المعلق الإذاعي البرازيلي الشهير، إن أنشيلوتي لن يغير أسلوب الفريق.

وقال "سيكون لديه فريق يدافع وينتظر تحركات الخصم، قبل أن يحاول الانتقال بسرعة إلى الهجوم بمجرد حصوله على الكرة. "إنها مجموعة شابة، تتمتع بلياقة بدنية جيدة، ولديها مدرب رائع. أضع البرازيل ضمن المرشحين للفوز باللقب".

وستقام المباراة الأولى للبرازيل في ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي.