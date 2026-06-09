منتخب إيران سيصل الولايات المتحدة عشية مباراته الأولى

يتوجّه منتخب إيران لكرة القدم من معسكره الأساسي لمونديال 2026 في المكسيك، إلى الولايات المتحدة عشية مباراته الأولى ضد نيوزيلندا المقررة في 15 يونيو (حزيران) الحالي، وفق ما أعلن، الثلاثاء، المتحدث باسم الاتحاد الإيراني مهدي علوي.

وقال علوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء «إسنا»: «سيتوجه وفد المنتخب إلى الولايات المتحدة عبر رحلة شارتر. سينتقل المنتخب إلى المدينة المضيفة (لوس أنجليس) قبل يوم واحد من مباراة نيوزيلندا، وبالنسبة للمباراتين التاليتين سنكون في مكان اللقاء قبل يومين من ضربة البداية».

وفي ما يتعلق بسير المباريات، وجّه وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي تحذيراً إلى المنظمين، وقال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء «إرنا» إنه «إذا شاهدنا في الملاعب التي نلعب فيها علماً أو رمزاً غير علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو إذا رُدِّدت هتافات غير متوافقة مع المعايير، فسيكون على مسؤول المنتخب واجب إيقاف المباراة».

وأضاف أن «المسؤولية ستقع على عاتق المنظمين لمعالجة الوضع».

وبعد حالة من عدم اليقين بشأن مشاركتهم في ظل الحرب في الشرق الأوسط، حصل اللاعبون في نهاية المطاف على تأشيرات الدخول، خلافاً لجزء من الجهاز الفني.

ووصلوا، الأحد، إلى معسكرهم الأساسي في تيخوانا بالمكسيك التي تشارك في تنظيم هذا المونديال مع الولايات المتحدة وكندا.

وسيخوض منتخب إيران مبارياته الثلاث في الدور الأول في الولايات المتحدة: في 15 يونيو أمام نيوزيلندا في لوس أنجليس، وفي 21 منه ضد بلجيكا في المدينة نفسها بولاية كاليفورنيا، وفي 26 من الشهر نفسه أمام مصر في سياتل.