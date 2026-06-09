«دورة كوينز»: البريطاني دريبر ينسحب للإصابة

أعلن البريطاني جاك دريبر الثلاثاء انسحابه من بطولة كوينز للتنس التابعة لاتحاد لاعبي التنس المحترفين والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه سيؤجل عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في الركبة لمدة أسبوع آخر، حيث يستهدف المشاركة في بطولة ويمبلدون.

ولم يخض المصنف الثالث في بريطانيا أي مباراة رسمية منذ انسحابه من بطولة برشلونة على الملاعب الرملية في أبريل (نيسان) الماضي.

وكان دريبر قد وصل إلى قبل النهائي في بطولة كوينز العام الماضي، ويشكل غيابه ضربة قوية للبطولة التي تفتقد بالفعل مجموعة من الأسماء الكبيرة، بما في ذلك بطل عام 2025 كارلوس ألكاراس.

وقال اللاعب الذي احتل المركز الرابع عالمياً في السابق في بيان: «التعافي يسير في الاتجاه الصحيح، لكنني سأمنح نفسي أسبوعاً إضافياً، وأهدف للعودة في إيستبورن». وأضاف: «من الصعب جداً أن أفوت إحدى بطولاتي المفضلة في العام».

وانتهى موسم دريبر لعام 2025 مبكراً بسبب إصابته بكدمة عظمية طويلة الأمد في ذراعه، ولم يخض سوى ثماني مباريات على مستوى الجولة هذا العام، مما يعني أنه خرج من قائمة أفضل 100 لاعب في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مؤخراً أندي موراي، الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون، إلى فريقه.