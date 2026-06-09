أرملة ديوغو: جوتا سيكون في «قلب» روبرتسون عندما يقود منتخب اسكوتلندا

أعربت روت كاردوزو، أرملة المهاجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، في رسالة وجَّهتها إلى قائد اسكوتلندا أندي روبرتسون عن يقينها بأنَّ زوجها سيبقى حاضراً «في قلبه» عندما يقود بلاده في مباراتها الافتتاحية ضمن كأس العالم، السبت.

وكان جوتا وروبرتسون قد نسجا صداقةً وثيقةً خلال فترة لعبهما مع نادي ليفربول الإنجليزي، قبل أن تنتهي مسيرة البرتغالي بشكل مأساوي إثر وفاته عن 28 عاماً في حادث سير في يوليو (تموز) الماضي.

وكان روبرتسون، الذي أنهى مسيرةً حافلةً بالألقاب استمرَّت 9 أعوام مع ليفربول بانضمامه إلى توتنهام الأسبوع الماضي، قد استذكر جوتا بعد تأهل اسكوتلندا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998.

وقال عقب الفوز على الدنمارك في الملحق خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «تحدَّثنا كثيراً عن كأس العالم، لأنَّه غاب عن النسخة الأخيرة مع البرتغال، وأنا غبت عنها مع اسكوتلندا. أعلم أنه يبتسم لي اليوم».

وأكدت كاردوزو، والدة أطفال جوتا الثلاثة، في رسالتها التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مرفقة بمقطع مُصوَّر لروبرتسون وهو يقرأها، أنَّ كلماته في تلك الليلة أثَّرت فيها بشدة.

وكتبت: «عندما سمعت كلماتك وعرفت ما شعرت به يوم تأهلت اسكوتلندا إلى كأس العالم بعد سنوات طويلة من الانتظار، أدركت أن ديوغو لم يغادر الملعب حقاً».

وأضافت كاردوزو، التي تزوَّجت جوتا قبل أيام قليلة من وفاته إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا: «عندما تحقق هذا الحلم وتضمن مكانك في كأس العالم، فلن تذهب وحدك. ستحمل معك حلمه أيضاً. وعندما تطأ أرض الملعب، أعلم أنك لن تكون وحدك. سيكون ديوغو معك في أفكارك وخطواتك وقلبك».

وتابعت: «أريد أن أشكرك اليوم. شكراً لأنك لم تنسه. شكراً لأنك تحمل ذكراه معك. شكراً لأنَّك حوَّلت ألم الفقد إلى قوة وإلى شيء جميل. هذا ما نفعله نحن أيضاً كل يوم في المنزل. كان، وما زال، فخوراً بك للغاية».

وختمت رسالتها بالقول: «عش هذا الحلم يا آندي. عشْه من أجلك ومن أجله».

من جهته، قال روبرتسون إن الرسالة ستبقى راسخةً في ذاكرته لفترة طويلة.

وأضاف: «سأحمله في قلبي، وأعلم أنه سيكون معي في المباريات الأولى والثانية والثالثة، وآمل أن يكون معنا لما بعد ذلك أيضاً».

وتابع: «إنه حاضر دائماً. الذكريات لا تفارقنا، وأحياناً تجعلنا نضحك وأحياناً نبكي. ولن يختلف الأمر في بطولة تحمل كثيراً من المشاعر. أعلم أنه سيكون في مقدمة أفكاري».

وأردف: «أنا لا ألعب من أجلي فقط، بل ألعب من أجلنا نحن الاثنين».

وسيأمل روبرتسون في تكريم ذكرى جوتا بقيادة اسكوتلندا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها الـ9 في النهائيات.

وتستهل اسكوتلندا مشوارها بمواجهة هايتي في 13 من الشهر الحالي في بوسطن، قبل أن تواجه منتخب المغرب بطل أفريقيا في 19 منه، ثم البرازيل حاملة اللقب 5 مرات في 24 يونيو (حزيران) في ميامي.