لاعبو أميركا جاهزون لاقتناص «فرصة العمر» في كأس العالم

حث تيم ريم قائد منتخب الولايات المتحدة زملاءه في الفريق، أمس (الاثنين) على تقبل الضغوط المصاحبة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وقال إن البطولة تمثل فرصة قد لا تتكرر في مسيرتهم، وذلك قبل مباراتهم الافتتاحية أمام باراغواي يوم الجمعة المقبل.

وفي حديثه من معسكر تدريب المنتخب الأميركي في مدينة إيرفين بولاية كاليفورنيا، قال المدافع إن الدولة المشاركة في استضافة البطولة تدرك جيداً حجم التوقعات المحيطة بالفريق، ولكنه يصر على أن اللاعبين يضعون على أنفسهم أكبر قدر من الضغط.

وقال ريم خلال مؤتمر صحافي قبل تدريب مفتوح للجماهير حضره أكثر من 5 آلاف مشجع، تحت سماء جنوب كاليفورنيا المشمسة: «هذه فرصة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة في مسيرة اللاعبين. يصاحب ذلك مزيد من التوقعات والضغوط؛ لكن في الوقت نفسه علينا أن نستمتع بذلك. لا أحد يضع علينا مزيداً من التوقعات والضغوط أكثر من أنفسنا».

وتبدأ الولايات المتحدة، التي تستضيف كأس العالم 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك، مشوارها أمام جماهيرها، وهي مناسبة وصفها عدد من اللاعبين بأنها مؤثرة ومحفزة في آن واحد.

وقال ريم (أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق) إنه شجع زملاءه الأصغر سناً على استيعاب أهمية الحدث والاستمتاع به، بدلاً من أن يستحوذ عليهم.

وقال: «الأمر يتعلق فقط بفتح عينيك واستيعاب كل شيء؛ لأن هذا الحدث فريد ومختلف. استمتِعوا بالأمر وتقبلوا كل تفاصيله؛ لأنه مميز للغاية، وربما لن نتمكن من القيام به مرة أخرى أبداً».

وأكد المهاجم فولارين بالوغون إن تمثيل الولايات المتحدة في كأس العالم على أرضها يحمل معنى خاصاً بعد رحلته الدولية.

وقال بالوغون الذي ولد في بروكلين لأبوين من نيجيريا، وانتقل إلى لندن عندما كانت سنه شهراً واحداً فقط: «أشعر بأن رحلتي الشخصية قد اكتملت الآن. فرصة تمثيل بلادي على أرضها ووسط جماهيرها ستكون شيئاً مميزاً بالنسبة لي ولعائلتي ولأصدقائي وللفريق».

فرصة مذهلة

وقال المهاجم ريكاردو بيبي، إن الفريق يحاول تصوير البطولة على أنها فرصة لتمثيل البلاد والعائلات وأنفسهم بدلاً من أن تكون عبئاً على الفريق.

وقال بيبي: «في النهاية، نرى أنها فرصة مذهلة لتمثيل بلدنا أمام شعبنا. بغض النظر عن القليل من الضغط، أشعر بأننا ننظر للأمر بوصفه فرصة أكثر من كونه أي شيء آخر».

وعلق الحارس مات فريز على مسيرته للانضمام للفريق، قائلاً إن هذه اللحظة تكليل لمجهود سنوات من العمل دون ضمانات.

وقال فريز: «تحلم بهذه الفرصة وتعمل من أجلها؛ لكنك لا تعرف أبداً ما إذا كانت ستأتي أم لا. أعتقد أننا مجموعة من 26 لاعباً نريد أن نثبت أننا مجموعة من الماس».