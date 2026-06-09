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كين حامل لواء الإنجليز للتتويج بالمونديال الثاني في التاريخ

هاري كين (رويترز)
هاري كين (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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كين حامل لواء الإنجليز للتتويج بالمونديال الثاني في التاريخ

هاري كين (رويترز)
هاري كين (رويترز)

يُعد هاري كين من أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية خلال العقد الأخير، ويمثل هدّاف بايرن ميونيخ الألماني رمزاً لطموحات الإنجليز في «كأس العالم 2026» في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

بدأ هاري كين مسيرته في فئة الصغار مع آرسنال، لكنه لم ينجح في لفت الأنظار إليه، ليرحل عن الفريق ويتعاقد معه توتنهام، الذي أعاره، بدوره، لعدد من الأندية مثل ميلوال وليستر سيتي ونورويتش سيتي، ثم استقر به المقام في صفوف الفريق الأول منذ عام 2013.

تميَّز كين بقدرات تهديفية استثنائية، سواء داخل منطقة الجزاء أم من خارجها، إضافة إلى قدرته على صناعة اللعب والتمرير لزملائه. هذا التطور الشامل جعله أكثر من مجرد مهاجم صريح، بل هو لاعب قيادي يعتمد عليه الفريق في اللحظات الحاسمة، كما أنه وصل مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019 قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد.

وانتقل هاري كين إلى بايرن ميونيخ في عام 2023، ولم يحقق أي لقب في موسمه الأول، لكنه نجح في الفوز بلقب «الدوري الألماني» في الموسم التالي، وحطم الأرقام القياسية في تجربة بعيدة عن الملاعب الإنجليزية، وهو أمر غريب على اللاعبين الإنجليز الذين نادراً ما يغادرون بطولة دوري بلادهم، والأمثلة على ذلك قليلة في الوقت الحالي.

وأصبح هاري كين قائداً للمنتخب الإنجليزي منذ عام 2016، ولعب دوراً كبيراً في عودة المنتخب الإنجليزي ليكون واحداً من المنافسين على الألقاب الكبرى، سواء في «كأس العالم» أم «أمم أوروبا»، حيث وصل مع الفريق لما قبل نهائي «مونديال 2018» في روسيا، ثم وصل الفريق إلى نهائي «أمم أوروبا 2021» قبل الخسارة أمام إيطاليا في ملعب «ويمبلي» بضربات الترجيح، ثم خسر الفريق في نهائي البطولة نفسها مجدداً لكن في عام 2024 أمام إسبانيا.

كما تكرَّر الإخفاق في البطولات الكبرى، حيث خرج المنتخب من أدوار متقدمة دون تحقيق اللقب، مثل نسخة «مونديال 2022» في قطر، وهو ما جعل حُلم التتويج الدولي يظل هدفاً أساسياً في مسيرة كين.

ورغم هذه الإخفاقات، لم يفقد كين عزيمته، بل زادت رغبته في قيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي.

يُعرف كين بشخصيته الهادئة والقيادية، حيث يتحمل المسؤولية في اللحظات الصعبة، ويُظهر التزاماً كبيراً داخل الملعب وخارجه. كما أنه يُعد مثالاً للاعب المحترف الذي يسعى دائماً للتطور وتحسين مستواه، كما أنه لا يثير الجدل عبر وسائل الإعلام وهو صاحب نبرة متوازنة ورزينة في التصريحات.

ويُعد وجهاً مشرِّفاً للكرة الإنجليزية وأحد أبرز نجومها في العصر الحالي.

وفي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سيسعى كين إلى تحقيق إنجاز جديد، بعد مرور 60 عاماً على الفوز باللقب الوحيد في «كأس العالم» عام 1966 في إنجلترا، ويتمنى أن يضاف اسمه إلى جانب أسماء نجوم وأساطير مثل بوبي تشارلتون وبوبي مور والحارس جوردون بانكس وغيرهم.

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لاعبو أميركا جاهزون لاقتناص «فرصة العمر» في كأس العالم

تيم ريم (أ.ف.ب)
تيم ريم (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

لاعبو أميركا جاهزون لاقتناص «فرصة العمر» في كأس العالم

تيم ريم (أ.ف.ب)
تيم ريم (أ.ف.ب)

حث تيم ريم قائد منتخب الولايات المتحدة زملاءه في الفريق، أمس (الاثنين) على تقبل الضغوط المصاحبة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وقال إن البطولة تمثل فرصة قد لا تتكرر في مسيرتهم، وذلك قبل مباراتهم الافتتاحية أمام باراغواي يوم الجمعة المقبل.

وفي حديثه من معسكر تدريب المنتخب الأميركي في مدينة إيرفين بولاية كاليفورنيا، قال المدافع إن الدولة المشاركة في استضافة البطولة تدرك جيداً حجم التوقعات المحيطة بالفريق، ولكنه يصر على أن اللاعبين يضعون على أنفسهم أكبر قدر من الضغط.

وقال ريم خلال مؤتمر صحافي قبل تدريب مفتوح للجماهير حضره أكثر من 5 آلاف مشجع، تحت سماء جنوب كاليفورنيا المشمسة: «هذه فرصة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة في مسيرة اللاعبين. يصاحب ذلك مزيد من التوقعات والضغوط؛ لكن في الوقت نفسه علينا أن نستمتع بذلك. لا أحد يضع علينا مزيداً من التوقعات والضغوط أكثر من أنفسنا».

وتبدأ الولايات المتحدة، التي تستضيف كأس العالم 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك، مشوارها أمام جماهيرها، وهي مناسبة وصفها عدد من اللاعبين بأنها مؤثرة ومحفزة في آن واحد.

وقال ريم (أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق) إنه شجع زملاءه الأصغر سناً على استيعاب أهمية الحدث والاستمتاع به، بدلاً من أن يستحوذ عليهم.

وقال: «الأمر يتعلق فقط بفتح عينيك واستيعاب كل شيء؛ لأن هذا الحدث فريد ومختلف. استمتِعوا بالأمر وتقبلوا كل تفاصيله؛ لأنه مميز للغاية، وربما لن نتمكن من القيام به مرة أخرى أبداً».

وأكد المهاجم فولارين بالوغون إن تمثيل الولايات المتحدة في كأس العالم على أرضها يحمل معنى خاصاً بعد رحلته الدولية.

وقال بالوغون الذي ولد في بروكلين لأبوين من نيجيريا، وانتقل إلى لندن عندما كانت سنه شهراً واحداً فقط: «أشعر بأن رحلتي الشخصية قد اكتملت الآن. فرصة تمثيل بلادي على أرضها ووسط جماهيرها ستكون شيئاً مميزاً بالنسبة لي ولعائلتي ولأصدقائي وللفريق».

فرصة مذهلة

وقال المهاجم ريكاردو بيبي، إن الفريق يحاول تصوير البطولة على أنها فرصة لتمثيل البلاد والعائلات وأنفسهم بدلاً من أن تكون عبئاً على الفريق.

وقال بيبي: «في النهاية، نرى أنها فرصة مذهلة لتمثيل بلدنا أمام شعبنا. بغض النظر عن القليل من الضغط، أشعر بأننا ننظر للأمر بوصفه فرصة أكثر من كونه أي شيء آخر».

وعلق الحارس مات فريز على مسيرته للانضمام للفريق، قائلاً إن هذه اللحظة تكليل لمجهود سنوات من العمل دون ضمانات.

وقال فريز: «تحلم بهذه الفرصة وتعمل من أجلها؛ لكنك لا تعرف أبداً ما إذا كانت ستأتي أم لا. أعتقد أننا مجموعة من 26 لاعباً نريد أن نثبت أننا مجموعة من الماس».

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كأس العالم رياضة كرة القدم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعداداً لكأس العالم

المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)
المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعداداً لكأس العالم

المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)
المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)

أجرى لاعبو منتخب مصر الموجودون في مدينة سبوكين الأميركية، تحليلاً لكشف المنشطات، ضمن سلسلة من الإجراءات، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، أن هناك وفداً طبياً من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حضر في مقر البعثة وقام بعمل تحليل لعدد من اللاعبين، وجاء الاختيار بشكل عشوائي.

وأضاف المركز: «من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات للمنتخبات تكون بغير ترتيب مسبق، لأخذ عينات من اللاعبين في أي وقت قبل وخلال البطولات».

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين، استعداداً لمواجهة بلجيكا المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الأولي من منافسات المجموعة السابعة بالمونديال.

ويشارك المنتخب المصري في كأس العالم للمرة الرابعة، بعد نسخ 1934 و1990 و2018؛ حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات، برفقة منتخبات نيوزيلندا وإيران وبلجيكا.

ويبحث منتخب مصر، بقيادة مديره الفني المحلي حسام حسن، عن تحقيق انتصاره الأول في المونديال، والتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية كأس العالم المنشطات في الرياضة مصر
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نوير يعود لتدريبات منتخب ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم

مانويل نوير (أ.ف.ب)
مانويل نوير (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نوير يعود لتدريبات منتخب ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم

مانويل نوير (أ.ف.ب)
مانويل نوير (أ.ف.ب)

عاد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم، أخيراً لتدريبات فريقه، الذي بدأ استعداداته النهائية لـ«كأس العالم 2026» في معسكره التدريبي.

وبعد غيابه عن الملاعب 3 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى، انضم نوير إلى المنتخب الألماني في الحصة التدريبية المفتوحة الوحيدة أمام 3 آلاف مشجع مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى المعسكر آتياً من شيكاغو.

وبدا نوير (40 عاماً) في كامل لياقته البدنية، حيث شارك في التدريبات مع الحارسين الآخرين أوليفر باومان وألكسندر نوبل، بالإضافة إلى يوناس أوربيج.

وتنطلق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد غد الخميس، وتخوض ألمانيا مباراتها الأولى في المونديال يوم الأحد المقبل ضد منتخب كوراساو، بينما ستواجه كوت ديفوار والإكوادور في الجولتين التاليتين بالمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات بالبطولة.

وكان نوير، الفائز بـ«كأس العالم 2014»، اعتزل اللعب دولياً في عام 2024، لكنه استُدعي مجدداً للقائمة النهائية لمنتخب ألمانيا في «مونديال 2026»، غير أنه غاب عن مباراتي الفريق الوديتين الأخيرتين استعداداً لكأس العالم ضد فنلندا في 31 مايو (أيار) الماضي بمدينة ماينز الألمانية، وضد منتخب الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي في شيكاغو الأميركية.

واختار يوليان ناغلسمان، مدربُ منتخب ألمانيا، حارسَ مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني خياراً أول لكأس العالم، مشيداً «بهيبته»، قائلاً إنه «خاض تجارب كثيرة» خلال مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة.

وأوضح ناغلسمان أنه غير قلق من عدم لعب نوير أي مباراة تحضيرية قبل كأس العالم، مشيراً إلى أنه يرى أن خوضه مباراة ضد فريق غير مرشح للفوز هي البداية المثالية بالنسبة إليه.

وصرح ناغلسمان: «لو كان لديّ حارس مرمى يبلغ من العمر 22 عاماً، لكانت لديّ مشكلات أكبر. لكن مانويل خاض كثيراً من المباريات وتدرب كثيراً. إنه لا يحتاج إلى كثير من الاختبارات ليستعيد لياقته».

وشارك جميع اللاعبين في الحصة التدريبية التي استمرت 45 دقيقة، بمن فيهم أسان ويدراوجو الذي انضم الاثنين بديلاً متأخراً للنجم الشاب لينارت كارل، الذي تعرض للإصابة مؤخراً.

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