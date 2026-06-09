الاسكوتلندي روبرتسون سيحمل حلم جوتا في كأس العالم

قال آندي روبرتسون قائد منتخب اسكوتلندا إنَّه سيلعب في كأس العالم لكرة القدم من أجل زميله السابق في ليفربول ديوغو جوتا، وذلك بعد أن تلقَّى رسالةً من أرملة المهاجم البرتغالي الراحل قبل انطلاق البطولة.

وبعد أن حسمت اسكوتلندا تأهلها إلى كأس العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال روبرتسون إنَّ تفكيره تحوَّل تماماً وعلى الفور نحو جوتا، الذي توفي عن عمر 28 عاماً إثر حادث سيارة في يوليو (تموز) الماضي.

ونشر اللاعب الاسكوتلندي رسالةً من روت كاردوزو، زوجة اللاعب البرتغالي أمس (الاثنين)، كجزء من مبادرة «الرسائل التي توحِّد» التي أطلقها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وجاء في الرسالة: «كان ديوغو يتحدَّث عنك كثيراً وعن الصداقة التي بنيتماها، والمعارك التي قاتلتما خلالها معاً، والتحديات والضحكات والمحادثات حول كرة القدم والأحلام... كانت كأس العالم أحد تلك الأحلام التي عملتما عليه معاً بالشغف نفسه الذي كنتما تتحليان به في الملعب».

وأضافت الرسالة: «عندما سمعت كلماتك وعرفت ما شعرت به في ذلك اليوم الذي تأهلتْ فيه اسكوتلندا إلى كأس العالم بعد سنوات طويلة من الانتظار، أدركت أنَّ ديوغو لم يغادر الملعب حقاً... في هذه اللحظة التي حجزت فيها اسكوتلندا مقعدها في كأس العالم، لن تذهبوا وحدكم، بل ستأخذون حلمه معكم أيضاً».

وبعد قراءة هذه الرسالة، قال روبرتسون إنَّ جوتا سيكون حاضراً في ذهنه عندما يقود اسكوتلندا في أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 28 عاماً.

وأضاف: «أنا لا ألعب من أجل نفسي فقط، بل ألعب من أجلنا نحن الاثنين».

وتستهل اسكوتلندا مشوارها في المجموعة الثالثة بكأس العالم بمواجهة هايتي في بوسطن يوم 13 يونيو (حزيران) الحالي قبل أن تلتقي المغرب والبرازيل.