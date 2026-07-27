«ألعاب القوى الأميركية»: لايلز يبدد المخاوف بشأن إصابته بعد توقفه في نهائي 200 متر

أثار نواه لايلز رعب الجماهير في «البطولة الوطنية الأميركية لألعاب ​القوى»، الأحد، عندما توقف فجأة بسبب تشنجات عضلية في ساقه بالجزء المستقيم الأخير من نهائي سباق 200 متر، لكن العداء الأميركي قلل لاحقاً من أهمية الأمر.

وبدا أن كل شيء يسير كالمعتاد بالنسبة إلى لايلز، ‌بطل العالم، ‌عند المنعطف إلى أن ​توقف ‌فجأة ⁠وأمسك ​بساقه، مما ⁠أثار صيحات دهشة مسموعة من الجماهير في استاد «إيكان». لكنه كان مبتسماً وهو يتوجه للصحافيين بعد أن احتل المركز الأخير بزمن 50.88 ثانية، موضحاً أن العضلة الخلفية لفخذه اليسرى بدأت ⁠في التقلص.

وفاز غاريت كالوند ‌بالسباق بزمن قدره ‌20.04 ثانية. وقال لايلز: «قلت لنفسي: (نعم. ​لا داعي ‌لمواصلة الضغط). لذلك قررت التوقف. بصراحة؛ إنه ‌مجرد تقلص عضلي. لديّ بعض المشروبات التي تحتوي بعض المعادن سأشربها بسرعة».

وسجل البطل الأولمبي في سباق 100 متر ‌رقماً رائعاً ليفوز بسباق السرعة الأقصر يوم الجمعة الماضي بزمن قدره ⁠9.79 ⁠ثانية، بعد أن سجل 9.76 ثانية مدعوماً بالرياح في ما قبل النهائي. وقال إنه يشك في أنه تأثر بالحمل التدريبي في النهاية. وأضاف: «الركض بزمنين في حدود 9.7 ثانية في يوم واحد أمر جنوني نوعاً ما. أعتقد أنني استخففت بسرعة ذلك الزمن وبمحاولة العودة. هذا يوضح لي ما يتطلبه ​الأمر للاستمرار، وهو ​ما يضع الأمور في نصابها، ويظهر مدى عظمة (العداء المعتزل يوسين) بولت».