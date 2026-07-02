دعم مالي جديد يعزز ملف لندن لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291347-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-2029
دعم مالي جديد يعزز ملف لندن لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029
لندن تعزز ملف ترشحها لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
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دعم مالي جديد يعزز ملف لندن لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029
لندن تعزز ملف ترشحها لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029 (رويترز)
أعلنت هيئة لندن الكبرى ووكالة الرياضة البريطانية، الخميس، عزمهما تقديم دعم مالي يصل إلى 43 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار)، لتعزيز ملف ترشح العاصمة البريطانية لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام 2029.
ويأتي هذا التمويل في إطار جهود لندن لاستعادة استضافة الحدث العالمي، بعدما نظّمت النسخة الناجحة من البطولة عام 2017، عقب خمس سنوات من استضافتها دورة الألعاب الأولمبية 2012.
وشهدت بطولة العالم في لندن عام 2017 إقبالاً جماهيرياً كبيراً، إذ بيعت جميع تذاكر الفترات المسائية في استاد لندن، في واحدة من أنجح نسخ البطولة من حيث الحضور الجماهيري.
ويُنتظر أن يشكل الدعم المالي الجديد دفعة قوية لملف العاصمة البريطانية، في ظل المنافسة المرتقبة على استضافة نسخة 2029 من البطولة.
«دورة ويمبلدون»: فريتز يبلغ الدور الثالثhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291363-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B2-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
الأميركي تايلور فريتز يحتفل بفوزه على مُواطنه باتريك كيبسون (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
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«دورة ويمبلدون»: فريتز يبلغ الدور الثالث
الأميركي تايلور فريتز يحتفل بفوزه على مُواطنه باتريك كيبسون (أ.ف.ب)
واصل الأميركي تايلور فريتز، المصنف السادس عالمياً، عروضه القوية في بطولة ويمبلدون، بعدما تغلّب على مُواطنه باتريك كيبسون بثلاث مجموعات متتالية 6-2 و6-2 و7-5، الخميس، ليحجز مقعده في الدور الثالث ويواصل مشواره نحو إحراز أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى.
وقدَّم فريتز، الذي بلغ نصف نهائي البطولة، العام الماضي، أداءً مقنعاً للمباراة الثانية على التوالي، مؤكداً أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، هذا العام.
وقال، بعد المباراة: «إنه شعور رائع، خاصة عندما تخوض أول مباراة لك على هذا الملعب. أشعر بأن لدي وقتاً كافياً لبقية اليوم، خصوصاً بعد الطريقة التي سارت بها المجموعة الثالثة».
وفرض فريتز أفضليته منذ البداية، فحسم المجموعتين الأوليين بسهولة، قبل أن يواجه مقاومة من كيبسون، المصنف 113 عالمياً، في المجموعة الثالثة، التي شهدت تحسناً في أداء مُنافسه. لكن فريتز استعاد زمام المبادرة في الشوط الأخير، ليُنهي اللقاء بثلاث مجموعات نظيفة.
ويضرب الأميركي موعداً في الدور الثالث مع الإيطالي لورينزو سونيغو، الذي تأهّل على حساب الكندي غابرييل ديالو.
وخارج المنافسة، خطف فريتز الأنظار بلقطة طريفة أثناء دخوله الملعب، عندما نزع سرواله الخارجي دفعة واحدة، وسط تفاعل الجماهير.
وعلّق على اللقطة قائلاً: «في الحقيقة، هذه الطريقة أسهل بكثير، لكنني أعرف أن الناس سيتحدثون عنها. في الدور الأول خلعته ببطء، لكنني أفسدت الأمر. شاهدت فرنسيس تيافو يفعلها، وحاولت تقليده».
كما أشاد بأزياء اللاعبات في البطولة، قائلاً إنهن يقدمن لمسات إبداعية أكبر من الرجال، مستشهداً بإطلالة اليابانية نعومي أوساكا المستوحاة من الكيمونو، مضيفاً: «ربما نرى اللاعبين يقدمون شيئاً مشابهاً في المستقبل».
«مقهى الخاسرين»… ملاذ لمشجعي المنتخبات المودعة في مونديال 2026
«مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي (رويترز)
بينما غمرت الاحتفالات شوارع مكسيكو سيتي بعد تأهل المنتخب المكسيكي إلى دور الـ16 من كأس العالم، اختار مقهى في العاصمة المكسيكية أن يرفع علم الإكوادور، ويفتح أبوابه لاستقبال مشجعي المنتخبات التي ودعت البطولة.
ويحمل المقهى اسم «مقهى الخاسرين»، ويقع في حي كونديسا، حيث يقدم تجربة مختلفة تقوم على مواساة الجماهير التي خرجت منتخباتها من المنافسة.
وفي كل صباح، تُرفع أعلام المنتخبات المودعة عند مدخل المقهى، فيما يحصل الزبائن الذين يرتدون قمصان منتخباتهم الخاسرة على مشروبات مجانية، بينما كُتبت على المناديل عبارة: «جفف دموعك».
وقالت مونسي أغيلار، مصورة تبلغ من العمر 24 عاماً وتشجع منتخب جنوب أفريقيا الذي خرج أمام كندا، إن المقهى «يشبه عناقاً يواسي القلب بعد الخسارة».
وجاءت الفكرة بمبادرة من شركة «أوتلي» السويدية المتخصصة في بدائل الألبان، بالتعاون مع مالك المقهى إيان إنفانتي، وهو فنزويلي الأصل، أكد أن الفكرة لامسته شخصياً لأنه يعرف جيداً شعور الغربة والإحباط بعد الهزيمة.
وأوضح إنفانتي أن كثيراً من الزبائن لم يفهموا الفكرة في البداية، إذ كانوا يرفضون وصف أنفسهم بـ«الخاسرين»، لكنهم سرعان ما تفاعلوا معها بعد شرح الهدف منها، وهو تحويل الخسارة إلى مساحة للتضامن والمواساة.
من جهتها، أوضحت شركة «أوتلي» أنها اختارت إطلاق المبادرة في مكسيكو سيتي بسبب الشعبية المتزايدة للعلامة التجارية في أميركا اللاتينية، إضافة إلى الروح المرحة التي يتميز بها الجمهور المكسيكي.
وقال روسيو دي لا كوادرا دياز، المسؤول في الشركة، مازحاً: «كان من المنطقي افتتاح مقهى للخاسرين في المكسيك... لأننا كنا نخسر دائماً تقريباً».
لكن بعد تأهل المكسيك إلى دور الـ16 وتحقيقها أول انتصار في الأدوار الإقصائية منذ 40 عاماً، تغيّر المزاج العام، وأصبحت الجماهير تحلم بمفاجأة جديدة أمام إنجلترا.
أما إذا انتهى الحلم... فسيظل «مقهى الخاسرين» جاهزاً لاستقبالهم من جديد.
ناغلسمان يقترب من مغادرة منتخب ألمانيا... وكلوب أبرز المرشحين لخلافتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291350-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
ناغلسمان يقترب من مغادرة منتخب ألمانيا... وكلوب أبرز المرشحين لخلافته
يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني (أ.ف.ب)
بات يوليان ناغلسمان قريباً من مغادرة منصبه مدرباً للمنتخب الألماني، بعد الخروج المبكر من «كأس العالم 2026»، في حين برز اسم يورغن كلوب كأبرز المرشحين لخلافته، وفق تقارير إعلامية ألمانية.
وذكرت صحيفة «بيلد» أن ناغلسمان عقد اجتماعاً مطولاً، الخميس، استمر نحو ثلاث ساعات مع قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد إقصاء «دي مانشافت» من دور الـ32 أمام الباراغواي بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1.
يأتي هذا الإخفاق ليزيد الضغوط على المنتخب الألماني، بعدما فشل للمرة الثالثة على التوالي في الذهاب بعيداً بـ«كأس العالم»، عقب خروجه من دور المجموعات في نسختيْ 2018 و2022.
وكان بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني، قد أعلن فتح مراجعة شاملة لأسباب السقوط الجديد، في ظل انتقادات واسعة للأداء والأجواء داخل معسكر المنتخب.
ووفق التقارير، ناقش ناغلسمان، خلال الاجتماع، تقييمه مشاركة ألمانيا في البطولة، إضافة إلى الأداء المتواضع للفريق والتوتر الذي رافق معسكره التدريبي في وينستون-سالم.
وأشارت «بيلد» إلى أن مسؤولي الاتحاد منحوا ناغلسمان فرصة الاستقالة ووقتاً لدراسة خياراته، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028، على أن يُحسم القرار في موعدٍ أقصاه بداية الأسبوع المقبل.
في المقابل، تتجه الأنظار إلى يورغن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، الذي تصفه عدة وسائل إعلام ألمانية بالمرشح الأوفر حظاً لتولّي المهمة.
وذكرت تقارير محلية أن كلوب مستعدّ لخوض التجربة، رغم ارتباطه حالياً بعقد مع شركة ريد بول، حيث يشغل منصب المدير العالمي لكرة القدم، مشرفاً على الأندية التابعة للمجموعة.