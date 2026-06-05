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الرياضة رياضة عالمية

إيقاف العداء الأميركي مارفن براسي-وليامز 12 عاماً بسبب مخالفات مكافحة المنشطات

العداء الأميركي مارفن براسي-وليامز (رويترز)
العداء الأميركي مارفن براسي-وليامز (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

إيقاف العداء الأميركي مارفن براسي-وليامز 12 عاماً بسبب مخالفات مكافحة المنشطات

العداء الأميركي مارفن براسي-وليامز (رويترز)
العداء الأميركي مارفن براسي-وليامز (رويترز)

أعلنت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات إيقاف العداء الأميركي مارفن براسي-وليامز لمدة 12 عاماً، وذلك بعد ارتكابه انتهاكاً ثالثاً لقواعد مكافحة المنشطات المتعلقة بالإبلاغ عن مكان وجوده.

ويُعد براسي-وليامز، البالغ من العمر 32 عاماً، من أبرز عدائي السرعة في الولايات المتحدة، بعدما توج بالميدالية الفضية في سباق 100 متر خلال بطولة العالم عام 2022.

وجاء قرار الإيقاف بعد تسجيل ثلاث حالات إخفاق في الإبلاغ عن مكان وجوده في الأول من يوليو 2025، و24 فبراير 2026، والأول من أبريل 2026، وهي مخالفات تُعد انتهاكاً مباشراً للوائح مكافحة المنشطات.

ويُلزم نظام تحديد مكان وجود الرياضيين جميع الرياضيين الخاضعين للمراقبة بإبلاغ سلطات مكافحة المنشطات بمكان وجودهم لمدة ساعة يومياً، بما يسمح بإجراء اختبارات مفاجئة خارج المنافسات.

وتتراوح عقوبة المخالفة الأولى المتعلقة بالإبلاغ عن مكان الوجود بين عام وعامين بحسب درجة مسؤولية الرياضي، إلا أن تكرار المخالفات للمرة الثالثة أدى إلى تشديد العقوبة بحق العداء الأميركي لتصل إلى 12 عاماً.

وأوضحت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات أن فترة الإيقاف الجديدة ستبدأ بعد انتهاء عقوبة سابقة مدتها 45 شهراً كان قد قبلها اللاعب في نوفمبر 2025 على خلفية انتهاك آخر لقواعد مكافحة المنشطات.

كما كشفت الوكالة أن براسي-وليامز أبلغها بنيته اعتزال ألعاب القوى، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف سيبقى سارياً إلى أجل غير مسمى، وفي حال قرر العودة من الاعتزال مستقبلاً، سيتوجب عليه استكمال ما تبقى من مدة العقوبة.

وكان العداء الأميركي قد انضم في وقت سابق من العام الجاري إلى منافسات "الألعاب المعززة"، وهي بطولة تسمح للرياضيين باستخدام المواد المحظورة لتحسين الأداء، ونجح خلالها في احتلال المركز الثالث في سباق 100 متر ضمن النسخة الافتتاحية التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الشهر الماضي.

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الرياضة رياضة عالمية

توخيل لا يكترث بالمخاوف حول حالة الملعب والطقس قبل ودية نيوزيلندا

مدرب منتخب إنجلترا، توماس توخيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الودية الدولية أمام نيوزيلندا (رويترز)
مدرب منتخب إنجلترا، توماس توخيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الودية الدولية أمام نيوزيلندا (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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توخيل لا يكترث بالمخاوف حول حالة الملعب والطقس قبل ودية نيوزيلندا

مدرب منتخب إنجلترا، توماس توخيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الودية الدولية أمام نيوزيلندا (رويترز)
مدرب منتخب إنجلترا، توماس توخيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الودية الدولية أمام نيوزيلندا (رويترز)

شهدت استعدادات منتخب إنجلترا قبل خوض كأس العالم لكرة القدم 2026 بعض المخاوف بشأن حالة أرضية الملعب الذي يحتضن المباراة الودية المقررة غدا السبت أمام نيوزيلندا، وكذلك توقعات هطول الأمطار في فلوريدا، لكن المدرب توماس توخيل قال إنه يتمسك بخططه.

وتسعى إنجلترا لاستغلال المباراة المقررة في تامبا، وهي الأولى من تجربتين وديتين قبل المباراة الأولى للمنتخب في المجموعة الثانية عشر أمام كرواتيا يوم 17 يونيو حزيران في دالاس، في مساعدة اللاعبين على التكيف مع الحرارة والرطوبة.

ورغم أن الأمطار المستمرة والسماء الملبدة بالغيوم حدت من تعرضهم المخطط له لآشعة الشمس، قال توخيل إن الظروف الجوية لم تعطل التدريبات.

وصرح توخيل للصحفيين اليوم الجمعة «هذا أظهر لنا أنه يمكنك التخطيط لما تريد، لكن الحياة تفعل ما تريد. كانت الأمطار غزيرة، والسماء ملبدة بالغيوم، وهو أمر غير معتاد».

وأضاف «اليوم كان الأول لنا تحت آشعة الشمس، يوم كامل تحت آشعة الشمس، وهو ما كنا نريده. نحن نتكيف مع ذلك، ونستفيد منه إلى أقصى حد».

وقال توخيل إن الفريق سيعوض الوقت الضائع، مضيفا «لم نحصل على الساعات التي كنا نرغب في قضاءها تحت آشعة الشمس، لكننا سنعوض ذلك، على ما أعتقد، في الأسابيع المقبلة».

وأثارت صور الملعب الذي سيستضيف مباراة الغد بعض المخاوف بشأن جودة سطح الملعب واحتمال وقوع إصابات.

وقال توخيل «ما سمعته حتى الآن هو أن الوضع سيكون على ما يرام، ونحن نريد بالطبع أن يكون كذلك. رأيت مجرد صورة، مما جعلني أشعر ببعض القلق، لكن دعونا نحسم ذلك عندما نصل إلى هناك».

ومن المتوقع أن يشهد المنتخب الكثير من المداورة بين اللاعبين، إذ يخطط توخيل لمنح أغلب لاعبيه دقائق مشاركة. وقال المدرب «الخطة هي أن نلعب غدا كل 45 دقيقة بفريق كامل حتى يحصل جميع اللاعبين على نفس عدد الدقائق. ثم يمكننا الاستمرار في الأيام الثلاثة التالية بنفس كم التدريبات - وفي الوقت الحالي، نلتزم بالخطة».

وتلتقي إنجلترا مع كوستاريكا يوم الثلاثاء في مباراة ودية ثانية قبل أن تنتقل إلى معسكرها في كانساس سيتي للتحضير لمباراتها الافتتاحية في كأس العالم.

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كأس العالم بريطانيا نيوزيلندا
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: إنتر ميلان يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة مونزا

إنتر ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مونزا (رويترز)
إنتر ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مونزا (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
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  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

«الدوري الإيطالي»: إنتر ميلان يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة مونزا

إنتر ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مونزا (رويترز)
إنتر ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مونزا (رويترز)

يستهل فريق إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بمواجهة فريق مونزا، الصاعد حديثاً.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن مباريات الموسم المقبل، الجمعة.

ويحلّ نابولي، الوصيف، ضيفاً على جيرونا في الجولة الأولى، فيما يحلّ ميلان ضيفاً على تورينو، فيما يلعب يوفنتوس مع فروسينوني، وصيف دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ويلتقي كومو، الذي احتل المركز الرابع في الموسم المنقضي، مع أودينيزي، ويستضيف روما فريق فيورنتينا.

ويبدأ الموسم الجديد يوم 23 أغسطس (آب)، ويستمر حتى 30 مايو (أيار). وستقام جولتان في منتصف الأسبوع يومي 28 أكتوبر (تشرين الأول) و6 يناير (كانون الثاني)، فيما لن تقام مباريات في عطلة نهاية الأسبوع يوم 26 ديسمبر (كانون الأول) بسبب عيد الميلاد.

وتأتي أولى المباريات بين الفرق الكبرى في الجولة الثالثة، حينما يستضيف إنتر ميلان فريق نابولي، ويحل ميلان ضيفاً على يوفنتوس.

وتقام أول مباراة ديربي بين إنتر ميلان وميلان في الجولة العاشرة، التي تبدأ منافستها في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، التي تشهد مواجهة بين نابولي ويوفنتوس.

وتقام أولى مباريات ديربي روما، بين روما ولاتسيو، في عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ يوم 13 ديسمبر .

في آخر جولة من الموسم، يلتقي إنتر ميلان مع مضيّفه ساسولو، ويستضيف نابولي فريق أتالانتا، فيما يلعب ميلان مع أودينيزي، ويلتقي يوفنتوس مع فروسينوني.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي ميلان يوفنتوس إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

تيلور تودّع حلبة الملاكمة بأسلوب مثالي

نجمة الملاكمة الآيرلندية كاتي تيلور (رويترز)
نجمة الملاكمة الآيرلندية كاتي تيلور (رويترز)
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
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  • دبلن: «الشرق الأوسط»
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تيلور تودّع حلبة الملاكمة بأسلوب مثالي

نجمة الملاكمة الآيرلندية كاتي تيلور (رويترز)
نجمة الملاكمة الآيرلندية كاتي تيلور (رويترز)

ستحظى النجمة الآيرلندية كاتي تيلور بنهاية مثالية لمسيرتها الحافلة، حيث تستعد أسطورة الملاكمة لاعتزال الرياضة في استاد كروك بارك الشهير في دبلن، في مواجهة مرتقبة تعد بنهاية مثيرة لأحد أعظم المشاوير الرياضية في تاريخ اللعبة.

وستواجه البطلة بلا منازع في وزن فوق الخفيف، البالغة من العمر 39 عاماً، الفرنسية فلورا بيلي في الاستاد الذي يتسع لـ82 ألف متفرج، لتحقق بذلك حلماً عبّرت عنه لأول مرة في فبراير (شباط) الماضي، عندما أعلنت عن رغبتها في الاعتزال بعد خوض نزال أخير في دبلن.

وتسعى تيلور أيضاً لتصبح بطلة بلا منازع للمرة الثالثة في 5 سبتمبر (أيلول) المقبل عندما تواجه الفرنسية بيلي (28 عاماً)، التي تمتلك سجلاً يشمل 12 انتصاراً دون أي هزيمة.

وقالت تيلور، الجمعة: «يبدو هذا بمثابة الطريقة المثالية لإنهاء مسيرتي، بأن أصبح بطلة بلا منازع مجدداً في استادنا الوطني الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب الآيرلنديين».

وأضافت: «أنا ممتنة جداً لتحقق هذا الأمر، ولا يمكنني أن أشكر أبناء هذا البلد بما يكفي على الدعم الذي حظيت به على مدار سنوات».

ويحمل الاستاد الذي تقام عليه الألعاب الغيلية، وهي الرياضات التقليدية الآيرلندية، أهمية خاصة للبطلة الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية في لندن 2012، التي وصفت الملعب بأنه «كاتدرائية الرياضة الآيرلندية».

وتابعت تيلور: «أعدنا الملاكمة بالفعل إلى كروك بارك. كان هذا الهدف على قائمة أمنياتي المهنية، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، لكن هذا الأمر يفوق خيالي».

واستطردت: «ستكون هذه اللحظة الأكثر تميزاً في مسيرتي بأكملها. أن أحظى بفرصة نزال في استاد كروك بارك الممتلئ عن آخره، وهو الموقع الأكثر شهرة لدينا، إنه بالفعل كاتدرائية الرياضة الآيرلندية».

ولم تخض تيلور، التي تمتلك سجلاً احترافياً رائعاً يضم 25 انتصاراً مقابل هزيمة واحدة، أي نزال منذ فوزها على أماندا سيرانو في المواجهة الثالثة بينهما بنيويورك في يوليو (تموز) الماضي.

وكانت الخسارة الوحيدة على الصعيد الاحترافي لتيلور أمام شانتيل كاميرون في عام 2023، قبل أن تثأر لهزيمتها وتفوز عليها في نزال الإعادة في وقت لاحق من العام ذاته.

وتوقع إيدي هيرن، مروج المباريات، أن يجذب هذا الحدث «أكبر حضور جماهيري في تاريخ الرياضة النسائية لرياضية في لعبة فردية» مستذكراً مسيرة تيلور الاستثنائية.

وقال هيرن: «بالنظر إلى مسيرتها، بدءاً من إرسالها رسالة مباشرة تقول فيها إنها تريد الاحتراف، وصولاً إلى نزالاتها أمام سيرانو ومواجهاتها أمام كاميرون، كانت الرحلة لا تصدق».

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