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الرياضة رياضة عالمية

طاقم برازيلي يدير المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026

رودريغو سينترا رئيس لجنة الحكام البرازيلية (رويترز)
رودريغو سينترا رئيس لجنة الحكام البرازيلية (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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طاقم برازيلي يدير المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026

رودريغو سينترا رئيس لجنة الحكام البرازيلية (رويترز)
رودريغو سينترا رئيس لجنة الحكام البرازيلية (رويترز)

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدارة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، إلى طاقم تحكيم برازيلي.

ومن المقرر أن يتولى البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو، إدارة اللقاء الذي يقام على ملعب (أزتيكا) في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعد غد (الخميس)، ويعاونه مواطناه برونو بيريس وبرونو بوشيليا.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها ويلتون بيريرا سامبايو في كأس العالم، بعدما عمل مساعدَ حكم الفيديو المساعد (فار) في مونديال روسيا عام 2018، قبل أن يصبح حكماً للساحة في النسخة التالية للبطولة عام 2022 في قطر.

وبصفة عامة، سيمثل تسعة حكام البرازيل في نهائيات كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حسبما أفاد به الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وصرح رودريغو سينترا، رئيس لجنة الحكام البرازيلية: «ربما يبدو الأمر مفاجئاً للكثيرين، لكنه بالنسبة لي تأكيد على أننا نملك تحكيماً قوياً، من بين الأفضل في العالم».

وأضاف في تصريحات لموقع اتحاد الكرة البرازيلي: «نحن على استعداد تام لأهم مباريات كأس العالم، باستثناء مباريات البرازيل بالطبع. لقد بدأنا كأس العالم ونحن نتولى إدارة مباراة افتتاحية، وهو ما يعني الكثير لكل من يعمل في هذا القطاع في البرازيل».

وأوضح: «أنا متأكد من أن ويلتون وبوشيليا وبيريس سيمثلوننا بامتياز وستكون مباراة رائعة».

يشار إلى أن المباراة سوف تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لكأس العالم، التي تضم أيضاً منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية.

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تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعداداً لكأس العالم

المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)
المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعداداً لكأس العالم

المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)
المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)

أجرى لاعبو منتخب مصر الموجودون في مدينة سبوكين الأميركية، تحليلاً لكشف المنشطات، ضمن سلسلة من الإجراءات، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، أن هناك وفداً طبياً من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حضر في مقر البعثة وقام بعمل تحليل لعدد من اللاعبين، وجاء الاختيار بشكل عشوائي.

وأضاف المركز: «من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات للمنتخبات تكون بغير ترتيب مسبق، لأخذ عينات من اللاعبين في أي وقت قبل وخلال البطولات».

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين، استعداداً لمواجهة بلجيكا المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الأولي من منافسات المجموعة السابعة بالمونديال.

ويشارك المنتخب المصري في كأس العالم للمرة الرابعة، بعد نسخ 1934 و1990 و2018؛ حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات، برفقة منتخبات نيوزيلندا وإيران وبلجيكا.

ويبحث منتخب مصر، بقيادة مديره الفني المحلي حسام حسن، عن تحقيق انتصاره الأول في المونديال، والتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية كأس العالم المنشطات في الرياضة مصر
الرياضة رياضة عالمية

كين حامل لواء الإنجليز للتتويج بالمونديال الثاني في التاريخ

هاري كين (رويترز)
هاري كين (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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كين حامل لواء الإنجليز للتتويج بالمونديال الثاني في التاريخ

هاري كين (رويترز)
هاري كين (رويترز)

يُعد هاري كين من أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية خلال العقد الأخير، ويمثل هدّاف بايرن ميونيخ الألماني رمزاً لطموحات الإنجليز في «كأس العالم 2026» في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

بدأ هاري كين مسيرته في فئة الصغار مع آرسنال، لكنه لم ينجح في لفت الأنظار إليه، ليرحل عن الفريق ويتعاقد معه توتنهام، الذي أعاره، بدوره، لعدد من الأندية مثل ميلوال وليستر سيتي ونورويتش سيتي، ثم استقر به المقام في صفوف الفريق الأول منذ عام 2013.

تميَّز كين بقدرات تهديفية استثنائية، سواء داخل منطقة الجزاء أم من خارجها، إضافة إلى قدرته على صناعة اللعب والتمرير لزملائه. هذا التطور الشامل جعله أكثر من مجرد مهاجم صريح، بل هو لاعب قيادي يعتمد عليه الفريق في اللحظات الحاسمة، كما أنه وصل مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019 قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد.

وانتقل هاري كين إلى بايرن ميونيخ في عام 2023، ولم يحقق أي لقب في موسمه الأول، لكنه نجح في الفوز بلقب «الدوري الألماني» في الموسم التالي، وحطم الأرقام القياسية في تجربة بعيدة عن الملاعب الإنجليزية، وهو أمر غريب على اللاعبين الإنجليز الذين نادراً ما يغادرون بطولة دوري بلادهم، والأمثلة على ذلك قليلة في الوقت الحالي.

وأصبح هاري كين قائداً للمنتخب الإنجليزي منذ عام 2016، ولعب دوراً كبيراً في عودة المنتخب الإنجليزي ليكون واحداً من المنافسين على الألقاب الكبرى، سواء في «كأس العالم» أم «أمم أوروبا»، حيث وصل مع الفريق لما قبل نهائي «مونديال 2018» في روسيا، ثم وصل الفريق إلى نهائي «أمم أوروبا 2021» قبل الخسارة أمام إيطاليا في ملعب «ويمبلي» بضربات الترجيح، ثم خسر الفريق في نهائي البطولة نفسها مجدداً لكن في عام 2024 أمام إسبانيا.

كما تكرَّر الإخفاق في البطولات الكبرى، حيث خرج المنتخب من أدوار متقدمة دون تحقيق اللقب، مثل نسخة «مونديال 2022» في قطر، وهو ما جعل حُلم التتويج الدولي يظل هدفاً أساسياً في مسيرة كين.

ورغم هذه الإخفاقات، لم يفقد كين عزيمته، بل زادت رغبته في قيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي.

يُعرف كين بشخصيته الهادئة والقيادية، حيث يتحمل المسؤولية في اللحظات الصعبة، ويُظهر التزاماً كبيراً داخل الملعب وخارجه. كما أنه يُعد مثالاً للاعب المحترف الذي يسعى دائماً للتطور وتحسين مستواه، كما أنه لا يثير الجدل عبر وسائل الإعلام وهو صاحب نبرة متوازنة ورزينة في التصريحات.

ويُعد وجهاً مشرِّفاً للكرة الإنجليزية وأحد أبرز نجومها في العصر الحالي.

وفي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سيسعى كين إلى تحقيق إنجاز جديد، بعد مرور 60 عاماً على الفوز باللقب الوحيد في «كأس العالم» عام 1966 في إنجلترا، ويتمنى أن يضاف اسمه إلى جانب أسماء نجوم وأساطير مثل بوبي تشارلتون وبوبي مور والحارس جوردون بانكس وغيرهم.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم فيفا أميركا
الرياضة رياضة عالمية

نوير يعود لتدريبات منتخب ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم

مانويل نوير (أ.ف.ب)
مانويل نوير (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نوير يعود لتدريبات منتخب ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم

مانويل نوير (أ.ف.ب)
مانويل نوير (أ.ف.ب)

عاد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم، أخيراً لتدريبات فريقه، الذي بدأ استعداداته النهائية لـ«كأس العالم 2026» في معسكره التدريبي.

وبعد غيابه عن الملاعب 3 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى، انضم نوير إلى المنتخب الألماني في الحصة التدريبية المفتوحة الوحيدة أمام 3 آلاف مشجع مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى المعسكر آتياً من شيكاغو.

وبدا نوير (40 عاماً) في كامل لياقته البدنية، حيث شارك في التدريبات مع الحارسين الآخرين أوليفر باومان وألكسندر نوبل، بالإضافة إلى يوناس أوربيج.

وتنطلق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد غد الخميس، وتخوض ألمانيا مباراتها الأولى في المونديال يوم الأحد المقبل ضد منتخب كوراساو، بينما ستواجه كوت ديفوار والإكوادور في الجولتين التاليتين بالمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات بالبطولة.

وكان نوير، الفائز بـ«كأس العالم 2014»، اعتزل اللعب دولياً في عام 2024، لكنه استُدعي مجدداً للقائمة النهائية لمنتخب ألمانيا في «مونديال 2026»، غير أنه غاب عن مباراتي الفريق الوديتين الأخيرتين استعداداً لكأس العالم ضد فنلندا في 31 مايو (أيار) الماضي بمدينة ماينز الألمانية، وضد منتخب الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي في شيكاغو الأميركية.

واختار يوليان ناغلسمان، مدربُ منتخب ألمانيا، حارسَ مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني خياراً أول لكأس العالم، مشيداً «بهيبته»، قائلاً إنه «خاض تجارب كثيرة» خلال مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة.

وأوضح ناغلسمان أنه غير قلق من عدم لعب نوير أي مباراة تحضيرية قبل كأس العالم، مشيراً إلى أنه يرى أن خوضه مباراة ضد فريق غير مرشح للفوز هي البداية المثالية بالنسبة إليه.

وصرح ناغلسمان: «لو كان لديّ حارس مرمى يبلغ من العمر 22 عاماً، لكانت لديّ مشكلات أكبر. لكن مانويل خاض كثيراً من المباريات وتدرب كثيراً. إنه لا يحتاج إلى كثير من الاختبارات ليستعيد لياقته».

وشارك جميع اللاعبين في الحصة التدريبية التي استمرت 45 دقيقة، بمن فيهم أسان ويدراوجو الذي انضم الاثنين بديلاً متأخراً للنجم الشاب لينارت كارل، الذي تعرض للإصابة مؤخراً.

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