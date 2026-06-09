طاقم برازيلي يدير المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدارة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، إلى طاقم تحكيم برازيلي.

ومن المقرر أن يتولى البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو، إدارة اللقاء الذي يقام على ملعب (أزتيكا) في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعد غد (الخميس)، ويعاونه مواطناه برونو بيريس وبرونو بوشيليا.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها ويلتون بيريرا سامبايو في كأس العالم، بعدما عمل مساعدَ حكم الفيديو المساعد (فار) في مونديال روسيا عام 2018، قبل أن يصبح حكماً للساحة في النسخة التالية للبطولة عام 2022 في قطر.

وبصفة عامة، سيمثل تسعة حكام البرازيل في نهائيات كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حسبما أفاد به الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وصرح رودريغو سينترا، رئيس لجنة الحكام البرازيلية: «ربما يبدو الأمر مفاجئاً للكثيرين، لكنه بالنسبة لي تأكيد على أننا نملك تحكيماً قوياً، من بين الأفضل في العالم».

وأضاف في تصريحات لموقع اتحاد الكرة البرازيلي: «نحن على استعداد تام لأهم مباريات كأس العالم، باستثناء مباريات البرازيل بالطبع. لقد بدأنا كأس العالم ونحن نتولى إدارة مباراة افتتاحية، وهو ما يعني الكثير لكل من يعمل في هذا القطاع في البرازيل».

وأوضح: «أنا متأكد من أن ويلتون وبوشيليا وبيريس سيمثلوننا بامتياز وستكون مباراة رائعة».

يشار إلى أن المباراة سوف تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لكأس العالم، التي تضم أيضاً منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية.