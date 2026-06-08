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الألمانية ماريا تعبر عن دهشتها لعدم حصولها على دعوة للمشاركة في «كوينز»

الألمانية تاتيانا ماريا (أ.ف.ب)
الألمانية تاتيانا ماريا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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الألمانية ماريا تعبر عن دهشتها لعدم حصولها على دعوة للمشاركة في «كوينز»

الألمانية تاتيانا ماريا (أ.ف.ب)
الألمانية تاتيانا ماريا (أ.ف.ب)

أعربت الألمانية تاتيانا ماريا، حاملة لقب بطولة كوينز للتنس، عن دهشتها لعدم حصولها على بطاقة دعوة للمشاركة في نسخة البطولة للعام الجاري، لكنها عبّرت أيضاً عن امتنانها للدعم الذي تلقته من أعضاء النادي اللندني.

وتألقت ماريا في 2025 عندما عادت منافسات التنس النسائي إلى كوينز لأول مرة منذ عام 1973، لتحقق لقب البطولة «فئة 500 نقطة»، وتحصل على عضوية فخرية مدى الحياة.

ومع ذلك لم تحصل اللاعبة الألمانية على بطاقة دعوة هذا العام بل ذهبت البطاقات الأربع للاعبات من بريطانيا، لتضطر ماريا للفوز بمباراتين، يوم الأحد، للتأهل للبطولة، مما أسعد ابنتيها شارلوت وسيسيليا.

وقالت ماريا للصحافيين، الاثنين: «كنت متأكدة من حصولي على بطاقة دعوة تقديراً لما قدمته العام الماضي، أو كنت أتمنى الحصول على هذه البطاقة».

وأضافت: «لقد حققت هذا الإنجاز العام الماضي وليس منذ خمس سنوات، كنت أتمنى العودة كبطلة، مما جعلني أتمنى الحصول على بطاقة دعوة».

وواصلت: «لقد فوجئت برسالة من مديرة البطولة لورا روبسون تفيد بمنح البطاقات الأربع للاعبات من بريطانيا، وأتفهم القرار، لكن من الصعب تقبله لأنني حاملة لقب هذه البطولة».

وحصل الرباعي البريطاني كاتي بولتر، وفران جونز، وهارييت دارت، والواعدة ميكا ستويسافليفيتش على بطاقات دعوة من روبسون ورابطة التنس البريطانية.

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بعد استبعاد حكم صومالي من المونديال... الفيفا لـ«الشرق الأوسط»: لسنا طرفاً في إجراءات الهجرة

الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان (أ.ف.ب)
الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان (أ.ف.ب)
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بعد استبعاد حكم صومالي من المونديال... الفيفا لـ«الشرق الأوسط»: لسنا طرفاً في إجراءات الهجرة

الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان (أ.ف.ب)
الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان (أ.ف.ب)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في رد رسمي على استفسار «الشرق الأوسط»، عن عدم تمكن الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان من المشاركة في استعدادات الحكام أو إدارة المباريات في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد رفض منحه إذن دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة في رده على «الشرق الأوسط» أن الفيفا ليس طرفاً في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المستضيفة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بطلب التأشيرات، مشيراً إلى أن السلطات الرسمية أبلغته بأن الوضع القانوني للحكم أرتان لن يطرأ عليه أي تغيير في الوقت الحالي.

واختتم الفيفا توضيحه بالإشارة إلى أنه تماشياً مع الإجراءات المتبعة في بطولاته السابقة، فإن الحكومة المستضيفة هي التي تحدد في نهاية المطاف من يحق له الحصول على التأشيرة ومن يُسمح له بدخول أراضيها.

وواجه الحكم الدولي صدمة مفاجئة فور وصوله إلى الأراضي الأميركية، حيث رفضت السلطات هناك منحه إذن الدخول، وتمت إعادته لاحقاً إلى تركيا قبل أن يتأكد غيابه عن المونديال.

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رياضة كرة القدم كأس العالم الصومال
الرياضة رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: هاتريك أوليسيه يقود فرنسا لاستعادة توازنها

ميكايل أوليسيه قاد فرنسا للفوز على إيرلندا الشمالية (أ.ف.ب)
ميكايل أوليسيه قاد فرنسا للفوز على إيرلندا الشمالية (أ.ف.ب)
  • فيلنوف-داسك: «الشرق الأوسط»
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  • فيلنوف-داسك: «الشرق الأوسط»
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«وديّات المونديال»: هاتريك أوليسيه يقود فرنسا لاستعادة توازنها

ميكايل أوليسيه قاد فرنسا للفوز على إيرلندا الشمالية (أ.ف.ب)
ميكايل أوليسيه قاد فرنسا للفوز على إيرلندا الشمالية (أ.ف.ب)

استعاد المنتخب الفرنسي توازنه قبل توجهه إلى الولايات المتحدة لخوض مونديال 2026 الذي ينطلق، الخميس، بفوزه على ضيفه الإيرلندي الشمالي 3-1 بفضل ثلاثية لميكايل أوليسيه، الاثنين، في لقاء ودي استعدادي للنهائيات أقيم في فيلنوف-داسك بشمال البلاد.

في ظهوره الأخير على الأراضي الفرنسية كمدرب لمنتخب قاده إلى اللقب العالمي عام 2018 في روسيا وإلى الوصافة عام 2022 في قطر، بدأ ديدييه ديشان اللقاء بتشكيلته المثالية التي من المفترض أن يستهل بها المشوار المونديالي بعد ثمانية أيام أمام السنغال على ملعب «ميتلايف» في نيويورك.

وعاد إلى الفريق عثمان ديمبيلي بعدما غاب عن السقوط المفاجئ، الخميس الماضي، أمام كوت ديفوار 1-2 في نانت من أجل الحصول على بعض الراحة بعد خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا وفوزه به للمرة الثانية توالياً مع باريس سان جيرمان، ومدافع آرسنال الإنجليزي وليام صليبا بعد تعافيه من إصابة في الظهر، ليلعب على حساب إبراهيما كوناتيه.

وفي شوط أول سيطر عليه «الزرق» تماماً وحُرم قائدهم كيليان مبابي من معادلة رقم أوليفيه جيرو على رأس لائحة الهدافين (57 هدفاً) بسبب حالة تسلل (21)، كانت كلمة الفصل لنجم بايرن ميونيخ الألماني أوليسيه الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 43 بعدما سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة غير موفقة من ديمبيلي.

وضرب أوليسيه مجدداً في بداية الشوط الثاني وعزز النتيجة بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعدما سقطت الكرة أمامه إثر رأسية غير موفقة لزميله ثيو هرنانديز (49).

وبعد جملة تبديلات طالت ديمبيلي وثيو هرنانديز وديزيري دوي وجولز كوندي، عادت إيرلندا الشمالية إلى اللقاء وقلّصت الفارق بعدما فقد البديل ريان شرقي الكرة لتصل إلى شاي تشارلز الذي مررها لباتريك كيلي، فسددها في الشباك (64).

لكن أوليسيه أكمل ثلاثيته في الدقيقة 74 بعدما توغل من الجهة اليمنى قبل أن يشق طريقه نحو الوسط، مطلقاً تسديدة يسارية من قرابة 20 متراً في الشباك بمساعدة القائم.

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الرياضة كرة القدم رياضة فرنسية كأس العالم فرنسا
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نقل مكان الودية الأخيرة للكونغو بسبب إيبولا

منتخب الكونغو الديمقراطية سيلعب وديته الأخيرة بفرنسا (رويترز)
منتخب الكونغو الديمقراطية سيلعب وديته الأخيرة بفرنسا (رويترز)
  • أورليان: «الشرق الأوسط»
TT
  • أورليان: «الشرق الأوسط»
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نقل مكان الودية الأخيرة للكونغو بسبب إيبولا

منتخب الكونغو الديمقراطية سيلعب وديته الأخيرة بفرنسا (رويترز)
منتخب الكونغو الديمقراطية سيلعب وديته الأخيرة بفرنسا (رويترز)

ستخوض جمهورية الكونغو الديمقراطية مباراتها الودية الأخيرة قبل السفر إلى مونديال 2026 المقرر في أميركا الشمالية، في فرنسا ضد تشيلي، الثلاثاء، بعدما رفضت مدينة إسبانية استضافة اللقاء بسبب مخاوف مرتبطة بتفشي وباء إيبولا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون بجنوب إسبانيا، لكن رئيس بلديتها خوان فرانكو أصدر قراراً بمنع إقامتها كـ«إجراء احترازي» بسبب إيبولا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارىء صحية دولية على خلفية تفشي إيبولا الذي أُبلغ عنه في 15 مايو (أيار) في شمال شرق الكونغو.

وبحسب المنظمة، سُجلت أكثر من 500 حالة مؤكدة، بينها عشرات الوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجارتها أوغندا.

ورغم هذه المخاوف، شدد مسؤولو كرة القدم في الكونغو على أن أياً من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى المنتخب الوطني لا يلعب داخل البلاد.

وأجرى المنتخب تدريباته في الأيام الماضية في ماربيّا الإسبانية، قبل أن يتوجه، الاثنين، إلى أورليان بوسط فرنسا، فيما نشرت تشيلي مقطع فيديو يُظهر وصول لاعبيها إلى باريس لاختتام جولتهم الأوروبية التحضيرية للاستحقاقات المقبلة وليس المونديال لأنهم فشلوا في التأهل إلى النهائيات.

وفي مباراته الودية الأخيرة، تعادل منتخب الكونغو سلباً مع الدنمارك في بلجيكا، في مباراة شهدت حضوراً لافتاً لجالية كونغولية كبيرة ضمن جمهور بلغ عدده 23 ألف متفرج.

وتأثرت استعدادات الكونغو لكأس العالم بتفشي الوباء، ما اضطرها إلى إلغاء معسكر تدريبي كان مقرراً داخل البلاد، واتخاذ أوروبا مقراً بديلاً للتحضيرات.

ويستعد المنتخب لخوض أول مشاركة له في كأس العالم منذ عام 1974، حين شارك تحت اسم زائير، وسيلعب في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.

ومع إقامة مبارياته في كل من الولايات المتحدة والمكسيك اللتين تستضيفان النهائيات بصحبة كندا، اشترطت السلطات الأميركية خضوع المنتخب لفترة عزل مدتها 21 يوماً قبل دخول أراضيها.

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