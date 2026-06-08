يامال يقترب من دعم «لاروخا» في المباراة الأولى بالمونديال

زادت التوقعات بشأن مشاركة لامين يامال في مباراة إسبانيا الأولى ببطولة كأس العالم ضد الرأس الأخضر، المقرر لها يوم 15 يونيو (حزيران).

يغيب يامال عن الملاعب منذ 22 أبريل (نيسان) بسبب إصابة عضلية، حرمت اللاعب الشاب من المشاركة مع فريقه برشلونة في المراحل الأخيرة من الموسم الذي شهد تتويج العملاق الكاتالوني بلقب الدوري الإسباني.

من جانبه، بدا لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا متفائلاً بحذر بشأن جاهزية اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عاماً خلال أسبوع، ولكنه لم يؤكد إمكانية مشاركته أساسياً.

وسيغيب يامال ونيكو ويليامز وفيكتور مونيوز عن ودية إسبانيا ضد بيرو، الاثنين، في مدينة بويبلا المكسيكية.

لكن دي لا فوينتي قال في مؤتمر صحافي: «اللاعبون الثلاثة في الاتجاه الصحيح ليكونوا جاهزين للمشاركة يوم 15 يونيو، لكن لا نعلم عدد الدقائق التي سيلعبونها».

أوضح مدرب إسبانيا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لكن إصابة يامال مختلفة عن إصابة نيكو ومونيوز، لذا فكل لاعب ينفذ برنامجاً علاجياً خاصاً، سيستغرق أوقاتاً مختلفة».

وتابع: «ويبقى الأهم أن يكون اللاعبون جاهزين للمشاركة في أول مباراة، وأن يكونوا جاهزين لإمكانية الاستعانة بهم لوقت ما خلال افتتاح مشوارنا».

ويبقى منتخب إسبانيا ضمن المرشحين بقوة للتتويج بكأس العالم رغم تعادل 1 / 1 مع العراق يوم الخميس الماضي، وقبلها التعادل السلبي مع مصر في مباراة ودية أخرى خلال مارس (آذار).

وقال ييريمي بينو مهاجم إسبانيا في مؤتمر صحافي: «وجودنا في قائمة المرشحين أمر طبيعي بسبب الإنجازات التي حققناها في سنوات رائعة، وفخورون بها كثيراً».

وأضاف: «يجب ألا نتأثر بالضغوط، بل علينا استغلالها للتحسن وتقديم أداء أفضل».