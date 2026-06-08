عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:40 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: مودريتش الوجه الأبدي لكرواتيا

لوكا مودريتش (إ.ب.أ)
لوكا مودريتش (إ.ب.أ)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: مودريتش الوجه الأبدي لكرواتيا

لوكا مودريتش (إ.ب.أ)
لوكا مودريتش (إ.ب.أ)

بعد موسم أول محبط في الدوري الإيطالي لكرة القدم انتهى به مصاباً مع فريقه ميلان، يأمل المخضرم لوكا مودريتش (40 عاماً) استعادة ابتسامته وعاداته مع منتخب كرواتيا في نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سواء أرتدى قناع الكربون الأسود لحماية عظمة وجنته اليسرى، التي خضعت لعملية جراحية أخيراً أم لا، في 17 يونيو (حزيران) الحالي؛ موعد المباراة الأولى في خامس مشاركة له بكأس العالم، يعدّ مودريتش البطل الخارق لكرة القدم الكرواتية. «لا أحد استطاع، ولن يستطيع، أن يحل محله... مسيرته فريدة من نوعها في كرواتيا، كما هي الحال في عالم كرة القدم»؛ قال زميله السابق في المنتخب، إيفان راكيتيتش، لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت».

ورد مودريتش الشهر الماضي، على هامش إحدى مباريات الدوري الإيطالي، على بعض التعليقات: «أنا بطل خارق؟ أنا مجرد رجل عادي». وفي حين سيكون العرس الكروي العالمي في أميركا الشمالية آخر بطولة كبرى للاعب الوسط صاحب الـ197 مباراة دولية (28 هدفاً)، فإن مكانته في تاريخ المنتخب الكرواتي باتت راسخة.

مع وجود مودريتش، الذي كان حينها في ذروة قوته، وهو يحرك الخيوط في خط الوسط، أحدثت كرواتيا ضجة في آخر نسختين من كأس العالم، حين خسرت أمام فرنسا 2 - 4 في نهائي عام 2018، وأمام الأرجنتين 0 - 3 في نصف النهائي بعد 4 سنوات في قطر. وفي النسخة الأخيرة من «كأس أوروبا 2024»، فشلت كرواتيا، التي ضمت حينها لاعبين مسنين، في تجاوز دور المجموعات. دفع هذا الفشل مدرب المنتخب زلاتكو داليتش إلى تجديد دماء فريقه من خلال استدعاء بيتر سوتشيتش (22 عاماً)، ومارتن باتورينا (23 عاماً)، ولوكا فوشكوفيتش (19 عاماً)، مع الاستمرار في الاعتماد على مودريتش لمواجهة إنجلترا في 17 يونيو الحالي في أرلينغتون (بولاية تكساس الأميركية)، وبنما يوم 24 منه في تورونتو (كندا)، وغانا يوم 27 منه في فيلادلفيا (ولاية بنسلفانيا) ضمن المجموعة الـ12 الصعبة.

«مجموعتنا قوية، وإنجلترا قوية. في كأس العالم، كل مباراة صعبة»، هكذا حذّر الفائز بـ«الكرة الذهبية» عام 2018 الذي خاض 19 مباراة في نهائيات كأس العالم، سجل خلالها هدفين. ولتفسير استمراريته المذهلة، يذكر صانع الألعاب، الذي يعود تاريخ أول مباراة دولية له إلى أكثر من 20 عاماً، وتحديداً إلى مارس (آذار) 2006 «عوامل عدة»، أبرزها: «الحصول على قسط كاف من النوم، والتدريب الجيد، والاهتمام بكل شيء، ولكن الأهم من ذلك كله هو شغفي بكرة القدم».

وُضع هذا الشغف تحت مجهر الاختبارات في الأشهر الأخيرة. مودريتش، الذي حصد كل الألقاب مع ريال مدريد الإسباني بين عامي 2012 و2025، بما في ذلك 4 ألقاب في الدوري و6 ألقاب في «دوري أبطال أوروبا»، أنهى موسم 2025 - 2026 بقميص ميلان؛ النادي الذي حلم باللعب له منذ صغره، بصورة محبطة. بعد سلسلة من المباريات من دون هزيمة بين الجولتين الثانية والـ25، خسر «ديافولو (الشيطان)» 7 من مبارياته الـ13 الأخيرة؛ مما سمح لجاره اللدود إنتر بحسم لقب «سيري.أ» للمرة الـ21 في تاريخه. والأسوأ من ذلك، خسر ميلان على أرضه أمام كالياري 1 - 2 في الجولة الـ38 الأخيرة، ليخسر فرصة التأهل إلى «دوري أبطال أوروبا» ويتراجع من المركز الـ3 إلى الـ5 في غضون 90 دقيقة فقط.

وعلى الرغم من إصابته في وجهه إثر اصطدامه بمانويل لوكاتيلي خلال مواجهة يوفنتوس في 26 أبريل (نيسان) الماضي وخضوعه لاحقاً لعملية جراحية لعلاج كسر في عظم وجنته اليسرى، فإن مودريتش اختصر فترة تعافيه ليساعد فريقه في مباراته الأخيرة. بدا الكرواتي؛ الذي يُعدّ من أفضل لاعبي خط الوسط في التاريخ (هدفان و3 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بالدوري الإيطالي) عاجزاً عن إيجاد الحلول، بل كأنه لا يملك الخبرة الكافية لإنقاذ «روسونيري» من محنته. وصل إحباطه إلى إمكانية دفعه للتخلي عن عامه الأخير من عقده، بل وربما اعتزال اللعب نهائياً. إلا إذا أعادت إليه مغامرةٌ ناجحةٌ أخرى بقميص منتخب بلاده ابتسامتَه ورغبتَه في مواصلة تحدي الزمن.

مواضيع
كأس العالم رياضة كرة القدم أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رئيسة وزراء الدنمارك: من المريح أن إريكسن بخير

رياضة عالمية انهيار ثان على أرض الملعب لكريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي (أ.ف.ب)

رئيسة وزراء الدنمارك: من المريح أن إريكسن بخير

أدى انهيار ثان على أرض الملعب لكريستيان إريكسن، لاعب المنتخب الدنماركي لكرة القدم، إلى استجابة من رئيسة وزراء الدنمارك نفسها.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
رياضة عربية ياسين بونو (رويترز)
رياضة عربية

مونديال 2026: بونو السد المنيع لعرين أسود الأطلس

في سن الخامسة والثلاثين يعتبر ياسين بونو سداً منيعاً للمنتخب المغربي لكرة القدم، والحل المنشود للذهاب بعيداً في مونديال أميركا الشمالية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية كريستيان إريكسن (أ.ب)
رياضة عالمية

الاتحاد الدنماركي: إريكسن سيخرج «قريباً» من المستشفى

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، الاثنين، أن لاعب خط الوسط كريستيان إريكسن «بصحة جيدة»، ومن المتوقع خروجه من المستشفى «قريباً».

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
رياضة عالمية لامين يامال (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: يامال ووليامز متاحان للمشاركة في المباراة الافتتاحية لإسبانيا

أكد مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي أن الجناحيْن لامين يامال ونيكو وليامز سيكونان جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب «لا روخا».

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة عالمية مشجعون إيرانيون يحيون منتخب بلادهم وهو يمر بحافلة أمامهم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: خلف أبواب موصدة وبهدوء... إيران تجري تدريباتها في المكسيك

بخطوات جانبية، وجريات إحماء، ولمسات أولى للكرة... أجرى المنتخب الإيراني لكرة القدم حصته التدريبية الافتتاحية خلف أبواب موصدة مساء الأحد في المكسيك...

«الشرق الأوسط» (تيخوانا)
الرياضة رياضة عالمية

رئيسة وزراء الدنمارك: من المريح أن إريكسن بخير

انهيار ثان على أرض الملعب لكريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي (أ.ف.ب)
انهيار ثان على أرض الملعب لكريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي (أ.ف.ب)
  • كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»
TT
  • كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة وزراء الدنمارك: من المريح أن إريكسن بخير

انهيار ثان على أرض الملعب لكريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي (أ.ف.ب)
انهيار ثان على أرض الملعب لكريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي (أ.ف.ب)

أدى انهيارٌ ثان على أرض الملعب لكريستيان إريكسن، لاعب المنتخب الدنماركي لكرة القدم، إلى استجابة من رئيسة وزراء الدنمارك نفسها. وأصبح إريكسن في حالة مستقرة، بعد إجراء فحوص في المستشفى، عقب انهياره، أمس الأحد، في مباراة ودية بأودينسي أمام منتخب أوكرانيا، والتي لم تستكمل وفي مشاهد تُشابه ما حدث في عام 2021، عندما اضطر الأطباء لإنعاشه على أرض الملعب، خلال مباراة في بطولة أمم أوروبا، أحاط به زملاؤه القلِقون لحجب الرؤية عن الطاقم الطبي أثناء عمله وقد فقَدَ وعيه، لكنه تمكّن لاحقاً من السير إلى سيارة الإسعاف. ومع تدفق رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء من عالم كرة القدم، كتبت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتة فريديكنس، على «فيسبوك»: «أفكاري مع كريستيان إريكسن... ومع جميع المحيطين به الذين تأثروا بهذا الأمر». وأضافت: «إنه لأمر مريح للغاية أنه بخير في ظل هذه الظروف»، ويتعين على لاعب خط وسط نادي فولفسبورغ الألماني، البالغ من العمر 34 عاماً، اتخاذ قرار مهم بشأن بقية مسيرته الكُروية، فقد زُرع له جهاز مزيل رجفان خاص تحت الجلد، بعد تعرضه لسكتة قلبية في عام 2021، وعاد إلى ممارسة كرة القدم في عام 2022. وتكهّن أطباء لم يشاركوا في علاجه بأن ذلك الجهاز تدخّل، يوم الأحد، وعمل كما ينبغي، وربما أنقذ حياته. ومن المتوقع أن يستشير إريكسن الأطباء بشأن مخاطر تعرضه لانهيار جديد أثناء المباريات، وما إذا كان ينبغي له اعتزال اللعب. وهبط فريق فولفسبورغ لدوري الدرجة الثانية الألماني، الشهر الماضي، وكانت هناك محادثات مقرَّرة، هذا الأسبوع، حول إمكانية استمراره مع النادي. وقال بيتر مولر، المدير الرياضي للمنتخب الدنماركي، عن مستقبل إريكسن: «على كريستيان أن يجيب على هذا. لا أعلم. أعتقد أن طرح هذا السؤال مشروع تماماً، لكنني لا أعلم».

مواضيع
كأس العالم رياضة كرة القدم الدنمارك
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الدنماركي: إريكسن سيخرج «قريباً» من المستشفى

كريستيان إريكسن (أ.ب)
كريستيان إريكسن (أ.ب)
  • كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»
TT
  • كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الدنماركي: إريكسن سيخرج «قريباً» من المستشفى

كريستيان إريكسن (أ.ب)
كريستيان إريكسن (أ.ب)

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، الاثنين، أن لاعب خط الوسط كريستيان إريكسن، الذي خضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سقوطه مغشياً عليه خلال مباراة في عام 2021، وسقط مجدداً على أرض الملعب، الأحد، «بصحة جيدة»، ومن المتوقع خروجه من المستشفى «قريباً». ونُقل عن طبيب الفريق، مورتن بوسن، في بيان صادر عن الاتحاد المحلي للعبة نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «تحدثت مع كريستيان، هذا الصباح، وهو بصحة جيدة، إنه مع عائلته، ومعنوياته عالية. نتوقع أن يُسمح له بالمغادرة والعودة إلى منزله قريباً». ولم تُنشر أي معلومات حول طبيعة سقوط اللاعب أو تأثير ما حصل على مسيرته الكروية. وأضاف بوسن: «نحن نُولي اللاعبين والجهاز الفني عناية فائقة، ونبقى على تواصل دائم معهم». وسقط لاعب خط الوسط الهجومي، البالغ 34 عاماً، في الدقيقة 64 في ودية للمنتخب الدنماركي أمام ضيفه الأوكراني، عندما كان متقدماً 2-1. وهرع الطاقم الطبي فوراً لنجدته، وأوقف الحَكَم المباراة التي كانت تُقام في أودنسه، بعد 15 دقيقة من الحادثة. وبعد تلقّيه العلاج، نهض لاعب خط الوسط الهجومي وغادر الملعب بمفرده، وفق ما أكد الطبيب بعد الحادث، ليجري نقله إلى مستشفى جامعة أودنسه. وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان ذكريات المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2021 في كوبنهاغن، عندما تعرّض كريستيان إريكسن لأزمة قلبية. وخضع إريكسن لاحقاً لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان تحت الجلد، وتمكّن من استئناف مَسيرته الكروية، في أوائل عام 2022، بعد ثمانية أشهر من الحادث.

مواضيع
كرة القدم رياضة كأس العالم الدنمارك
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: يامال ووليامز متاحان للمشاركة في المباراة الافتتاحية لإسبانيا

لامين يامال (رويترز)
لامين يامال (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: يامال ووليامز متاحان للمشاركة في المباراة الافتتاحية لإسبانيا

لامين يامال (رويترز)
لامين يامال (رويترز)

أكد مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، أن الجناحين لامين يامال ونيكو وليامز سيكونان جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب «لا روخا» في نهائيات «كأس العالم» التي تنطلق في 11 من الشهر الحالي. وغاب كل من يامال (18 عاماً) نجم برشلونة، ووليامز (23 عاماً) الذي يدافع عن ألوان أتلتيك بلباو، عن نهاية الموسم بسبب إصابات في عضلات الفخذ اليسرى، وستكون عودتهما الوشيكة بمثابة دفعة كبيرة لـ«أبطال أوروبا». وكان يامال قد أُصيب، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، مع برشلونة. وبغيابه، تعادل أبطال «مونديال 2010» في مباراتهم الودية ضد العراق 1-1، الخميس، في لا كورونيا. كما يعاني فيكتور مونوس (22 عاماً)، جناح أوساسونا، إصابة أيضاً، لكنه سيكون جاهزاً، بدوره، لمواجهة الرأس الأخضر. ولم يسافر اللاعبون الثلاثة إلى بويبلا بالمكسيك، حيث سيخوض «لا روخا» مباراته الودية الأخيرة ضد منتخب البيرو، الاثنين. وأوضح دي لا فوينتي، خلال مؤتمر صحافي: «نأسف لعدم وجودهم معنا، لكن الجهاز الطبي وطاقم اللياقة البدنية أوصوا بإبقائهم» في معسكر المنتخب بالولايات المتحدة. وقال: «سيكون اللاعبون الثلاثة جاهزين للمباراة المقبلة»، في إشارة إلى انطلاق «كأس العالم». ويستهل المنتخب الإسباني، حامل لقب «كأس أوروبا»، مشواره في العرس الكُروي العالمي الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، في 15 يوينو (حزيران)، ضمن المجموعة الثامنة. وإلى جانب الرأس الأخضر، سيواجه منتخب إسبانيا منتخب السعودية في 21 منه، ثم منتخب الأوروغواي بعد 7 أيام.

مواضيع
كرة القدم كأس العالم رياضة المكسيك