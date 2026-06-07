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الرياضة رياضة عالمية

«جاكس الدرعية» يخصص مساحة لعرض مباريات كأس العالم 2026

المساحة تتسع لأكثر من ألف مشجع في كل مباراة وزعت على صالتين (حي جاكس)
المساحة تتسع لأكثر من ألف مشجع في كل مباراة وزعت على صالتين (حي جاكس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«جاكس الدرعية» يخصص مساحة لعرض مباريات كأس العالم 2026

المساحة تتسع لأكثر من ألف مشجع في كل مباراة وزعت على صالتين (حي جاكس)
المساحة تتسع لأكثر من ألف مشجع في كل مباراة وزعت على صالتين (حي جاكس)

أعلنت مؤسسة «بينالي الدرعية» عن تخصيص مساحة في حي جاكس بالدرعية للجماهير الرياضية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026، التي ستقام خلال الفترة من 10 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) المقبل.

وتتسع المساحة التي تحمل اسم «كوكاكولا فان زون»، ضمن شراكة بين المؤسسة والشركة، لأكثر من ألف مشجع في كل مباراة، وزعت على صالتين مخصصتين للمشاهدة، مجهزة بشاشات «إل إيه دي» بمواصفات سينمائية، إلى جانب برنامج ترفيهي غني يمتد من الساعة السادسة مساءً حتى الرابعة صباحاً في أيام المباريات.

وسيتمكن الزوار من مشاهدة جميع مباريات المنتخب السعودي، إلى جانب مباريات المنتخبات العالمية، والعربية والخليجية، في مختلف الأدوار، وصولاً إلى المباراة النهائية.

وخلال الفترات الفاصلة بين المباريات، أدرج برنامج ترفيهي يشمل ألعاباً إلكترونية، وغرفة تفاعلية للتحديات الكروية، ومساحة مخصصة للعائلات، إلى جانب أنشطة موجهة للعائلات، وهواة كرة القدم، وضيوف الشركات.

وتأتي هذه الفعالية تأكيداً على دور حي جاكس بوصفه محرّكاً للاقتصاد الإبداعي والابتكار المحلي في السعودية، وبوصفه وجهة فريدة تتيح لزوارها استكشاف ثقافة المملكة على مدار العام.

يذكر أن الحي الإبداعي «جاكس» يمتد على مساحة 73,500 متر مربع، ويحتضن عدداً من المؤسسات والفنانين والمبدعين من مختلف التخصصات، والذين يسهمون في تشكيل المشهد الثقافي السعودي المعاصر، بما في ذلك المتحف السعودي للفن المعاصر (ساموكا)، و«استوديوهات جاكس للأفلام»، و«ثمانية»، و«تلفاز 11»، كما يُعد الموقعَ المفضل لعدد من أبرز المنصات والفعاليات الإبداعية الرائدة في المنطقة، بما في ذلك قمة الإبداع السنوية، والمهرجان السعودي للإبداع «أثر»، و«هِيَ هب»، و«أسبوع فن الرياض»، ومهرجان نور الرياض، ومنصة الابتكار في فنون الطهي «نكهات جاكس».

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سكالوني: كثير من لاعبي الأرجنتين غير جاهزين بنسبة 100 %

ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)
ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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سكالوني: كثير من لاعبي الأرجنتين غير جاهزين بنسبة 100 %

ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)
ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، بأنه لا يريد إثارة القلق قبيل مباراة فريقه الافتتاحية في «كأس العالم 2026».

وفي الوقت نفسه، اعترف سكالوني بأن «كثيراً من اللاعبين ليسوا جاهزين بنسبة 100 في المائة» للدفاع عن لقب المونديال.

وشاهد النجم المخضرم ليونيل ميسي فوز منتخب الأرجنتين 2 - 0 على منتخب هندوراس ودياً، السبت، في «كوليدج ستيشن» بولاية تكساس الأميركية، من مقاعد البدلاء.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي سيبلغ 39 عاماً قريباً، يعاني مؤخراً من إصابة في عضلة الفخذ.

وقال سكالوني قبل مباراة هندوراس: «ليو يحرز تقدماً جيداً، وقد تدرب بالفعل بشكل جزئي مع الفريق، وهذا أمر ممتاز».

ويبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيشارك في المباراة الودية الأخيرة منتصف الأسبوع ضد المنتخب الآيسلندي أم لا.

كما لم يشارك الحارس إيميليانو مارتينيز، إلى جانب عدد من أعضاء المنتخب الفائز بـ«كأس العالم 2022».

وكان مارتينيز تعرض لكسر في أصبعه قبل فوز فريقه آستون فيلا الإنجليزي على فرايبورغ الألماني في نهائي بطولة «الدوري الأوروبي» الشهر الماضي.

ومع ذلك، تتوقع وسائل الإعلام الأرجنتينية أن يكون الحارس الأرجنتيني جاهزاً أيضاً لمباراة الفريق الافتتاحية بكأس العالم في 16 يونيو (حزيران) الحالي ضد منتخب الجزائر.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيلعب ضمن المجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برفقة منتخبات النمسا والأردن والجزائر.

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الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: سينياكوفا وتاونسند تفوزان بلقب «زوجي السيدات»

كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)
كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: سينياكوفا وتاونسند تفوزان بلقب «زوجي السيدات»

كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)
كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)

واصلت التشيكية كاترينا سينياكوفا والأميركية تايلور تاونسند تألقهما في منافسات «الزوجي» بالبطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، بعدما تُوجتا بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة فرنسا المفتوحة - رولان غاروس» الأحد.

احتاجت سينياكوفا وتاونسند إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة (رويترز)

وتغلب الثنائي، متصدر التصنيف في منافسات الزوجي بالبطولة، على الزوجي المكون من الكازاخية آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش (المصنف الثاني)، بنتيجة 6 - 2 و7 - 5، في المباراة النهائية للبطولة، المقامة على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس.

آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش (أ.ف.ب)

واحتاجت سينياكوفا وتاونسند إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة والتتويج باللقب، ليعززا هيمنتهما بين أفضل فرق الزوجي هذا الموسم.

ويعدّ هذا اللقبَ الـ11 لسينياكوفا في مسابقات «غراند سلام»، بينما هو الثالث في مسيرة تاونسند، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«رابطة لاعبات التنس المحترفات».

سبق لسينياكوفا وتاونسند أن فازتا بلقب «زوجي السيدات» في بطولة «ويمبلدون» (أ.ف.ب)

وسبق لسينياكوفا وتاونسند أن فازتا بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة إنجلترا المفتوحة - ويمبلدون» و«بطولة أستراليا المفتوحة»، ضمن مسابقات «غراند سلام».

هذا هو اللقب الـ11 لسينياكوفا في مسابقات «غراند سلام» بينما يعدّ الثالث في مسيرة تاونسند (أ.ف.ب)

كما أنه اللقب الرابع لسينياكوفا في بطولة «رولان غاروس»، بعد فوزها سابقاً في باريس بلقب «زوجي السيدات» مع مواطنتها باربورا كريتشيكوفا عامي 2018 و2021، وكذلك مع النجمة الأميركية كوكو غوف عام 2024.

أما بالنسبة إلى تاونسند، فهذا هو لقبها الأول في «بطولة فرنسا» بعد حصولها على المركز الثاني مع الكندية ليلى فيرنانديز عام 2023.

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الرياضة تنس رولان غاروس غراند سلام فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

جائزة المجر الكبرى: مارك ماركيز يحقق الفوز 100 في مسيرته

مارك ماركيز (رويترز)
مارك ماركيز (رويترز)
  • بودابست: «الشرق الأوسط»
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  • بودابست: «الشرق الأوسط»
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جائزة المجر الكبرى: مارك ماركيز يحقق الفوز 100 في مسيرته

مارك ماركيز (رويترز)
مارك ماركيز (رويترز)

حقق مارك ماركيز، متسابق فريق دوكاتي، الانتصار رقم 100 في مسيرته عبر كل الفئات، بعد فوز بطل العالم سبع مرات بسباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد على حلبة بالاتون بارك.

وقضى ماركيز، الذي تعافى مؤخراً من جراحتين في كتفه وقدمه الشهر الماضي، أسبوعاً لا ينسى، بعد أن احتل مركز أول المنطلقين، وفاز بسباق السرعة السبت.

وتفوق الإسباني (33 عاماً) على بيدرو أكوستا متسابق كيه تي إم، ليحقق انتصاره الأول منذ سباق جائزة سان مارينو الكبرى العام الماضي، بينما احتل زميله في فريق دوكاتي فرانشيسكو بانيايا المركز الثالث.

وتحول السباق إلى كابوس لفريق أبريليا، عندما فقد خورخي مارتن توازنه في المنعطف الأول باللفة الأولى واصطدم بثلاثة متسابقين، من بينهم زميله في الفريق ومتصدر الترتيب ماركو بتسيكي.

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