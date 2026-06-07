«جاكس الدرعية» يخصص مساحة لعرض مباريات كأس العالم 2026

أعلنت مؤسسة «بينالي الدرعية» عن تخصيص مساحة في حي جاكس بالدرعية للجماهير الرياضية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026، التي ستقام خلال الفترة من 10 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) المقبل.

وتتسع المساحة التي تحمل اسم «كوكاكولا فان زون»، ضمن شراكة بين المؤسسة والشركة، لأكثر من ألف مشجع في كل مباراة، وزعت على صالتين مخصصتين للمشاهدة، مجهزة بشاشات «إل إيه دي» بمواصفات سينمائية، إلى جانب برنامج ترفيهي غني يمتد من الساعة السادسة مساءً حتى الرابعة صباحاً في أيام المباريات.

وسيتمكن الزوار من مشاهدة جميع مباريات المنتخب السعودي، إلى جانب مباريات المنتخبات العالمية، والعربية والخليجية، في مختلف الأدوار، وصولاً إلى المباراة النهائية.

وخلال الفترات الفاصلة بين المباريات، أدرج برنامج ترفيهي يشمل ألعاباً إلكترونية، وغرفة تفاعلية للتحديات الكروية، ومساحة مخصصة للعائلات، إلى جانب أنشطة موجهة للعائلات، وهواة كرة القدم، وضيوف الشركات.

وتأتي هذه الفعالية تأكيداً على دور حي جاكس بوصفه محرّكاً للاقتصاد الإبداعي والابتكار المحلي في السعودية، وبوصفه وجهة فريدة تتيح لزوارها استكشاف ثقافة المملكة على مدار العام.

يذكر أن الحي الإبداعي «جاكس» يمتد على مساحة 73,500 متر مربع، ويحتضن عدداً من المؤسسات والفنانين والمبدعين من مختلف التخصصات، والذين يسهمون في تشكيل المشهد الثقافي السعودي المعاصر، بما في ذلك المتحف السعودي للفن المعاصر (ساموكا)، و«استوديوهات جاكس للأفلام»، و«ثمانية»، و«تلفاز 11»، كما يُعد الموقعَ المفضل لعدد من أبرز المنصات والفعاليات الإبداعية الرائدة في المنطقة، بما في ذلك قمة الإبداع السنوية، والمهرجان السعودي للإبداع «أثر»، و«هِيَ هب»، و«أسبوع فن الرياض»، ومهرجان نور الرياض، ومنصة الابتكار في فنون الطهي «نكهات جاكس».