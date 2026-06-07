توخيل محبط من أداء إنجلترا أمام نيوزيلندا

أعرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن إحباطه من الأداء الذي وصفه بـ«العشوائي» لفريقه خلال الشوط الأول من المباراة الودية أمام نيوزيلندا التي انتهت بفوز صعب وسط أجواء حارة في فلوريدا، مساء السبت، ضمن الاستعدادات المكثفة لبطولة كأس العالم 2026.

ووصلت بعثة المنتخب الإنجليزي إلى ولاية فلوريدا في بداية الأسبوع لإقامة معسكر تدريبي في أجواء دافئة، وكانت مباراة السبت أولى الوديتين المقررتين في الولايات المتحدة، حيث غير توخيل تشكيلة الفريق بالكامل بين الشوطين بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله هاري كين برأسية رائعة إثر تمريرة عرضية من دجيد سبينس في الوقت بدل الضائع.

وظل هذا الهدف هو الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ريموند جيمس الذي شهد حضوراً جماهيريٍاً متواضعاً، وأبدى المدرب رضا أكبر عن أداء الفريق في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول الذي أحبطه أسلوب بعض اللاعبين فيه.

وقال توخيل: «أنا راضٍ عن النتيجة، لكنني لست سعيداً للغاية، بل أحببت الشوط الثاني أكثر من الشوط الأول».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن توخيل قوله: «أعتقد أننا كنا أكثر شراسة وقوة في الشوط الثاني سواء في الاستحواذ على الكرة أو استعادتها وصنعنا المزيد من الفرص والتوغلات الجيدة داخل منطقة الجزاء, كما التزمنا بمراكزنا بشكل أفضل، وهو ما منحنا سرعة أكبر في الأداء».

وتابع توخيل: «في الشوط الأول افتقدنا الالتزام بالمراكز وكان هناك الكثير من اللعب العشوائي... هذا الأمر تسبب في إبطاء إيقاع لعبنا وجعل عملية الضغط العكسي صعبة للغاية لأننا لم نكن في المواقع الصحيحة التي خططنا لها عند بدء الهجمات، وهذه هي خلاصة ما حدث في اللقاء».

وأضاف: «وبوضع الأمور في سياقها فإن العديد من لاعبينا خاضوا آخر مباراة مع بعضهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي قبل نصف عام، وتدربنا معاً في أربع حصص تدريبية فقط، كما قمت بمزج التشكيلة بالكامل لمنح الجميع 45 دقيقة كاملة وبالتالي لم يلعبوا سابقاً بهذه التوليفة والخطط، ويضاف إلى ذلك ظروف الطقس وأرضية الملعب، ومن الطبيعي أن تظهر المباراة بهذا الشكل».

وأبدى توخيل ارتياحه لتعرض لاعبيه لهذه الأجواء التي وصفها بأنها «حارة للغاية»، بعدما واجه الفريق بعض الأمطار والغيوم في مقر إقامته بويست بالم بيتش، كما عبر عن ارتياحه لعدم تعرض أي لاعب للإصابة على أرضية الملعب المتهالكة في تامبا قبل خوض الودية الثانية أمام كوستاريكا في أورلاندو يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف: «كان اللعب على هذه الأرضية صعباً للغاية لكنني أرى أنها لم تكن خطيرة لدرجة التسبب في إصابات ولم نسجل أي إصابة أو مخاوف بهذا الشأن، لكن السطح كان غير مستوٍ على الإطلاق، ومثل هذه الوضعية تجعل نقل الكرة وتحريكها سريعاً أمراً معقداً ولا تخدمك تماماً عندما تكون مستحوذاً على الكرة في معظم أوقات اللقاء».