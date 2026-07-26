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بيرنهام: سأعارض ترمب إذا اقتضت مصلحة بريطانيا ذلك

رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام (رويترز)
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بيرنهام: سأعارض ترمب إذا اقتضت مصلحة بريطانيا ذلك

رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام (رويترز)

أكَّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أندي بيرنهام، استعداده لانتقاد ومعارضة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا كان ذلك يصب في مصلحة بريطانيا، مشدداً على أن الدفاع عن المصالح الوطنية لبلاده سيظل أولويته.

وقال بيرنهام لشبكة «بي بي سي» البريطانية، في أول مقابلة موسعة له منذ توليه رئاسة الحكومة، إنه أجرى حواراً مثمراً مع ترمب، ووصفه بأنه «ودود للغاية».

لكن عندما سُئل مرتين عما إذا كان يثق بالرئيس الأميركي، لم يُجب، بل قال: «العالم يتغير، أليس كذلك؟ وبديهياً عليك أن تتعامل مع الأمور وفقاً لتطوراتها».

وأضاف خلال المقابلة: «لا يمكنني في أي وقت أن أقول إنني لن أتبنى رأياً مختلفاً عن رأي ترمب، أو أنني لن أحتاج إلى التعبير عن فكرة مختلفة إذا كانت في مصلحة بريطانيا».

وتابع: «تكمن قوتي في البقاء على تواصل وثيق مع الناس، وعلى مقربة من الجمهور، وهذا لن يتغير بصفتي رئيساً للوزراء».

وعند سؤاله عما إذا كان سينتقد ترمب ويعارضه علناً إذا استدعت الظروف ذلك، أجاب: «بالطبع، عليك أن تدافع عن مصلحتك الوطنية قبل أي شيء آخر، فهذا ما يتطلبه أداء هذه المهمة بالشكل الصحيح».

وقال بيرنهام أيضاً إنه كان قلقاً بشأن بدء ترمب للصراع مع إيران، وأنه «لن يتردد في قول ما يعتقد أنه الصواب».

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