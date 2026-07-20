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العالم أوروبا

بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا

تعهّد استعادة الاستقرار ودعم أوكرانيا

آندي برنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن (إ.ب.أ)
آندي برنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن (إ.ب.أ)
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بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا

آندي برنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن (إ.ب.أ)
آندي برنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن (إ.ب.أ)

تسلم زعيم حزب العمال أندي بيرنهام، أمس، رئاسة وزراء بريطانيا، متعهداً إطلاق «خطة تمتد لعشر سنوات»، وإحداث «تغيير واسع» في المملكة المتحدة التي «يتعين إعادة الاستقرار إليها»، كما وعد باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وحلّ بيرنهام (56 عاماً) الذي كان حتى يونيو (حزيران) الماضي رئيساً لبلدية منطقة مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا، محلّ رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر، ليصبح بذلك سابع شخص يشغل «10 داونينغ ستريت» خلال عشر سنوات.

وفي أول خطاب له بصفته رئيساً للوزراء، تعهّد بيرنهام إطلاق «أوسع عملية تغيير في البلاد منذ أربعة عقود»، والعمل على إعادة منح المواطنين شعوراً بالأمل. وشدد على أولوية «مكافحة التشرد». وقال بيرنهام إنه سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليؤكد له التزام «بريطانيا الكامل دعم كييف في مواجهة روسيا».

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أندي بيرنهام يعلن تشكيلته الحكومية ويتعهد إعادة استقرار بريطانيا

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