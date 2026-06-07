السفير الإيراني: منتخبنا مسموح له بدخول أميركا أيام مبارياته بكأس العالم فقط

قال السفير الإيراني لدى المكسيك أبو الفضل بسنديدة، بحسب تقارير إعلامية يوم السبت، إن لاعبي المنتخب الوطني الإيراني لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة إلا في يوم مبارياتهم في كأس العالم.

ونقلت وسائل إعلام مكسيكية عن بسنديدة قوله: «يمكنهم الدخول (إلى الولايات المتحدة) في الصباح وفي اليوم نفسه يتعين عليهم المغادرة».

كما أخبر بسنديدة الصحافيين في تيخوانا، وفقاً لترجمة إسبانية من قبل مترجم فوري، أن ما مجموعه 15 مسؤولاً من الاتحاد الإيراني لكرة القدم لم يحصلوا بعد على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لحضور كأس العالم الذي يبدأ يوم الخميس المقبل.

ومع ذلك، فإن الأمل هو أن يحصلوا على التأشيرات قبل مباراة إيران الأولى ضد نيوزيلندا في 15 يونيو (حزيران).

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فإن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، ومدير لوجستيات الفريق، من بين المتأثرين بذلك.

وقد حصل جميع أعضاء الفريق الإيراني على تأشيرات لدخول المكسيك، التي تشارك في استضافة البطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو (تموز) مع الولايات المتحدة وكندا، وتقام جميع مباريات مجموعة إيران في الولايات المتحدة.

وكانت الحرب بين إيران والولايات المتحدة قد بدأت في فبراير (شباط)، وكانت هناك شكوك حول ما إذا كان الفريق الإيراني سيتمكن من الوصول إلى

الولايات المتحدة لحضور بطولة كرة القدم.

وقال الاتحاد الإيراني في مايو (أيار) إنه سينقل المعسكر التدريبي للفريق من ولاية أريزونا الأميركية إلى تيخوانا في المكسيك، جنوب سان دييجو في كاليفورنيا.

ومن المقرر أن تقام أول مباراتين للمنتخب الإيراني - ضد نيوزيلندا في 15 يونيو وبلجيكا في 21 يونيو - في لوس أنجليس، ومن المقرر بعد ذلك أن تواجه إيران مصر في 26 يونيو في سياتل، بولاية واشنطن شمال غرب البلاد.