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رودجرز راضٍ عن الأداء... وإيليتشيتش يرجع الخسارة «لعدم الجاهزية»

بريندان رودجرز مدرب القادسية (رويترز)
بريندان رودجرز مدرب القادسية (رويترز)
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رودجرز راضٍ عن الأداء... وإيليتشيتش يرجع الخسارة «لعدم الجاهزية»

بريندان رودجرز مدرب القادسية (رويترز)
بريندان رودجرز مدرب القادسية (رويترز)

استهل القادسية مشواره في كأس الملك بانتصار عريض على الطائي بنتيجة 5 - 0 في مباراة أكد خلالها بريندان رودجرز، مدرب القادسية، رضاه عن أداء لاعبيه وسلوكهم، فيما أرجع دينكو إيليتشيتش، مدرب الطائي، الخسارة إلى عدم جاهزية فريقه بدنياً، في ظل بدء تحضيراته للموسم قبل ثلاثة أسابيع فقط.

وأشاد رودجرز بالطاقة والانضباط اللذين أظهرهما فريقه، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «سعيد بسلوك الفريق والطاقة التي قدمها. هذا النوع من المباريات أمام فريق من درجة مختلفة يكون صعباً دائماً، ومن واقع خبرتي، إذا لم يكن السلوك صحيحاً فقد تصبح المباراة معقدة». وأضاف: «المجهود الذي قدمه اللاعبون، والعمل الذي أظهروه يعكسان الجودة التي نملكها، والطائي قدم كل ما لديه في المباراة، لكنني سعيد بجودة الأهداف التي سجلناها، وكانت الأولوية القصوى بالنسبة لي هي السلوك الذي أظهره اللاعبون».

وأشار مدرب القادسية إلى أنه سيعتمد على كامل المجموعة خلال الموسم، نظراً إلى كثرة المنافسات والمباريات، وقال: «هذا الموسم سأعتمد على المجموعة كاملة، وسنشاهد تغييرات كبيرة خلال المباريات وأثناء اللعب، لأننا قد نخوض أكثر من 50 مباراة هذا الموسم، وأنا سعيد بمشاركة جميع اللاعبين».

وعن أهداف القادسية في الموسم الحالي، أكد رودجرز أن الفريق يتطلع إلى المنافسة على البطولات الأربع التي يشارك فيها، وقال: «نشارك في أربع مسابقات، وسنحاول تحقيق أي بطولة. ليست هناك مسابقة معينة أريد تحقيقها، لكننا في الوقت الحالي، وضمن المشروع، نعمل من أجل الفوز ببطولة».

وتحدث رودجرز عن مشاركة القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل ساعات من إجراء القرعة، مؤكداً أن البطولة تمثل خطوة مهمة في مسيرة النادي، وقال رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «لا أفكر في شيء معين قبل القرعة، أنا سعيد بأننا مشاركون في البطولة، فهي خطوة إلى الأمام بالنسبة للنادي». وأضاف: «نريد تحدي جميع المنافسين، وأمامنا موسم مثير، وهناك أمور كثيرة سنعمل على تحسينها وأخرى سنطورها، ودوري الأبطال يمثل خطوة إلى الأمام بالنسبة للنادي».

دينكو إيليتشيتش مدرب الطائي (نادي الطائي)

في المقابل، هنأ دينكو إيليتشيتش، مدرب الطائي، القادسية وجهازه الفني، مؤكداً أن فريقه كان يدرك صعوبة المواجهة، وقال: «أهنئ القادسية وجهازه الفني، كانت مباراة صعبة وكنا نعرف أنها ستكون كذلك بالنسبة لنا. نحن متقبلون الوضع، وبدأنا التحضير قبل ثلاثة أسابيع، وهذه كانت أول مباراة لنا، وكنا نعرف أننا غير جاهزين بدنياً لخوض المباراة، وأشكر اللاعبين».

وأوضح إيليتشيتش أن التركيز سينصب خلال المرحلة المقبلة على بناء فريق قادر على المنافسة في الدوري، وقال: «نهدف إلى بناء فريق بأسرع طريقة ممكنة للمنافسة في الدوري، وأشكر الجماهير التي حضرت ودعمتنا. لدينا كثير من اللاعبين الشباب، وقد منحونا كل ما لديهم». وأضاف: «نستهدف في المدى القريب جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في الدوري قبل فترة التوقف خلال شهر سبتمبر (أيلول)، وخلال فترة التوقف سنعمل على معالجة المشكلات، ثم نكمل الموسم بعد الإعداد خلال فترة التوقف الدولي المقبلة».

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دولّاك: نسعى لمواصلة الانتصارات في كأس الملك

الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك المدير الفني لفريق الرياض (نادي الرياض)
الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك المدير الفني لفريق الرياض (نادي الرياض)
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دولّاك: نسعى لمواصلة الانتصارات في كأس الملك

الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك المدير الفني لفريق الرياض (نادي الرياض)
الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك المدير الفني لفريق الرياض (نادي الرياض)

أكد الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك، المدير الفني لفريق الرياض، أن فريقه كان بحاجة إلى ردّة فعل وتعويض بعد المباراة الماضية، مشيراً إلى أن مباراة الزلفي جاءت جيدة بشكل عام، وأن اللاعبين قدموا أداءً جيداً جعل الجهاز الفني سعيداً بالنتيجة والأداء معاً.

وقال دولّاك، في تصريحات عقب المباراة التي فاز بها الفريق بثنائية، إن هدف الفريق يتمثل في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس الملك، موضحاً أن العمل يجري في الوقت ذاته على الابتعاد عن دائرة المنافسة على الهبوط في الدوري، لافتاً إلى أن الفريق ما زال يُحضَّر بالشكل المناسب لخوض الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف مدرب الرياض أن الفريق بات جاهزاً لخوض مثل هذه المباريات، معتبراً أن ذلك جاء نتيجة العمل الذي أنجزه الجهاز الفني خلال فترة الإعداد من النواحي الفنية والذهنية والتكتيكية، مؤكداً أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، وأنه لا يعتمد فقط على اللاعبين الأساسيين، بل يؤمن أيضاً بقدرة لاعبي البدلاء على صناعة الفارق.

وأشار دولّاك إلى أنه استدعى اليوم ثلاثة لاعبين من مقاعد البدلاء، قدّموا أداءً مميزاً وكان لهم تأثير واضح في مجريات المباراة، مؤكداً أن تأثير اللاعب البديل يجب أن يكون بالنسبة له بنفس أهمية وتأثير اللاعب الأساسي، وهو ما يحتاجه الفريق من جميع عناصره خلال المرحلة المقبلة.

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الرائد: الهلال سجل من ضربة جزاء «مجانية»

المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد (نادي الرائد)
المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد (نادي الرائد)
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مدرب الرائد: الهلال سجل من ضربة جزاء «مجانية»

المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد (نادي الرائد)
المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد (نادي الرائد)

قال المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد أنهم خاضوا مباراة صعبة في دور الـ32 في كأس الملك أمام خصم قوي وكبير مثل الهلال، موضحاً أنهم تعاملوا مع المباراة بواقعية، خصوصاً أن صفوف فريقه لم تكتمل حتى الآن.وأضاف المدرب المغربي في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي انتهى للهلال بنتيجة 2-0: «مازلنا ننتظر عودة خالد ناري ولاعبين آخرين، و في النهاية تعاملنا مع المواجهة بالشكل المطلوب، ولعبنا بطريقة دفاعية بحتة رغم أننا نفضّل اللعب الهجومي، و الهلال سجل هدفه الأول من ركلة جزاء مجانية، ونحن أهدرنا فرصة قبل ذلك، و الحمد لله على ما تم، وعلينا الآن الاستعداد للمباراة المقبلة».وأردف: «كنا نعلم أن فريقنا لن يستطيع اللعب بالنسق ذاته طوال الـ90 دقيقة، لذلك لعبنا ككتلة واحدة، خصوصًا أن الهلال يملك أسماء مميزة وحلولًا فردية كثيرة جدًا».وتابع المدرب المغربي حديثه بقوله: «اللاعبون الشباب يحتاجون إلى الوقت، وقد خاضوا معسكرًا على مستوى عالٍ، لدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين نعلّق عليهم آمالًا كبيرة، وسنركز عليهم من خلال تدريبات إضافية لاكتساب الخبرة، ونحن نعلم أن البداية صعبة، لكننا نعشق التحديات لأننا في «رائد التحدي»، و ليست لدي أي معلومة عن وجود صفقة جديدة في مركز حراسة المرمى».

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إنزاغي: مالكوم لم يشارك بسبب الإصابة… حققنا الأهم في كأس الملك

إنزاغي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي (خالد العوني)
إنزاغي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي (خالد العوني)
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إنزاغي: مالكوم لم يشارك بسبب الإصابة… حققنا الأهم في كأس الملك

إنزاغي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي (خالد العوني)
إنزاغي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي (خالد العوني)

قال الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال، إن السبب وراء غياب الثنائي البرازيلي مالكوم، والفرنسي سايمون بوابري عن مواجهة فريقه أمام الرائد، يعود لكونهما مصابين، مبيناً أنه لو كان بوابري متاحاً معه اليوم لكان ذلك أمراً جيداً.

وأوضح إنزاغي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إنهم حققوا هدفهم بالتأهل لدور الـ16 في كأس الملك بعد الفوز على الرائد بنتيجة 2 - 0، لا سيما أنه أجرى ثمانية تغييرات في القائمة عن مواجهة الفيصلي الماضية.

وتابع: «اجتهدنا أمام خصم متكتل دفاعياً، وفي النهاية نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل، ونحن نطمح إلى التحسن بشكل أكبر، وأشركنا عدداً من اللاعبين الشباب لمنح الفريق مزيداً من الحيوية، ونسعى دائماً إلى تقديم الأفضل».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عودة روبن نيفيز إلى مركزه الأساسي وتسجيله الأهداف، أجاب: «في كرة القدم يحدث كثير من المفاجآت، كما حدث مع كوليبالي الموسم الماضي، روبن لاعب مهم للفريق، ووجوده في خط الوسط مؤثر، لكن أحياناً نضطر لإشراكه في مركز آخر بسبب الإصابات ومحاولة إيجاد حلول بديلة».

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