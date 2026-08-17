رودجرز راضٍ عن الأداء... وإيليتشيتش يرجع الخسارة «لعدم الجاهزية»

استهل القادسية مشواره في كأس الملك بانتصار عريض على الطائي بنتيجة 5 - 0 في مباراة أكد خلالها بريندان رودجرز، مدرب القادسية، رضاه عن أداء لاعبيه وسلوكهم، فيما أرجع دينكو إيليتشيتش، مدرب الطائي، الخسارة إلى عدم جاهزية فريقه بدنياً، في ظل بدء تحضيراته للموسم قبل ثلاثة أسابيع فقط.

وأشاد رودجرز بالطاقة والانضباط اللذين أظهرهما فريقه، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «سعيد بسلوك الفريق والطاقة التي قدمها. هذا النوع من المباريات أمام فريق من درجة مختلفة يكون صعباً دائماً، ومن واقع خبرتي، إذا لم يكن السلوك صحيحاً فقد تصبح المباراة معقدة». وأضاف: «المجهود الذي قدمه اللاعبون، والعمل الذي أظهروه يعكسان الجودة التي نملكها، والطائي قدم كل ما لديه في المباراة، لكنني سعيد بجودة الأهداف التي سجلناها، وكانت الأولوية القصوى بالنسبة لي هي السلوك الذي أظهره اللاعبون».

وأشار مدرب القادسية إلى أنه سيعتمد على كامل المجموعة خلال الموسم، نظراً إلى كثرة المنافسات والمباريات، وقال: «هذا الموسم سأعتمد على المجموعة كاملة، وسنشاهد تغييرات كبيرة خلال المباريات وأثناء اللعب، لأننا قد نخوض أكثر من 50 مباراة هذا الموسم، وأنا سعيد بمشاركة جميع اللاعبين».

وعن أهداف القادسية في الموسم الحالي، أكد رودجرز أن الفريق يتطلع إلى المنافسة على البطولات الأربع التي يشارك فيها، وقال: «نشارك في أربع مسابقات، وسنحاول تحقيق أي بطولة. ليست هناك مسابقة معينة أريد تحقيقها، لكننا في الوقت الحالي، وضمن المشروع، نعمل من أجل الفوز ببطولة».

وتحدث رودجرز عن مشاركة القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل ساعات من إجراء القرعة، مؤكداً أن البطولة تمثل خطوة مهمة في مسيرة النادي، وقال رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «لا أفكر في شيء معين قبل القرعة، أنا سعيد بأننا مشاركون في البطولة، فهي خطوة إلى الأمام بالنسبة للنادي». وأضاف: «نريد تحدي جميع المنافسين، وأمامنا موسم مثير، وهناك أمور كثيرة سنعمل على تحسينها وأخرى سنطورها، ودوري الأبطال يمثل خطوة إلى الأمام بالنسبة للنادي».

دينكو إيليتشيتش مدرب الطائي (نادي الطائي)

في المقابل، هنأ دينكو إيليتشيتش، مدرب الطائي، القادسية وجهازه الفني، مؤكداً أن فريقه كان يدرك صعوبة المواجهة، وقال: «أهنئ القادسية وجهازه الفني، كانت مباراة صعبة وكنا نعرف أنها ستكون كذلك بالنسبة لنا. نحن متقبلون الوضع، وبدأنا التحضير قبل ثلاثة أسابيع، وهذه كانت أول مباراة لنا، وكنا نعرف أننا غير جاهزين بدنياً لخوض المباراة، وأشكر اللاعبين».

وأوضح إيليتشيتش أن التركيز سينصب خلال المرحلة المقبلة على بناء فريق قادر على المنافسة في الدوري، وقال: «نهدف إلى بناء فريق بأسرع طريقة ممكنة للمنافسة في الدوري، وأشكر الجماهير التي حضرت ودعمتنا. لدينا كثير من اللاعبين الشباب، وقد منحونا كل ما لديهم». وأضاف: «نستهدف في المدى القريب جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في الدوري قبل فترة التوقف خلال شهر سبتمبر (أيلول)، وخلال فترة التوقف سنعمل على معالجة المشكلات، ثم نكمل الموسم بعد الإعداد خلال فترة التوقف الدولي المقبلة».