«كأس إيطاليا»: ساسولو وبيزا يصعدان لدور الـ32

صعد فريقا ساسولو وبيزا لدور الـ32 في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، الاثنين.
وبأقل مجهود، تأهل ساسولو بالفوز على ضيفه تشيزينا بنتيجة 3 - صفر.
وتقدم ساسولو بثنائية في الشوط الأول، سجلها كريستيان فولباتو وفاسيلي أدزيتش في الدقيقتين 13 و45+2.
وفي الشوط الثاني، أضاف لوكا ليباني الهدف الثالث في الدقيقة 75.
وبشق الأنفس، تأهل بيزا على حساب إمبولي بعد الفوز 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 - 1.
لم يحافظ بيزا على التقدم بهدف توماس ماراس في الدقيقة 44، وتعادل إدواردو سابوريتي لإمبولي في الدقيقة 61.