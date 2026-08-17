إنفانتينو يقيل مسؤولاً تنفيذياً في «فيفا» بعد تصريحاته عن «الخداع»

أُقيل المسؤول التنفيذي البارز في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي كان أول من خرج علناً عن الصف وانتقد جياني إنفانتينو بسبب خطته لبيع حصة بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني مرتبطة بكأس العالم.

واكتفى متحدث باسم «فيفا»، الذي يواجه أزمة متصاعدة، بالقول إن «علاقة العمل» مع كيفن لامور، مدير العمليات الذي اتهم إنفانتينو بخداع الموظفين، قد «انتهت».

وكان لامور قد أصدر بيانه المدوي لوكالة «أسوشييتد برس» في 31 يوليو (تموز)، بعدما كشفت «التايمز» تفاصيل مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي أُلغي لاحقاً.

وقال لامور إن الموظفين تعرضوا لـ«الخداع» من جانب إنفانتينو، متهماً رئيس «فيفا» بانعدام الشفافية في مساعيه لجمع مزيد من رأس المال عن طريق الاستثمار الخاص.

وقال لامور، الذي سبق له العمل مع إنفانتينو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: «إنه مشروع شخص واحد».

وأضاف: «لا يجب فقط ألا يمضي هذا المشروع قدماً... بل حان الوقت الآن لكي يطرح القادة السياسيون في كرة القدم على أنفسهم الأسئلة الصحيحة، ويتخذوا القرارات الصحيحة».

وكان لامور قد توقع أن تترتب على بيانه عواقب شخصية بالنسبة إليه، إذ قال: «إذا كان ذلك يعني أنني سأفقد وظيفتي، فليكن. سأفهم ذلك القرار وأحترمه. على الأقل سأنام مرتاحاً الليلة».

وقال متحدث باسم «فيفا»: «يمكننا التأكيد أن علاقة العمل بين (فيفا) وكيفن لامور، بصفته مدير العمليات في (فيفا)، انتهت في 17 أغسطس (آب) 2026».

وأضاف البيان: «يشكر (فيفا) كيفن على عامين من الخدمة، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل. ولن يصدر أي تعليق إضافي بشأن هذه المسألة».

وأُبلغ موظفو «فيفا» برحيل لامور عبر رسالة إلكترونية أرسلها ماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي.

وفي رسالة إلكترونية منفصلة اطلعت عليها «التايمز»، كتب غرافستروم أيضاً إلى نواب رئيس «فيفا» وأعضاء مجلس الاتحاد الدولي: «بعد المناقشات الأخيرة، اتفق (فيفا) ومدير العمليات لدينا، كيفن لامور، على أن يفترق الطرفان».

وأضاف: «اتُخذ هذا القرار بعد دراسة متأنية، ومع احترام كبير لكيفن، على الصعيدين الشخصي والمهني».

وتابع غرافستروم: «انضم كيفن إلى (فيفا) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وأشرف خلال هذه الفترة على مرحلة شهدت تغييرات كبيرة، بما في ذلك تحسين العلاقات مع أصحاب المصلحة، وإنجاز عدد من المشاريع المهمة ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العديد من الإنجازات الرئيسية الأخرى».

وأضاف: «أود أن أعبر عن امتناني لكيفن على هذه الإسهامات، وعلى عمله والتزامه اليومي نيابة عن (فيفا)».

ويأتي رحيل لامور بعد مغادرة كارلوس كورديرو، المستشار البارز لإنفانتينو، الذي استقال في يوليو بسبب القضية ذاتها.

وتشير «التايمز» إلى أن لامور كان ثالث أعلى مسؤول من حيث المنصب داخل «فيفا».