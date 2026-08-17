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إنفانتينو يقيل مسؤولاً تنفيذياً في «فيفا» بعد تصريحاته عن «الخداع»

مدير العمليات يدفع ثمن اتهامه لجياني بمعاملة الموظفين بـ«الازدراء والترهيب»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
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إنفانتينو يقيل مسؤولاً تنفيذياً في «فيفا» بعد تصريحاته عن «الخداع»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)

أُقيل المسؤول التنفيذي البارز في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي كان أول من خرج علناً عن الصف وانتقد جياني إنفانتينو بسبب خطته لبيع حصة بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني مرتبطة بكأس العالم.

واكتفى متحدث باسم «فيفا»، الذي يواجه أزمة متصاعدة، بالقول إن «علاقة العمل» مع كيفن لامور، مدير العمليات الذي اتهم إنفانتينو بخداع الموظفين، قد «انتهت».

وكان لامور قد أصدر بيانه المدوي لوكالة «أسوشييتد برس» في 31 يوليو (تموز)، بعدما كشفت «التايمز» تفاصيل مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي أُلغي لاحقاً.

وقال لامور إن الموظفين تعرضوا لـ«الخداع» من جانب إنفانتينو، متهماً رئيس «فيفا» بانعدام الشفافية في مساعيه لجمع مزيد من رأس المال عن طريق الاستثمار الخاص.

وقال لامور، الذي سبق له العمل مع إنفانتينو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: «إنه مشروع شخص واحد».

وأضاف: «لا يجب فقط ألا يمضي هذا المشروع قدماً... بل حان الوقت الآن لكي يطرح القادة السياسيون في كرة القدم على أنفسهم الأسئلة الصحيحة، ويتخذوا القرارات الصحيحة».

وكان لامور قد توقع أن تترتب على بيانه عواقب شخصية بالنسبة إليه، إذ قال: «إذا كان ذلك يعني أنني سأفقد وظيفتي، فليكن. سأفهم ذلك القرار وأحترمه. على الأقل سأنام مرتاحاً الليلة».

وقال متحدث باسم «فيفا»: «يمكننا التأكيد أن علاقة العمل بين (فيفا) وكيفن لامور، بصفته مدير العمليات في (فيفا)، انتهت في 17 أغسطس (آب) 2026».

وأضاف البيان: «يشكر (فيفا) كيفن على عامين من الخدمة، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل. ولن يصدر أي تعليق إضافي بشأن هذه المسألة».

وأُبلغ موظفو «فيفا» برحيل لامور عبر رسالة إلكترونية أرسلها ماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي.

وفي رسالة إلكترونية منفصلة اطلعت عليها «التايمز»، كتب غرافستروم أيضاً إلى نواب رئيس «فيفا» وأعضاء مجلس الاتحاد الدولي: «بعد المناقشات الأخيرة، اتفق (فيفا) ومدير العمليات لدينا، كيفن لامور، على أن يفترق الطرفان».

وأضاف: «اتُخذ هذا القرار بعد دراسة متأنية، ومع احترام كبير لكيفن، على الصعيدين الشخصي والمهني».

وتابع غرافستروم: «انضم كيفن إلى (فيفا) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وأشرف خلال هذه الفترة على مرحلة شهدت تغييرات كبيرة، بما في ذلك تحسين العلاقات مع أصحاب المصلحة، وإنجاز عدد من المشاريع المهمة ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العديد من الإنجازات الرئيسية الأخرى».

وأضاف: «أود أن أعبر عن امتناني لكيفن على هذه الإسهامات، وعلى عمله والتزامه اليومي نيابة عن (فيفا)».

ويأتي رحيل لامور بعد مغادرة كارلوس كورديرو، المستشار البارز لإنفانتينو، الذي استقال في يوليو بسبب القضية ذاتها.

وتشير «التايمز» إلى أن لامور كان ثالث أعلى مسؤول من حيث المنصب داخل «فيفا».

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«دورة سينسيناتي»: كوبولي إلى ثمن النهائي بفوز ثأري

الإيطالي فلافيو كوبولي يتألق في سينسيناتي (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي يتألق في سينسيناتي (رويترز)
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«دورة سينسيناتي»: كوبولي إلى ثمن النهائي بفوز ثأري

الإيطالي فلافيو كوبولي يتألق في سينسيناتي (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي يتألق في سينسيناتي (رويترز)

صعد الإيطالي فلافيو كوبولي لدور الـ16 في منافسات فردي الرجال ببطولة سينسيناتي المفتوحة لتنس الأساتذة «فئة 1000 نقطة» بفوزه على البلجيكي ألكسندر بلوكس، الإثنين.

واجه كوبولي صعوبة بالغة في الفوز على منافسه البلجيكي بعد مباراة استمرت ساعتين و29 دقيقة.

تقدم النجم الإيطالي بنتيجة 7 / 5 في المجموعة الأولى، وحسم منافسه المجموعة الثانية بنتيجة 6 / 4 قبل أن يكرر كوبولي تفوقه بنتيجة 7 / 5 في المجموعة الثالثة، لينتزع بطاقة التأهل.

بهذا الفوز يثأر فلافيو كوبولي من خسارته أمام ألكسندر بلوكس في بطولة مونت كارلو أوائل أبريل (نيسان).

وسيلعب كوبولي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة الإسباني رافاييل خودار ضد التشيلي أليخاندرو تابيلو.

وفي مواجهة أخرى أقيمت الإثنين، تأهل تياغو أجوستين تيرانتي بفوز ماراثوني على الإسباني مارتن لاندالوس بنتيجة 7 / 5 (7 / 5) و7 / 6 (7 / 4) بعد مباراة استمرت ساعتين و16 دقيقة.

وينتظر تيرانتي الفائز من مواجهة التشيكي جاكوب مينشيك ضد الأسترالي رينكي هيجيكاتا.

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الرياضة تنس أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«لاليغا»: ديبورتيفو يفرط بالفوز في مستهل العودة بعد طول غياب

ديبورتيفو لا كورونيا اكتفى بالتعادل مع ضيفه إلتشي (إ.ب.أ)
ديبورتيفو لا كورونيا اكتفى بالتعادل مع ضيفه إلتشي (إ.ب.أ)
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«لاليغا»: ديبورتيفو يفرط بالفوز في مستهل العودة بعد طول غياب

ديبورتيفو لا كورونيا اكتفى بالتعادل مع ضيفه إلتشي (إ.ب.أ)
ديبورتيفو لا كورونيا اكتفى بالتعادل مع ضيفه إلتشي (إ.ب.أ)

فرط ديبورتيفو لا كورونيا بالفوز في مستهل عودته إلى الدوري الإسباني لكرة القدم بعد غياب دام ثمانية أعوام، وذلك بتعادله مع ضيفه إلتشي 1-1 الإثنين في المرحلة الافتتاحية.

وتقدم ديبورتيفو، بطل الدوري لعام 2000، منذ الدقيقة 21 عبر الوافد الجديد الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ بتمريرة من الوافد الجديد الآخر الإيطالي لورنزو أماتوتشي.

وجاء هدف لاعب مرسيليا الفرنسي السابق بعد سلسلة من 10 تمريرات متتالية، هي الأطول للفريق في هدف على أرضه في الدوري منذ موسم 2005-2006 على أقل تقدير، وفق «أوبتا» للاحصاءات.

وغادر أوباميانغ (37 عاما) مرسيليا قبل عام على نهاية عقده مع الفريق الفرنسي الذي خاض معه 92 مباراة سجل خلالها 44 هدفا مع 21 تمريرة حاسمة.

انضم إلى مرسيليا للمرة الأولى في صيف 2023، قبل أن يعود إليه عام 2025 بعد موسم أمضاه في السعودية مع نادي القادسية.

وعاد أوباميانغ إلى الدوري الإسباني بعد أربعة أعوام من انتهاء تجربته القصيرة التي امتدت ستة أشهر مع برشلونة عام 2022 (13 هدفا في 24 مباراة).

لكن إلتشي عاد من ملعب منافسه بنقطة بعد إدراكه التعادل في الدقيقة 76 من كرة رأسية لمارك أغوادو إثر ركلة ركنية.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا
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«دورة سينسيناتي»: شفيونتيك تواصل الدفاع عن اللقب بفوز صعب على ساكاري

البولندية إيغا شفيونتيك تتألق في سينسيناتي (رويترز)
البولندية إيغا شفيونتيك تتألق في سينسيناتي (رويترز)
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«دورة سينسيناتي»: شفيونتيك تواصل الدفاع عن اللقب بفوز صعب على ساكاري

البولندية إيغا شفيونتيك تتألق في سينسيناتي (رويترز)
البولندية إيغا شفيونتيك تتألق في سينسيناتي (رويترز)

واصلت البولندية إيغا شفيونتيك الدفاع عن لقبها في بطولة سينسيناتي للتنس «فئة 1000 نقطة» بعد فوز صعب على اليونانية ماريا ساكاري، لتتأهل لدور الـ16 لمنافسات فردي السيدات بالبطولة المقامة على الملاعب الصلبة، الإثنين.

وقلبت شفيونتيك تأخرها بمجموعة إلى فوز في 12 من أصل 14 شوطا لتتفوق على ساكاري بنتيجة 4 / 6 و6 / 1 و6 / 1 بعد مباراة استمرت ساعة و58 دقيقة.

ورفعت شفيونتيك رصيدها الإجمالي أمام ساكاري إلى 6 انتصارات مقابل 4 هزائم، و6 انتصارات مقابل هزيمة واحدة منذ بداية عام 2022 عندما خسرت أمام اليونانية في دور الثمانية ببطولة قطر المفتوحة.

وتحسن أداء المصنفة الأولى عالميا سابقا في جولة الملاعب الصلبة هذا العام، حيث حققت لقب بطولة تورنتو الأسبوع الماضي لتنهي غيابا طويلا عن منصات التتويج دام 11 شهرا، وبفوزها على ساكاري واصلت سلسلة انتصاراتها إلى 8 مباريات متتالية.

ستلعب إيغا شفيونتيك في المباراة القادمة ضد الفرنسية ديان باري التي تأهلت بالفوز على مواطنتها لويس بواسون بنتيجة 6 / 4 و6 / 3، الإثنين.

وسبق أن التقت شفيونتيك وباري مرة واحدة، حيث فازت النجمة البولندية بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 / 1 و6 / 1 في الدور الثاني من أولمبياد باريس 2024.

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