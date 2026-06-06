رومانيا تتفوق على ويلز ودياً قبل انطلاق دوري الأمم الأوروبية

حقق المنتخب الروماني فوزاً ودياً على نظيره الويلزي بنتيجة 2 - 1، السبت، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة الـ52 لافتتاح التسجيل عبر فلورينيل كومان، قبل أن ينجح ديفيد بروكس في إدراك التعادل لمنتخب ويلز في الدقيقة الـ65.
لكن المنتخب الروماني عاد ليحسم المواجهة لمصلحته بعدما سجل أدريان روس هدف الفوز في الدقيقة الـ80، مانحاً فريقه انتصاراً معنوياً قبل بداية المنافسات الرسمية.
ويستعد المنتخبان لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث يلعب منتخب ويلز ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب البرتغال والدنمارك والنرويج.
في المقابل، ينافس المنتخب الروماني في المستوى الثاني، ضمن مجموعة تضم بولندا والبوسنة والسويد.