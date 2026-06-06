عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:45 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: عمال ملعب «سوفي» في لوس أنجليس يهددون بالإضراب

ملعب «سوفي» في لوس أنجليس (أ.ب)
ملعب «سوفي» في لوس أنجليس (أ.ب)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: عمال ملعب «سوفي» في لوس أنجليس يهددون بالإضراب

ملعب «سوفي» في لوس أنجليس (أ.ب)
ملعب «سوفي» في لوس أنجليس (أ.ب)

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لوّح عمال ملعب «سوفي» في لوس أنجليس بالإضراب، في خطوة قد تُربك سير البطولة التي تنطلق، الخميس المقبل.

وصوّت 96 في المائة من أعضاء نقابة «يونايت هير لوكل 11»، التي تمثل نحو 2000 عامل في قطاعي الأغذية والمشروبات داخل الملعب، لصالح تفويض الإضراب؛ ما يمنحهم الحق في التوقف عن العمل في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الجهات المشغلة.

وتطالب النقابة بتحسين الأجور وظروف العمل، إضافة إلى الحصول على ضمانات تمنع دخول عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية إلى المنشأة خلال البطولة، في ظل المخاوف المتزايدة من حملات التفتيش والمداهمات التي تنفذها الوكالة في عدد من المدن الأميركية.

وأكدت النقابة أن المفاوضات الجارية مع شركة «ليجندز غلوبال» المشغلة لخدمات الطعام داخل الملعب، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، لم تحقق حتى الآن تقدماً ملموساً في الملفات الاقتصادية وقضايا السلامة المهنية.

ومن المقرر أن تُعقد جولة جديدة من المفاوضات، يوم الاثنين، قبل يومين فقط من أول مباراة تستضيفها الولايات المتحدة في البطولة، والتي ستقام على ملعب «سوفي» في 12 يونيو (حزيران) الحالي، عقب المباراة الافتتاحية التي تحتضنها المكسيك.

وتضم النقابة طهاة وعمال جلي صحون وسقاة وعاملين في خدمات الضيافة، بينما يخشى العديد من الموظفين إلزامهم بمشاركة بياناتهم الشخصية مع «فيفا» للحصول على التصاريح الخاصة بالبطولة، وسط مخاوف من إمكانية مشاركة هذه المعلومات مع سلطات الهجرة.

وقال كورت بيترسن، أحد قادة النقابة، إن أي إضراب محتمل سيؤثر بشكل مباشر في الخدمات المقدمة للجماهير وكبار الضيوف، مضيفاً بسخرية أن أجنحة الضيافة الفاخرة التابعة لـ«فيفا» قد لا تجد سوى المياه ورقائق البطاطس إذا توقف العمال عن العمل.

ويُعد ملعب «سوفي» من أبرز ملاعب كأس العالم 2026، إذ سيستضيف 8 مباريات خلال البطولة. كما يُصنف كأغلى منشأة رياضية في العالم بعدما افتُتح عام 2020 بتكلفة تجاوزت 5 مليارات دولار.

من جهته، قال العامل سيسار سامورا إن كأس العالم ستدر أرباحاً ضخمة على الجهات المنظمة، إلا أن العمال ما زالوا يناضلون للحصول على أبسط حقوقهم المتعلقة بالاحترام والأمان الوظيفي، مؤكداً استعداده للمشاركة في الإضراب إذا استدعى الأمر ذلك.

مواضيع
كأس العالم أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

وديّات المونديال: باراغواي توجه إنذاراً مبكراً برباعية في شباك نيكاراغوا

رياضة عالمية لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)

وديّات المونديال: باراغواي توجه إنذاراً مبكراً برباعية في شباك نيكاراغوا

بعث المنتخب الباراغواياني برسالة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما اكتسح ضيفه منتخب نيكاراغوا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية.

«الشرق الأوسط» (أسونسيون)
رياضة عالمية ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
رياضة عالمية

وديّات المونديال: ألمانيا تهزم الولايات المتحدة بثنائية

حقق المنتخب الألماني فوزاً معنوياً مهماً على مضيفه المنتخب الأميركي بنتيجة 2-1، السبت، في شيكاغو، خلال آخر مبارياته الودية استعداداً لخوض منافسات كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)
رياضة عالمية لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)
رياضة عالمية

ويدراوغو يحقق حلم الطفولة بالانضمام إلى قائمة ألمانيا المونديالية

تحولت عطلة لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو في مدينة ماربيا الإسبانية إلى واحدة من أسعد لحظات حياته.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية (رويترز)
رياضة عالمية

رومانيا تتفوق على ويلز ودياً قبل انطلاق دوري الأمم الأوروبية

حقق المنتخب الروماني فوزاً ودياً على نظيره الويلزي بنتيجة 2 - 1، السبت، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

«الشرق الأوسط» (بوخارست)
رياضة عالمية المنتخب الإيراني مغادراً أنطاليا التركية إلى تيخوانا في المكسيك للمشاركة في كأس العالم (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مونديال 2026: منتخب إيران يغادر إلى المكسيك مع اندلاع أزمة حول التأشيرات الأميركية

غادرت بعثة المنتخب الإيراني، السبت، إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم 2026، وسط أزمة متصاعدة مع السلطات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الرياضة رياضة عالمية

وديّات المونديال: باراغواي توجه إنذاراً مبكراً برباعية في شباك نيكاراغوا

لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
  • أسونسيون: «الشرق الأوسط»
TT
  • أسونسيون: «الشرق الأوسط»
TT

وديّات المونديال: باراغواي توجه إنذاراً مبكراً برباعية في شباك نيكاراغوا

لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)

بعث المنتخب الباراغواياني برسالة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما اكتسح ضيفه منتخب نيكاراغوا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو في أسونسيون.

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح أنخيل روميرو في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 بعد هجمة منظمة، قبل أن يعزز ميغيل ألميرون التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتفوق باراغواي بهدفين دون مقابل.

وتلقى المنتخب الباراغواياني ضربة مبكرة بإصابة خوليو إنسيسو الذي غادر الملعب في الدقيقة 25، ليحل ماتياس ماجالهايس برادو بديلاً له.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب غوستافو ألفارو عشرة تبديلات دفعة واحدة في خطوة لافتة هدفت إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين وتجربة خيارات تكتيكية مختلفة قبل المونديال.

ورغم التغييرات الكثيرة، حافظ المنتخب الباراغواياني على فعاليته الهجومية، حيث سجل البديل ماتياس غالارزا الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يختتم أليكسيس مايدانا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع بعد خمس دقائق فقط.

ويستعد منتخب باراغواي لخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا وتركيا، حيث يأمل في تقديم مشاركة قوية بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة.

مواضيع
كأس العالم باراغواي نيكارغوا
الرياضة رياضة عالمية

وديّات المونديال: ألمانيا تهزم الولايات المتحدة بثنائية

ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
TT
  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
TT

وديّات المونديال: ألمانيا تهزم الولايات المتحدة بثنائية

ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)

حقق المنتخب الألماني فوزاً معنوياً مهماً على مضيفه المنتخب الأميركي بنتيجة 2-1، السبت، في شيكاغو، خلال آخر مبارياته الودية استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وعلى ملعب سولجر فيلد، دخل منتخب ألمانيا المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين فقط، عندما نفذ جوشوا كيميش ركلة حرة متقنة ارتقى لها كاي هافيرتز وحولها برأسه إلى الشباك الأميركية.

ورغم البداية الألمانية القوية، تمكن أصحاب الأرض من العودة إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 37 عبر أنتوني روبنسون، الذي استغل كرة مرتدة من الدفاع الألماني وسددها بقوة تحت العارضة ليعيد التعادل إلى النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني ضغطه بحثاً عن هدف الفوز، لينجح ليروي ساني في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 بعد هجمة جماعية منظمة أنهاها بتسديدة متقنة في الزاوية البعيدة.

وحاول المنتخب الأميركي العودة مجدداً إلى المباراة، لكن التبديلات الكثيرة التي أجراها المدرب ماوريسيو بوكيتينو أثرت على انسجام الفريق خلال الدقائق الأخيرة، خصوصاً بعد خروج أنتوني روبنسون مصاباً.

في المقابل، استفاد المنتخب الألماني من التغييرات التي أجراها المدرب يوليان ناغلسمان، حيث حافظ الفريق على توازنه وسيطرته، وكاد أن يضيف هدفاً ثالثاً عبر نديم أميري في الدقيقة 83، فيما تألق الحارس أوليفر باومان في التصدي لمحاولة خطيرة من جو سكيلي.

وحافظ "المانشافت" على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزاً يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق البطولة.

وتستهل ألمانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوراساو في 14 حزيران ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً ساحل العاج والإكوادور، فيما تأمل كتيبة ناغلسمان في استعادة أمجادها العالمية وتحقيق اللقب الخامس في تاريخها، والأول منذ تتويجها في مونديال البرازيل عام 2014.

مواضيع
كأس العالم ألمانيا أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ويدراوغو يحقق حلم الطفولة بالانضمام إلى قائمة ألمانيا المونديالية

لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)
لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

ويدراوغو يحقق حلم الطفولة بالانضمام إلى قائمة ألمانيا المونديالية

لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)
لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)

تحولت عطلة لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو في مدينة ماربيا الإسبانية إلى واحدة من أسعد لحظات حياته، بعدما تلقى اتصالاً من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان يبلغه بانضمامه إلى قائمة «المانشافت» المشاركة في كأس العالم 2026.

وجاء استدعاء لاعب لايبزيغ البالغ من العمر 20 عاماً بعد تعرض زميله لينارت كارل لإصابة عضلية خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً للمواجهة الودية أمام الولايات المتحدة في شيكاغو، ما دفع الجهاز الفني إلى استدعائه بشكل عاجل.

وكشف ويدراوغو أنه تلقى الخبر في أثناء إجازته، قائلاً عبر الموقع الرسمي لناديه: «تلقيت اتصال المدرب مساء الجمعة خلال عطلتي. عندما أخبرني يوليان ناغلسمان بأنني أصبحت جزءاً من المنتخب، احتجت إلى بعض الوقت لاستيعاب ما حدث قبل أن أذهب مباشرة وأحزم أمتعتي».

ووصف اللاعب الشاب استدعاءه للمشاركة في كأس العالم بأنه تحقيق لحلم الطفولة الذي عمل من أجله لسنوات طويلة.

وقال: «إنه شرف عظيم وفخر كبير أن أمثل ألمانيا في كأس العالم. تحقق حلم طفولتي الذي بذلت الكثير من الجهد لتحقيقه، خصوصاً خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية».

ورغم سعادته بالاستدعاء، لم ينسَ زميله المصاب لينارت كارل، إذ تمنى له الشفاء العاجل، معرباً عن أسفه على غيابه عن البطولة بسبب الإصابة.

وأضاف: «أشعر بالحزن من أجله. من المؤسف أن يتعرض لإصابة قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة ويُحرم من المشاركة».

وكان ويدراوغو قد خاض أول ظهور له بقميص المنتخب الألماني الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما شارك بديلاً وسجل الهدف السادس في الفوز الكبير على سلوفاكيا بنتيجة 6-0 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتدخل ألمانيا منافسات مونديال 2026 بطموحات كبيرة لاستعادة مكانتها بين كبار المنتخبات، بعد خروجها المبكر من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وأوقعت القرعة المنتخب الألماني، المتوج باللقب أربع مرات، في المجموعة الخامسة إلى جانب كوراساو وساحل العاج والإكوادور، حيث يستهل مشواره بمواجهة كوراساو في 14 يونيو (حزيران)، على أمل استعادة أمجاد آخر تتويج عالمي حققه في مونديال البرازيل 2014.

مواضيع
كأس العالم ألمانيا