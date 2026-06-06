إشادة بـ«الدور الاستثنائي» للوكا مودريتش

اتفق الثنائي زالاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، والمهاجم أندريه كراماريتش على الأهمية الكبرى لنجم الفريق وقائده المخضرم لوكا مودريتش.

ويستعد مودريتش للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرته، وذلك بعدما سبق له الظهور في نسخ 2006 و2014 و2018 و2022.

وفي تلك المشاركات قاد مودريتش كرواتيا للوصول إلى قبل النهائي مرتين، والنهائي مرة واحدة، حيث خسر الفريق أمام فرنسا 2 - 4 في نهائي نسخة 2018 بروسيا.

وقال داليتش في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «ما زال مودريتش اللاعب الأهم لهذا الفريق، وهو القوة المحركة للمنتخب، والذي يمكنه الإبقاء على أداء فريقه بشكل جيد، أعتقد أن لوكا مودريتش يعني الكثير للفريق، وقد أثبت ذلك مراراً وتكراراً بأدائه وسلوكه أيضاً».

وأضاف قائلاً: «إنه محترف من الطراز الرفيع، ويؤدي واجبه على أكمل وجه وبأفضل مستوى، ورغم أنه في الأربعين من عمره حالياً، فإنه ما زال لديه الطموح الكبير لقيادة منتخبنا».

من جانبه، قال المهاجم أندريه كراماريتش: «لا أعتقد أن 3 كلمات تكفي لوصف مودريتش، لأنه لاعب فريد من نوعه وهو ظاهرة، من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن لأي شخص أن يختصره في 3 كلمات لوصفه؛ لأننا يمكننا الحديث عنه لثلاثة أيام كلاعب وكشخص».

وأضاف: «أعتقد أنه كان وسيظل واحداً من أهم الشخصيات في كرواتيا للسنوات الـ500 المقبلة، كل شيء فعله للفريق كان رائعاً للغاية، وكذلك حبه لكرة القدم ودعمه وتحفيزه يوماً بيوم أمر جميل، خصوصاً في سنه، حيث يكون أغلب اللاعبين قد اعتزلوا».

ويوجد منتخب كرواتيا في المجموعة 12 بكأس العالم إلى جانب منتخبات إنجلترا وغانا وبنما.