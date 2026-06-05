حارس الإكوادور: جاهزون للتحدي!

قال هيرنان غالينديز، حارس مرمى المنتخب الإكوادوري، إن فريقه تغير كثيراً منذ مشاركته الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مؤكداً أنهم سيحاولون استغلال خبرتهم في نسخة 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وأوقعت القرعة منتخب الإكوادور في المجموعة الخامسة بالبطولة إلى جانب ألمانيا وكوت ديفوار وكوراساو.

وقال غالينديز، حارس مرمى هوراكان الأرجنتيني، إن تشكيلة فريقه الحالية التي تضم لاعبين نجوماً مثل مويسي كايسيدو (تشيلسي الإنجليزي) وبييرو هينكابي (آرسنال) وويليان باتشو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ستدخل البطولة بخبرة أكثر مما كانت عليه في قطر 2022، خاصة بعدما قدم الفريق مشواراً قوياً في تصفيات أميركا الجنوبية للمونديال واحتل المركز الثاني في الترتيب العام ولم تتلق شباكه سوى خمسة أهداف في 18 مباراة بالتصفيات.

وفي حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قال غالينديز: «كانت مسيرتي أشبه بالمعجزة، حيث عدت إلى الإكوادور بعدما هبط فريقي روزاريو سنترال، وكنت أعاني من الاكتئاب وكل ما أردته هو مواصلة لعب كرة القدم، لم أفكر في شيء آخر، وهذا هو سبب حديثي الدائم مع إينير فالنسيا حول أن تلك البطولة ستكون آخر كأس عالم لكلينا».

وبسؤاله عن التغييرات التي حلت بالفريق منذ عام 2022 قال غالينديز: «دخلنا البطولة في قطر دون خبرة كبيرة، لكننا لم نعد مبتدئين في البطولة، أنا أكثر نضجاً وخبرة بعدما قمت بالكثير من العمل على المستوى الذهني، أشعر بأنني أصبحت حارس مرمى أفضل، علي فقط أن أثبت ذلك في الحدث الكبير».

وحول منافسي الإكوادور في المجموعة الخامسة قال غالينديز: «لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم، نعلم أن كوت ديفوار فريق قوي على المستوى البدني وأغلب لاعبيهم يلعبون في فرنسا وإنجلترا، إنهم منافس قوي للغاية، بالنسبة لكوراساو فهم يشاركون للمرة الأولى وهذا حدث كبير لهم لأنهم يحملون آمال بلادهم على أكتافهم، وهذه مباراة صعبة أخرى، بالنسبة لألمانيا فهي غنية عن التعريف، علينا فقط التعامل مع كل مباراة على حدة، وأن نعلم أن كل مباراة ستكون المنافسة فيها قوية على النقاط الثلاث، وأن نتجنب التفكير في الاحتمالات الأخرى».