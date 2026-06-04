انتخابات ريال مدريد: بيريز يتعهد بضم مورينيو وكوناتيه… ومنافسه بضم هالاند ورودري

أكد فلورنتينو بيريز، الأربعاء، أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سيكونان أولى صفقاته في حال عودته لرئاسة نادي ريال مدريد الإسباني في الانتخابات المقررة الأحد.

وقال رجل الأعمال الإسباني في مقابلة مع صحيفة «أس» الرياضية: «إذا أُعيد انتخابي رئيساً يوم الأحد، يمكنني أن أؤكد لكم أن أحد أفضل المدافعين في العالم كوناتيه، سيلعب مع ريال مدريد في الموسم المقبل».

وفي المقابلة نفسها التي نُشرت مساء الأربعاء، أكد بيريز أن مورينيو وكوناتيه سيكونان «أولى صفقاتي»، مكرراً ما ذكر في مقطع فيديو نُشر في وقت سابق عبر حساب حملته الانتخابية أعلن فيه عودة المدرب البرتغالي إلى دكة البدلاء في حال فوزه الأحد في صناديق الاقتراع أمام إنريكي ريكيلمي.

وغادر كوناتيه (27 عاماً) ليفربول الإنجليزي بعد وصوله إلى نهاية عقده، مع تداول اسمه منذ أشهر عدة كهدف رئيسي لريال مدريد من أجل تعزيز خط الدفاع بعد موسم ثانٍ توالياً من دون إحراز لقب كبير.

ورفض كوناتيه الذي يستعد لخوض كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده، التطرق إلى مستقبله.

وعند سؤاله في هذه المقابلة عن مشروعه في حال إعادة انتخابه، وعد بيريز أيضاً بأن النجوم الثلاثة الحاليين، الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام «سيبقون في ريال مدريد» الموسم المقبل إذا كان هو الرئيس.

وفي حال فوز بيريز بالانتخابات، سيعود مورينيو إلى النادي بعد 13 عاماً من رحيله في عام 2013.

وكان مورينيو قد تولى تدريب ريال مدريد للمرة الأولى في عام 2010، وقضى ثلاثة مواسم مع الفريق. وخلال فترته، أحرز لقب الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني. وفي المقابل، وعد منافسه على الرئاسة إنريكي ريكيلمي في حديثه إلى قناة «أنتينا 3» بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي الهداف النرويجي إرلينغ هالاند ولاعب وسط المنتخب الإسباني رودري.

وكشف عن قميص لريال مدريد يحمل اسم هالاند والرقم 9 ضمن الإعلان.

وقال رجل الأعمال البالغ 37 عاماً: «يلعب رودري في مركز يحتاجه ريال مدريد ويناسب المواصفات. إذا أصبحت رئيساً، سيلعب لريال مدريد». وأضاف أن المحادثات مع مانشستر سيتي وممثلي اللاعب ستبدأ «في وقت مبكر من الاثنين المقبل»، مع إدراكه ببقاء عام واحد على عقد الإسباني مع سيتي «أما بالنسبة لهالاند، فالوضع مختلف. لديه شرط جزائي ويرغب في الانضمام إلى ريال مدريد». وسيُجرى الاقتراع الذي صدّقت عليه اللجنة الانتخابية في النادي، في «سيوداد ريال مدريد»، مجمّع النادي الواقع في فالدبيباس بضواحي العاصمة الإسبانية. وسيكون في وسع نحو 100 ألف من أعضاء ريال مدريد الإدلاء بأصواتهم أيضاً عبر المراسلة.

وبعد ولاية أولى بين عامي 2000 و2006، عاد بيريز إلى رئاسة النادي الملكي في 2009، قبل أن يُعاد انتخابه من دون منافسة في 4 مناسبات متتالية، كان آخرها في يناير (كانون الثاني) 2025.

وأُعيد انتخاب رجل الأعمال البالغ 79 عاماً حينها لولاية مدتها 4 سنوات، لكنه قرر في نهاية المطاف الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد موسمين متتاليين من دون إحراز أي لقب كبير؛ حيث أنهى ريال مدريد الدوري الإسباني في المركز الثاني وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.